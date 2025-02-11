Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области - 11.02.2025 Украина.ру
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Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области
Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области - 11.02.2025 Украина.ру
Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области
Россия работает с Украиной по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2025-02-11T12:30
2025-02-11T12:31
новости
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
юрий кнутов
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"Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса", - сказала она.В начале месяца родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией Вооруженных сил Украины, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше трех тысяч человек.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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новости, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, юрий кнутов
Новости, Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Юрий Кнутов

Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области

12:30 11.02.2025 (обновлено: 12:31 11.02.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Россия работает с Украиной по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
"Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса", - сказала она.
В начале месяца родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией Вооруженных сил Украины, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше трех тысяч человек.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаЮрий Кнутов
 
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