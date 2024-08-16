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Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата

Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата - 16.08.2024 Украина.ру

Российский военный отбил украинский FPV-дрон прикладом автомата

Российский командир в своем телеграм-канале "Шустрый СпН "АХМАТ" опубликовал видеозапись необычного уничтожения военным украинского FPV-дрона

2024-08-16T10:55

2024-08-16T10:55

2024-08-16T10:55

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На кадрах видно, что дрон подлетает к бойцу, тот не теряется, перехватывает автомат и бьет беспилотник прикладом. Дрон взрывается, а военный как ни в чем не бывало бежит в укрытие.Накануне в сети появились кадры, на которых боец уничтожил вражеский беспилотник ударом головы.Подробнее о случившемся — в материале Российский военный сбил украинский дрон головой на сайте Украина.ру.

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новости, дроны, беспилотники, военный, автомат