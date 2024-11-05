Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУ
10:33 05.11.2024 (обновлено: 11:10 05.11.2024)
© скриншот видео Украина.Ру/Telegram
© скриншот видео Украина.Ру/Telegram
Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло" или "Канал", ставший звездой сети при взятии Селидово, опроверг свою гибель, о которой писали в украинских пабликах, передал привет ВСУ и поздравил россиян с Днем народного единства. Соответствующий ролик опубликовало агентство РИА Новости
"Это все спонтанно получилось… Нам нужно было проверить район на сохранение противника, и хоть нельзя было это делать, я сам на куражах влетел туда, на этот участок. Все доразведали, посмотрели. На этом "заряженном моменте" я уже понял, что город наш, город вернулся", - рассказал "Канелло" об обстоятельствах съемки резонансного видео в Селидово.
Спустя несколько дней после освобождения Селидово и публикации этого ролика, украинские паблики написали, что "Канелло" был убит дроном-камикадзе. Сам военный рассказал, что узнал о своей "гибели" от супруги и старых боевых товарищей, которые переживали за него.
Боец передал привет ВСУ, а россиян поздравил с Днем народного единства, пожелав "объединиться, стать сплоченнее и трудиться на благо нашего государства".
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Максимовка и Леонидовка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].
2 ноября, 11:38Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - ПоддубныйВооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
*признан иноагентом в РФ.