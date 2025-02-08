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Как национальный вопрос погубил адмирала Колчака

Как национальный вопрос погубил адмирала Колчака - 08.02.2025 Украина.ру

Как национальный вопрос погубил адмирала Колчака

7 февраля 1920 года в Иркутске большевики расстреляли адмирала Александра Колчака, первого и последнего Верховного правителя России. Его поражение было вызвано, в том числе, недооценкой национального вопроса

2025-02-08T08:00

2025-02-08T08:00

2025-02-08T08:00

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Хотя кандидатура адмирала Александра Колчака как возможного военного диктатора России начала обсуждаться ещё в июне 1917 года, когда страна ещё была единой, диктаторские полномочия и титул Верховного правителя России он получил лишь 18 ноября 1918-го. К тому времени бывшая Российская империя уже потеряла ряд земель, а на остальной её территории бушевала Гражданская война между захватившими власть в Петрограде и Москве большевиками и белогвардейским движением, контролировавшим Юг и Восток страны. Под властью Колчака, чьей столицей стал Омск, оказались Сибирь и Дальний Восток.Когда Александр Колчак стал Верховным правителем, он совершенно не знал, что собой представляла Сибирь. Регион был смешением народов, однако всё это Колчак проецировал на Центральную Россию – мол, как устроено там, так должно быть везде. Он просто не знал национального вопроса, который уже существовал в Сибири, не знал народностей, которые населяли сибирское пространство, всё это стало для него неким открытием. Несмотря на это, Верховный правитель чётко стоял на позициях русского национализма, "единой и неделимой России", – потому неудивительно, что народы, населявшие Сибирь, его не поддержали.Скажем, несмотря на попытки представлявшей киргиз-кайсаков (казахов) группировки Алаш-Орда сотрудничать с правительством Колчака, оно отказалось признавать провозглашённую казахами ещё в конце декабря 1917 года автономию, ликвидированную Временным российским правительством России ещё до прихода Колчака к власти.11 февраля 1919 года в Омске было проведено совещание "по вопросам административно-хозяйственного устройства кайсак-киргизского народа". На нём представители Алаш-Орды заявили: "Мы пришли сюда как братья. Киргизский народ не питает сепаратистских замыслов. Мы западники. В своём стремлении приобщить народ к культуре не смотрим на восток. Получить культуру мы можем через Россию, при посредстве русских. Мы пришли сюда с единственным желанием устроить порядок, необходимый для того, чтобы страна могла дойти до Учредительного собрания". Однако восстановление автономии представители Колчака отказались даже обсуждать.В свою очередь, атаман Оренбургского казачества Александр Дутов в записке на имя Виктора Пепеляева, министра внутренних дел в правительстве Колчака, сообщал: "Все киргизские формирования воинских частей надо признать желательными только при условии формирования на русской территории в значительном удалении от степи, под руководством русских офицеров и при полном невмешательстве Алаш-Орды в жизнь полков. Бывшие до сего времени формирования этого условия не придерживались, и мне пришлось разоружить оба полка. Кроме грабежа своего населения и помощи враждующим родам, ничего эти полки не дали. Во всяком случае, нужно учесть, что мы ничем не ограждены от нанесения нам ударов со стороны инородцев, и могут возникнуть большие неприятности".Неудивительно, что впоследствии киргиз-кайсаки (казахи) перешли на сторону большевиков, как и целый башкирский корпус армии Колчака. Последнее произошло в феврале 1919 года после разговора Верховного правителя с эмиссарами национального лидера башкир Валидова (настоящее имя Ахмет-Заки Валиди – Авт.).Как вспоминал начальник штаба Западной армии генерал Сергей Щепихин, Колчак грубо и истерично отказался предоставить башкирам самоуправление, и выгнал башкирских старейшин из своего вагона. Верховный правитель России пригрозил им и их лидеру Валидову военно-полевым судом за "мятеж и подстрекательство". На следующий день башкиры перешли на сторону красных, которые обещали представителям всех народов самую широкую автономию, включая "собственную республику". Красные понимали значимость национального вопроса…Но самый серьёзный удар в спину армия Колчака получила от… украинцев. Будучи в Сибири "новосёлами", ещё не успевшими разбогатеть к началу революции, они были недовольны своим положением. В 1918 году Советская власть на востоке России пала, её сменило Временное Сибирское правительство. Украинцы начали организовывать свои органы управления, в том числе краевые и городские "рады", пытаясь проникнуть во власть на местах.А украинцы-генералы Леонид Вериго и Борис Хрещатицкий стали создавать отдельные украинские формирования. В которые, как они объявили, "малороссы" массово пойдут добровольцами, чтобы победить ненавистных большевиков. Хотя контрразведка Временного правительства подозревала их в планах создать на российском Дальнем Востоке отдельную Украинскую Дальневосточную республику, однако доказать это не смогли.Тем временем в местах концентрации переселенцев с Украины на Урале и в Сибири стали создавать "курени" (полки). Самым известным был 1-й пеший Украинский полк (курень) имени Тараса Шевченко, формируемый с лета 1918 года в Челябинске. Но добровольцев в нём оказалось немного, поэтому в полк направили мобилизованных со Степного Алтая, набранных после подавления сентябрьского восстания 1918 года в Славгородском уезде Алтайской губернии. Однако под их видом в полк имени Шевченко проникли… коммунисты. Они планировали поднять восстание, уничтожить командование колчаковской Западной армии, и соединиться с Красной Армией.