https://ukraina.ru/20241105/1058630025.html

Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУ

Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУ - 05.11.2024 Украина.ру

Боец ВС РФ, "похороненный" украинской пропагандой в Селидово, передал привет ВСУ

Командир роты группировки войск "Центр" с позывным "Канелло" или "Канал", ставший звездой сети при взятии Селидово, опроверг свою гибель, о которой писали в украинских пабликах, передал привет ВСУ и поздравил россиян с Днем народного единства. Соответствующий ролик опубликовало агентство РИА Новости

2024-11-05T10:33

2024-11-05T10:33

2024-11-05T11:10

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"Это все спонтанно получилось… Нам нужно было проверить район на сохранение противника, и хоть нельзя было это делать, я сам на куражах влетел туда, на этот участок. Все доразведали, посмотрели. На этом "заряженном моменте" я уже понял, что город наш, город вернулся", - рассказал "Канелло" об обстоятельствах съемки резонансного видео в Селидово.Спустя несколько дней после освобождения Селидово и публикации этого ролика, украинские паблики написали, что "Канелло" был убит дроном-камикадзе. Сам военный рассказал, что узнал о своей "гибели" от супруги и старых боевых товарищей, которые переживали за него.Боец передал привет ВСУ, а россиян поздравил с Днем народного единства, пожелав "объединиться, стать сплоченнее и трудиться на благо нашего государства".ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Максимовка и Леонидовка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].Еще по теме: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.*признан иноагентом в РФ.

https://ukraina.ru/20241104/1058556755.html

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новости, селидово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, боец