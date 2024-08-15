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Российский военный сбил украинский дрон головой

Российский военный сбил украинский дрон головой - 15.08.2024 Украина.ру

Российский военный сбил украинский дрон головой

Боец Вооруженных сил России сбил головой украинский FPV-дрон и спокойно пошел дальше. Соответствующую видеозапись опубликовали 15 августа в российских телеграм-каналах

2024-08-15T11:27

2024-08-15T11:27

2024-08-15T11:27

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беспилотники

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На видео военный замечает беспилотник и сразу принимает боевую стойку. Когда дрон атакует солдата, он ударяет его головой. После этого все вокруг окутывает дым. Когда он рассеивается, можно заметить, как военный спокойно продолжает свой путь.Военкор Александр Коц в своем телеграм-канале отреагировал на случившееся."Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!" – написал он. Подробнее о беспилотниках - в материале Военный эксперт оценил успехи российских "дроноводов" на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, дроны, военный, вс рф, беспилотники