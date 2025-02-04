https://ukraina.ru/20250204/1060814631.html

Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией

Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией - 04.02.2025 Украина.ру

Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией

Если мы говорим о том, кто будет главным на Украине, скорее всего после дистанцирования США большую роль станут играть Германия, Франция и Великобритания. Для них важно, чтобы Украина имела выход в Черное море, и за это они будут бороться.

2025-02-04T18:04

2025-02-04T18:04

2025-02-04T18:08

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

кит келлог

нато

вооруженные силы украины

переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил президент США Дональд Трамп 23 января в интервью телеканалу Fox News.— Сергей Михайлович, видимо, в США все больше склоняются к тому, что Зеленского необходимо заменить кем-то другим. Но, как считаете, изменит ли это что-то для России, в том числе с точки зрения проведения переговоров?— Я думаю, формально это никак и ни на что не повлияет.У Трампа, нового президента Соединенных Штатов Америки, уже сложился некий подход к решению сложных внешнеполитических вопросов. Это связано даже не столько с Украиной, которая не является приоритетным направлением для новой американской администрации.Есть важный момент в украинском сценарии. Это то, что Трамп обещал быстро решить этот вопрос. Скорее всего к рубежу 100 дней нахождения Трампа в Белом доме новой администрацией будут предприняты серьезные шаги, чтобы на каком-то уровне продекларировать, что вопрос разрешения украинского кризиса сдвинулся с мертвой точки и какое-то решение найдено.Поэтому как мне видится (по крайней мере об этом заявляют The Washington Post, The Post-Journal, Reuters, ссылаясь в том числе на спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога), что скорее всего планируется некий двухэтапный подход.На первом этапе будут договариваться о прекращении огня. При этом со стороны Украины будет Зеленский. Далее, на втором этапе, речь зайдет о долгосрочном полноценном урегулировании конфликта на перспективу, с выработкой механизма уступок России, гарантий безопасности для Украины и обеспечения их.Там будет отражена роль европейских союзников США, по большей части НАТО, на плечи которых Трамп постарается переложить всю дальнейшую ответственность за судьбу киевского режима.На втором этапе скорее всего Вашингтон все-таки пойдет на выбор нового главы Украины, то есть на смену Зеленского, в том числе в контексте прекращения огня.Это позволит формально заявить о том, что нет необходимости поддерживать военное положение в стране. То есть будет заявлено о завершении режима военного положения на Украине. И, соответственно, расширятся возможности для проведения выборов. Выборы, я так понимаю, планируются провести одновременно и парламентские, и президентские.— С чем это связано?— Связано это в том числе с тем, что мы видим, как Трамп формирует и делает ставку прежде всего на лояльных политиков. Скорее всего, сейчас американцы подбирают (возможно, с опорой на своих европейских коллег) удобные для себя кандидатуры из числа украинских политиков, которые, как им кажется, лучше бы отвечали интересам Вашингтона, проявляли бы больше лояльности к Трампу и были бы более приятнее для него; с которыми он смог бы более продуктивно работать.Зеленский Трампа не вполне устраивает, в том числе это касается именно личностных отношений.— Как Трампу сохранить свое лицо, решая вопрос по Украине? Потому что у России есть четкая позиция и условия в отношении переговоров по конфликту. Или мы готовы "прогнуться" в каких-то моментах?— Нет, мы "прогибаться" не будем. Здесь действительно вопрос о том, как Трамп сохранит свое лицо.Но Трамп же не говорил, как конкретно завершит конфликт на Украине. Будет, например, объявлено, что это в интересах всего мирового сообщества — чтобы в центре Европы прекратилось вооруженное насилие. Для этого на Западе есть специально обученные люди, пропагандисты, которые придумывают, как ситуацию объяснить.А для Трампа важно, что он выполняет свои предвыборные обещания и решает украинский вопрос. Он вроде как добился определенных успехов, чего не смог, кстати, сделать Байден.Давление на нашу страну, безусловно, будет нарастать. Здесь иллюзий строить не надо. Это касается в том числе и военной помощи Украине, которая не вполне заморожена и какие-то поставки ВСУ продолжаются, несмотря ни на что...С другой стороны, киевскому режиму четко дали понять, где его место в политической иерархии, и осознать степень полной зависимости от западной поддержки. Здесь иллюзий нет. Более того, после реформирования агентства USAID, оно теперь будет жестче контролироваться Госдепом США. И, соответственно, свободы маневра там особо не будет.Поэтому, я так понимаю, что именно с этой стороны администрация Трампа рассчитывает добиться уступок и компромиссов, которые позволили бы убедить нашу страну и ее руководство пойти на прекращение огня. Степень наших интересов и возможностей в Вашингтоне прекрасно понимают.Собственно, ситуация на поле боя подтверждает это. Несмотря на мрачные прогнозы западных военных аналитиков в сторону России, они признают, что системное наступление ВС РФ продолжается. Пока фронт не обваливается, но Вооруженным силам Украины (ВСУ) все сложнее и сложнее сдержать наше наступление. Соответственно, резервов у них все меньше.— В руководстве НАТО считают необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины как антироссийский плацдарм.— Я бы здесь не связывал это напрямую с НАТО как с организацией.У руководства Соединенных Штатов Америки, западных стран в целом, да, такая позиция, безусловно, есть. Есть необходимо зацепиться за какую-то часть Украины, и, например, объявить ее суверенной с последующей возможностью раздела, и так далее. Но это уже другой вопрос.Главное, чтобы это был некий плацдарм, который в дальнейшем позволял бы вести гибридные операции против нашей страны, чтобы все время фактор Украины был неким раздражителем для нас. Собственно, именно это и явилось источником украинского кризиса — попытки превратить Украину в инструмент своей антироссийской политики.Это было и будет. Этого не скрывают.То есть, если говорить про НАТО как организацию, то главная ее цель сейчас —понравиться Дональду Трампу и убедить новое американское руководство в необходимости и в целесообразности сохранения Среднеатлантического альянса. Именно этим занимается Марк Рютте.Для этого делаются всевозможные предложения о помощи американской стороне, выражается готовность, что европейцы будут больше денег тратить на оборону и больше брать на себя ответственность в плане обеспечения собственной безопасности.Поэтому скорее всего ведущим странам НАТО отдельно предстоит заниматься Украиной и поддерживать ее. Я имею в виду в той территории, в которой она останется. И это станет частью некой трансатлантической сделки.— Как считаете, какую часть Украины Запад захочет "оставить себе"?— Естественно, это будет Западная Украина.Если мы говорим о том, кто сейчас "будет главным" на Украине, то скорее всего после дистанцирования США, большую роль, безусловно, станут играть Германия, Франция и Великобритания.Мы не видим заинтересованности у Трампа в Украине. Все-таки у него интересы в другой плоскости лежат. Это новая доктрина Монро, цель весь американский континент объединить, расширить свое влияние. Это столкновение с Китаем за новый мировой порядок.Так вот, возвращаясь к Германии, Франции и Великобритании — для них важно, чтобы Украина имела выход в Черное море. Это один из ключевых вопросов для них, в том числе и касающийся чисто инфраструктурных проектов и коридоров — чтобы можно было через Черное море в том числе тянуть грузы в Европу. За это они будут бороться.Почему эго Трампа может оказаться важнее объективных интересов США, в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Дмитрий Бавырин: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к краху.

https://ukraina.ru/20250123/1060505446.html

https://ukraina.ru/20250204/1060780920.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог, нато, вооруженные силы украины, переговоры