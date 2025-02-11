Москалькова высказалась о возможности открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области
12:30 11.02.2025 (обновлено: 12:31 11.02.2025)
Россия работает с Украиной по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
"Мы работаем с Украиной по этому вопросу… вместе с Международным Комитетом Красного Креста. Есть надежда на положительное решение вопроса", - сказала она.
В начале месяца родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией Вооруженных сил Украины, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше трех тысяч человек.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Битва за Суджу: Кнутов раскрыл, какой город будет играть ключевую роль в освобождении плацдарма на сайте Украина.ру.