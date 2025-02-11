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Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США

Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США - 11.02.2025 Украина.ру

Трамп ввел пошлину 25% на все поставки стали и алюминия в США

Весь импорт стали и алюминия США облагается ввозной пошлиной в размере 25%. Решение об этом подписал президент страны Дональд Трамп.

2025-02-11T11:13

2025-02-11T11:13

2025-02-11T11:13

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Накануне американский лидер анонсировал избирательное введение импортных пошлин. Они затрагивали в том числе ближайших союзников, соседей и основных торговых партнёров Соединённых Штатов.25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия в США призваны поддержать национальных производителей. Протекционистская мера позволить нарастить производство и сохранить, возможно даже – увеличить численность высокооплачиваемых рабочих мест.Они затронут, прежде всего, импорт стали и алюминия из Канады, Мексики, России и других стран, включая ЕС. Французский президент Эммануэль Макрон уже запросил помощь Еврокомиссии.Трамп также внедряет новый "североамериканский стандарт" для металлов. Они должны быть выплавлены и отлиты в этом регионе, что позволит гарантировать качество и создать особые преимущества в торговле металлами.Новый стандарт позволит эффективнее бороться с полуфабрикатами и низкокачественными, демпинговыми поставками из азиатских и других стран.Зарубежные рынки отреагировали на эти новости падением акций. Такие тренды зафиксированы на азиатских биржах, где существенно подешевели ценные бумаги производителей стали, автомобилей и других поставляемых в США товаров. В частности, подешевели акции компаний Южной Кореи.Трамп заявил, что не боится применения ответных мер другими государствами.В свой первый президентский срок Трамп уже применял такие меры. затем они отменялись и теперь вернулись в практику официального Вашингтона.Трамп уверен, что его нынешние решения позволят "сделать Америку снова великой".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Мышеловка Зеленского, возможное "превращение Киева в РФ". Главное на Украине на утро 11 февраля

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новости, сша, америка, канада, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, еврокомиссия, торговая война, металл, металлургия, протекционизм, национальные интересы, пошлина