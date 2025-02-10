https://ukraina.ru/20250210/1060953562.html
Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов
Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов - 10.02.2025 Украина.ру
Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов
Российский военнослужащий морской пехоты сбил дрон Jupiter Hunter ВСУ стоимостью в 50 тысяч долларов в том, в чем был: в тапках и майке. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "ZOV Камчатка!"
2025-02-10T13:18
2025-02-10T13:18
2025-02-10T13:18
новости
россия
селидово
курахово
вооруженные силы украины
вс рф
боец
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060953268_0:1:548:309_1920x0_80_0_0_dc27ee1f8bae6cf521ee6b198a69dfcf.jpg
Уточняется, что военнослужащий атаковал дрон из переносного зенитно-ракетного комплекса "Верба".С фронта регулярно приходят новости о геройстве российских военных. Так, совсем недавно стало известно, что лейтенант ВС РФ Леонид Пигин в течение полутора суток продолжал борьбу с врагом из подбитого БТР, несмотря на то, что получил тяжелейшее ранение позвоночника."Оборвался шланг антифриза, и меня вместе с машиной потушило, я потерял сознание", - рассказал боец, уточнив, что когда он пришел в себя, понял, что у него работает лишь правая рука, поворачивается голова и немного - корпус тела.К машине уже подходили военные ВСУ, однако досмотр техники начали не сразу. В это время Пигин, несмотря на свое состояние, собрал из двух разбитых раций одну рабочую и начал передавать координаты для ударов российским артиллеристам.Спустя сутки к Пигину смогли пробиться его сослуживцы из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр". Они отбили бойца, а затем эвакуировали его.Другие истории с фронта:Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУВо время чайной церемонии: ВС РФ накрыли польских наемников под КураховоРоссийский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автоматаРоссийский военный сбил украинский дрон головой"Я зол и горд": российский солдат оставил посмертное послание ВСУ
https://ukraina.ru/20250131/1060725104.html
россия
селидово
курахово
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060953268_81:0:493:309_1920x0_80_0_0_333b620580d8342298618275f6a1a27a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, селидово, курахово, вооруженные силы украины, вс рф, боец, дроны
Новости, Россия, Селидово, Курахово, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, боец, дроны
Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов
Российский военнослужащий морской пехоты сбил дрон Jupiter Hunter ВСУ стоимостью в 50 тысяч долларов в том, в чем был: в тапках и майке. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал "ZOV Камчатка!"
"Отдыхая после боевой задачи боец 40й бригады услышал звук пролетающего БПЛА, выбежал в чем было, чтобы не тратить время, так как в данном случае каждая секунда дорога и выстрелом из ПЗРК сбил вражеского шпиона", - говорится в публикации канала.
Уточняется, что военнослужащий атаковал дрон из переносного зенитно-ракетного комплекса "Верба".
С фронта регулярно приходят новости о геройстве российских военных. Так, совсем недавно стало известно, что лейтенант ВС РФ Леонид Пигин в течение полутора суток продолжал борьбу с врагом из подбитого БТР, несмотря на то, что получил тяжелейшее ранение позвоночника.
"Оборвался шланг антифриза, и меня вместе с машиной потушило, я потерял сознание", - рассказал боец, уточнив, что когда он пришел в себя, понял, что у него работает лишь правая рука, поворачивается голова и немного - корпус тела.
К машине уже подходили военные ВСУ, однако досмотр техники начали не сразу. В это время Пигин, несмотря на свое состояние, собрал из двух разбитых раций одну рабочую и начал передавать координаты для ударов российским артиллеристам.
Спустя сутки к Пигину смогли пробиться его сослуживцы из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр". Они отбили бойца, а затем эвакуировали его.