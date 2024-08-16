Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата - 16.08.2024 Украина.ру
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Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата
Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата - 16.08.2024 Украина.ру
Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата
Российский командир в своем телеграм-канале "Шустрый СпН "АХМАТ" опубликовал видеозапись необычного уничтожения военным украинского FPV-дрона
2024-08-16T10:55
2024-08-16T10:55
новости
дроны
беспилотники
военный
автомат
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На кадрах видно, что дрон подлетает к бойцу, тот не теряется, перехватывает автомат и бьет беспилотник прикладом. Дрон взрывается, а военный как ни в чем не бывало бежит в укрытие.Накануне в сети появились кадры, на которых боец уничтожил вражеский беспилотник ударом головы.Подробнее о случившемся — в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дроны, беспилотники, военный, автомат
Новости, дроны, беспилотники, военный, автомат

Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата

10:55 16.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
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Российский командир в своем телеграм-канале "Шустрый СпН "АХМАТ" опубликовал видеозапись необычного уничтожения военным украинского FPV-дрона
На кадрах видно, что дрон подлетает к бойцу, тот не теряется, перехватывает автомат и бьет беспилотник прикладом.
Дрон взрывается, а военный как ни в чем не бывало бежит в укрытие.
Накануне в сети появились кадры, на которых боец уничтожил вражеский беспилотник ударом головы.
Подробнее о случившемся — в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.
 
Новостидроныбеспилотникивоенныйавтомат
 
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