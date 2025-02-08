https://ukraina.ru/20250208/1060884887.html

США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков

США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков - 08.02.2025 Украина.ру

США превратят остатки Украины в плацдарм, который станет раздражителем для России — Ермаков

Руководство США и западные страны в целом считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины как антироссийский плацдарм. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

2025-02-08T07:00

2025-02-08T07:00

2025-02-08T07:00

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По его словам, скорее всего, ведущим странам НАТО предстоит заниматься Украиной и поддерживать ее.“Я имею в виду в той территории, в которой она останется. И это станет частью некой трансатлантической сделки”, — добавил Ермаков.На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не хочет потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".Полный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией

https://ukraina.ru/20250206/1060865533.html

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, запад