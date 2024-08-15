Российский военный сбил украинский дрон головой - 15.08.2024 Украина.ру
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Российский военный сбил украинский дрон головой
Российский военный сбил украинский дрон головой - 15.08.2024 Украина.ру
Российский военный сбил украинский дрон головой
Боец Вооруженных сил России сбил головой украинский FPV-дрон и спокойно пошел дальше. Соответствующую видеозапись опубликовали 15 августа в российских телеграм-каналах
2024-08-15T11:27
2024-08-15T11:27
новости
россия
дроны
военный
вс рф
беспилотники
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На видео военный замечает беспилотник и сразу принимает боевую стойку. Когда дрон атакует солдата, он ударяет его головой. После этого все вокруг окутывает дым. Когда он рассеивается, можно заметить, как военный спокойно продолжает свой путь.Военкор Александр Коц в своем телеграм-канале отреагировал на случившееся."Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!" – написал он. Подробнее о беспилотниках - в материале Военный эксперт оценил успехи российских "дроноводов" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дроны, военный, вс рф, беспилотники
Новости, Россия, дроны, военный, ВС РФ, беспилотники

Российский военный сбил украинский дрон головой

11:27 15.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Боец Вооруженных сил России сбил головой украинский FPV-дрон и спокойно пошел дальше. Соответствующую видеозапись опубликовали 15 августа в российских телеграм-каналах
На видео военный замечает беспилотник и сразу принимает боевую стойку. Когда дрон атакует солдата, он ударяет его головой. После этого все вокруг окутывает дым. Когда он рассеивается, можно заметить, как военный спокойно продолжает свой путь.
"Вы хоть понимаете с кем воевать собрались?!", - иронично обратились к украинцам в посте.
Военкор Александр Коц в своем телеграм-канале отреагировал на случившееся.
"Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне!" – написал он.
Подробнее о беспилотниках - в материале Военный эксперт оценил успехи российских "дроноводов" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссиядронывоенныйВС РФбеспилотники
 
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