Весной 1919 года войска Красной Армии отступали под ударами колчаковцев. Казалось, шансов удержаться у красных не было. Для развития наступления Колчак двинул из тыла подкрепления, включая Украинский полк имени Тараса Шевченко, по силе превосходивший многие колчаковские дивизии. Ехали украинцы на фронт важно, на их вагонах красовались надписи: "Уфа – Москва", "Из Уфы – на Киев" и так далее. По сравнению с измождёнными непрерывными боями колчаковцами украинцы, в непривычных медвежьих папахах со шлыками, в форме с жёлто-синими элементами и в красных шароварах, смотрелись колоритнее.Расположился Украинский полк имени Тараса Шевченко с другими подкреплениями у села Кузькино Оренбургской губернии. Казалось, теперь красным придётся туго. Колчаковская Западная армия генерала Михаила Ханжина готовилась отбить контрудар большевиков и продолжить победоносное движение к Волге, до которой кое-где белым осталось пройти всего 30 километров.Однако вместо этого вечером 1 мая 1919 года в Кузькино началась беспорядочная стрельба. Бежавшие оттуда офицеры доложили своему командованию: украинцы внезапно напали на своих же офицеров и, перебив их, повторили это и в соседних подразделениях. Им помогали и остальные солдаты. К вечеру 2 мая повстанцы соединились с красными оренбургскими казаками командарма Николая Каширина. Удивлению большевиков не было предела, ведь они готовились к упорным боям с украинцами. Всего, с примкнувшими к ним другими солдатами, к красным перешли 3000 человек с тремя орудиями и 11 пулемётами.В обороне белых образовалась огромная прореха в 50 километров. Николай Каширин, Василий Чапаев и комдив Александр Сапожков бросили своих подчинённых в прорыв. За май 1919 года колчаковцы лишились значительной части своих приобретений в ходе всего весеннего наступления, и вынуждены были отступить из Поволжья.Беды могло и не быть, прислушайся колчаковские генералы к собственной контрразведке, докладывавшей об удручающем состоянии украинских полков. Она же своевременно выявила среди "шевченковцев" большевистских подпольщиков и вскрыла их планы. Но вместо фильтрации полка его направили на фронт, срочно требовавший подкреплений. В результате полученная "подмога" вызвала его крах. Многие военачальники Белого движения позднее называли именно эти события первопричиной поражения Западной и других армий Колчака.Но Верховный правитель России даже после этого не сменил своего отношения к национальному вопросу. В июне 1919 года, уже после потери Уфы, он отклонил предложение Карла Маннергейма двинуть 100-тысячную финскую армию на Петроград в обмен на признание независимости Финляндии. Колчак заявил, что "не поступится никогда и ни за какие минутные выгоды идеей великой неделимой России". А в телеграмме министру иностранных дел Сергею Сазонову от 5 декабря 1919 года Колчак подчеркнул, что никогда не признает независимость республик, провозглашённых по условиям Брестского мира."Образование самоопределяющихся республик в виде Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украйны и других социалистических образований, ставит Россию в положение Московии после Столбовского трактата. 300-летний исторический путь России даёт основание считать, что в дальнейшем будущем Россия не откажется от этого пути, определяемого государственными операционными направлениями на морские пути сообщения. Отказ от этих направлений и суверенных прав на территории, соприкасающиеся с выходами на Балтийское, Чёрное и Средиземное моря и в Тихий океан, означал бы историческую гибель русского народа и одичание его в глубине равнин Европейской России и Сибири", – писал Верховный правитель России.К тому времени остатки армии Колчака под ударами Красных уже оставили Омск и начали свой "Великий Сибирский Ледяной поход". Лишённый военной силы Верховный правитель стал не нужен своим западным союзникам из Антанты, особенно после того, как он отказался передать золотой запас России под "международную опеку". "Золото скорее оставлю большевикам, чем передам союзникам", – заявил адмирал, и эти слова стоили ему жизни.25 декабря 1919 года эшелоны Верховного правителя России были остановлены военными чехословацкого корпуса, подчинявшегося Антанте, на подходе к станции Нижнеудинск. Колчак фактически был взят под арест, и 4 января 1920 года он издал свой последний указ – о "предрешении передачи власти в России" генералу Антону Деникину.15 января эшелон Колчака прибыл в Иркутск, где представитель Антанты и чехословаки передали Верховного правителя эсеро-меньшевистскому Политцентру, захватившему власть в этом городе 5 января 1920 года. А 21 января власть в Иркутске перешла к большевикам, и жизнь Колчака оказалась в руках уроженца Бердичева Самуила Чудновского, который возглавил Чрезвычайную следственную комиссию.В ночь с 6 на 7 февраля 1920 адмирал Александр Колчак и председатель Совета министров Российского правительства Виктор Пепеляев были расстреляны без суда. Формально – по постановлению Иркутского военно-революционного комитета большевиков, фактически – во исполнение прямого приказа Ленина.Руководил расстрелом лично Чудновский. Согласно основной версии, расстрел произошёл на берегу реки Ушаковки близ Знаменского женского монастыря, тела казнённых были сброшены в прорубь. Символическая могила Колчака находится на месте его "упокоения в водах Ангары".

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Олег Хавич

история, россия, сибирь, антон деникин, красная армия, советская власть, ленин, большевики, гражданская война, белая армия, украинцы