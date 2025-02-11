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Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области

Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области - 11.02.2025 Украина.ру

Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области

Россия работает с Украиной по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2025-02-11T12:30

2025-02-11T12:30

2025-02-11T12:31

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"Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса", - сказала она.В начале месяца родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией Вооруженных сил Украины, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше трех тысяч человек.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, юрий кнутов