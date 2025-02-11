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Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США
Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США - 11.02.2025 Украина.ру
Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США
Весь импорт стали и алюминия США облагается ввозной пошлиной в размере 25%. Решение об этом подписал президент страны Дональд Трамп.
2025-02-11T11:13
2025-02-11T11:13
2025-02-11T11:13
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Накануне американский лидер анонсировал избирательное введение импортных пошлин. Они затрагивали в том числе ближайших союзников, соседей и основных торговых партнёров Соединённых Штатов.25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США призваны поддержать национальных производителей. Протекционистская мера позволить нарастить производство и сохранить, возможно даже – увеличить численность высокооплачиваемых рабочих мест.Они затронут, прежде всего, импорт стали и алюминия из Канады, Мексики, России и других стран, включая ЕС. Французский президент Эммануэль Макрон уже запросил помощь Еврокомиссии.Трамп также внедряет новый "североамериканский стандарт" для металлов. Они должны быть выплавлены и отлиты в этом регионе, что позволит гарантировать качество и создать особые преимущества в торговле металлами.Новый стандарт позволит эффективнее бороться с полуфабрикатами и низкокачественными, демпинговыми поставками из азиатских и других стран.Зарубежные рынки отреагировали на эти новости падением акций. Такие тренды зафиксированы на азиатских биржах, где существенно подешевели ценные бумаги производителей стали, автомобилей и других поставляемых в США товаров. В частности, подешевели акции компаний Южной Кореи.Трамп заявил, что не боится применения ответных мер другими государствами.В свой первый президентский срок Трамп уже применял такие меры. затем они отменялись и теперь вернулись в практику официального Вашингтона.Трамп уверен, что его нынешние решения позволят "сделать Америку снова великой".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Мышеловка Зеленского, возможное "превращение Киева в РФ". Главное на Украине на утро 11 февраля
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новости, сша, америка, канада, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, еврокомиссия, торговая война, металл, металлургия, протекционизм, национальные интересы, пошлина
Новости, США, Америка, Канада, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, ЕС, Еврокомиссия, торговая война, металл, металлургия, протекционизм, национальные интересы, пошлина
Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США
Весь импорт стали и алюминия США облагается ввозной пошлиной в размере 25%. Решение об этом подписал президент страны Дональд Трамп.
Накануне американский лидер анонсировал избирательное введение импортных пошлин. Они затрагивали в том числе ближайших союзников, соседей и основных торговых партнёров Соединённых Штатов.
25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США призваны поддержать национальных производителей. Протекционистская мера позволить нарастить производство и сохранить, возможно даже – увеличить численность высокооплачиваемых рабочих мест.
"Пора нашей прекрасной промышленности возвращаться в Америку. Это первый шаг из многих", — сказал Трамп после подписания документов о применении пошлин.
Они затронут, прежде всего, импорт стали и алюминия из Канады
, Мексики
, России
и других стран, включая ЕС.
Французский президент Эммануэль Макрон
уже запросил помощь Еврокомиссии
.
Трамп также внедряет новый "североамериканский стандарт" для металлов. Они должны быть выплавлены и отлиты в этом регионе, что позволит гарантировать качество и создать особые преимущества в торговле металлами.
Новый стандарт позволит эффективнее бороться с полуфабрикатами и низкокачественными, демпинговыми поставками из азиатских и других стран.
Зарубежные рынки отреагировали на эти новости падением акций. Такие тренды зафиксированы на азиатских биржах, где существенно подешевели ценные бумаги производителей стали, автомобилей и других поставляемых в США товаров. В частности, подешевели акции компаний Южной Кореи
.
Трамп заявил, что не боится применения ответных мер другими государствами.
"Я не против", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном повышении пошлин на товары из США в других странах.
В свой первый президентский срок Трамп уже применял такие меры. затем они отменялись и теперь вернулись в практику официального Вашингтона
.
Трамп уверен, что его нынешние решения позволят "сделать Америку снова великой".