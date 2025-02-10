https://ukraina.ru/20250210/1060953562.html

Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов

Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов - 10.02.2025 Украина.ру

Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов

Российский военнослужащий морской пехоты сбил дрон Jupiter Hunter ВСУ стоимостью в 50 тысяч долларов в том, в чем был: в тапках и майке. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "ZOV Камчатка!"

2025-02-10T13:18

2025-02-10T13:18

2025-02-10T13:18

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Уточняется, что военнослужащий атаковал дрон из переносного зенитно-ракетного комплекса "Верба".С фронта регулярно приходят новости о геройстве российских военных. Так, совсем недавно стало известно, что лейтенант ВС РФ Леонид Пигин в течение полутора суток продолжал борьбу с врагом из подбитого БТР, несмотря на то, что получил тяжелейшее ранение позвоночника."Оборвался шланг антифриза, и меня вместе с машиной потушило, я потерял сознание", - рассказал боец, уточнив, что когда он пришел в себя, понял, что у него работает лишь правая рука, поворачивается голова и немного - корпус тела.К машине уже подходили военные ВСУ, однако досмотр техники начали не сразу. В это время Пигин, несмотря на свое состояние, собрал из двух разбитых раций одну рабочую и начал передавать координаты для ударов российским артиллеристам.Спустя сутки к Пигину смогли пробиться его сослуживцы из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр". Они отбили бойца, а затем эвакуировали его.Другие истории с фронта:Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУВо время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под КураховоРоссийский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автоматаРоссийский военный сбил украинский дрон головой"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ

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новости, россия, селидово, курахово, вооруженные силы украины, вс рф, боец, дроны