США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Руководство США и западные страны в целом считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины как антироссийский плацдарм. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
“Главное, чтобы это был некий плацдарм, который в дальнейшем позволял бы вести гибридные операции против нашей страны, чтобы все время фактор Украины был неким раздражителем для нас. Собственно, именно это и явилось источником украинского кризиса — попытки превратить Украину в инструмент своей антироссийской политики”, — объяснил политолог.
По его словам, скорее всего, ведущим странам НАТО предстоит заниматься Украиной и поддерживать ее.
“Я имею в виду в той территории, в которой она останется. И это станет частью некой трансатлантической сделки”, — добавил Ермаков.
На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не хочет потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".
Полный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией