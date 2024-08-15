Российский военный сбил украинский дрон головой
Боец Вооруженных сил России сбил головой украинский FPV-дрон и спокойно пошел дальше. Соответствующую видеозапись опубликовали 15 августа в российских телеграм-каналах
На видео военный замечает беспилотник и сразу принимает боевую стойку. Когда дрон атакует солдата, он ударяет его головой. После этого все вокруг окутывает дым. Когда он рассеивается, можно заметить, как военный спокойно продолжает свой путь.
"Вы хоть понимаете с кем воевать собрались?!", - иронично обратились к украинцам в посте.
Военкор Александр Коц в своем телеграм-канале отреагировал на случившееся.
"Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!" – написал он.
Подробнее о беспилотниках - в материале Военный эксперт оценил успехи российских "дроноводов" на сайте Украина.ру.