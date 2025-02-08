США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков - 08.02.2025 Украина.ру
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США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков
США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков - 08.02.2025 Украина.ру
США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков
Руководство США и западные страны в целом считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины как антироссийский плацдарм. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-02-08T07:00
2025-02-08T07:00
новости
украина
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владимир зеленский
нато
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По его словам, скорее всего, ведущим странам НАТО предстоит заниматься Украиной и поддерживать ее.“Я имею в виду в той территории, в которой она останется. И это станет частью некой трансатлантической сделки”, — добавил Ермаков.На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не хочет потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".Полный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией
https://ukraina.ru/20250206/1060865533.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, запад
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Запад

США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков

07:00 08.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Руководство США и западные страны в целом считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины как антироссийский плацдарм. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
“Главное, чтобы это был некий плацдарм, который в дальнейшем позволял бы вести гибридные операции против нашей страны, чтобы все время фактор Украины был неким раздражителем для нас. Собственно, именно это и явилось источником украинского кризиса — попытки превратить Украину в инструмент своей антироссийской политики”, — объяснил политолог.
По его словам, скорее всего, ведущим странам НАТО предстоит заниматься Украиной и поддерживать ее.
“Я имею в виду в той территории, в которой она останется. И это станет частью некой трансатлантической сделки”, — добавил Ермаков.
На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не хочет потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".
Владимир Константинов
6 февраля, 12:48
Константинов назвал причины изменения риторики Зеленского по новым регионамГлава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над вошедшими в состав России территориями - принятием неизбежного, передает РИА Новости
Полный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией
 
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Заголовок открываемого материала
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07:00США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков
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