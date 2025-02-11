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Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта - 11.02.2025 Украина.ру

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

В результате тесных контактов администрации Белого дома с Москвой и Киевом за последнюю неделю удалось добиться значительного прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Такое заявление 11 февраля в интервью телеканалу Fox News сделал новый американский лидер Дональд Трамп

2025-02-11T10:26

2025-02-11T10:26

2025-02-11T10:26

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На днях президент США Дональд Трамп заявил, что уже позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, "пытаясь договориться с ним о прекращении войны на Украине"."Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чёртовой штуке", - заявил Трамп, отметив, что Путин тоже "хочет, чтобы люди перестали умирать".Параллельно американское агентство Reuters сообщило о том, что Трамп в ближайшее время также проведет беседу с Владимиром Зеленским, президентские полномочия которого истекли в мае прошлого года.В то же время австралийская газета The Daily Telegraph сообщает, что новая американская администрация приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине, чтобы обсудить условия с властями Европы. По информации издания, спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен встретиться с премьер-министрами и президентами из стран НАТО.Ранее Келлог заявлял, что он планирует узнать мнения европейских стран о форме мирного соглашения между Россией и Украиной и о том, какой вклад они могут внести в урегулирование конфликта. Спецпосланник нового американского лидера Дональда Трампа также обещал, что представит элементы мирного плана на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Комментируя тему потенциальных переговоров, постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва готова рассмотреть предложения новой администрации США, однако пока они не сформулированы.Небензя также напомнил, что Россия выступает "за мир, а не перемирие" в контексте украинского кризис, так как второй вариант только усугубит ситуацию, позволив киевскому режиму набраться сил, чтобы начать новый виток конфликта.Большинство экспертов склоняются к тому, что попытки привлечь к мирному урегулированию на Украине - лишь уловка для США, и на самом деле Вашингтон планирует исходить исключительно из собственных интересов: США перекладывают на ЕС расходы на Украину – Рогов.

https://ukraina.ru/20250211/1060976596.html

https://ukraina.ru/20250211/1060978038.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, fox news, reuters, нато