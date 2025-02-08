Двухэтапный подход: Ермаков раскрыл, как США планируют разрешить украинский конфликт - 08.02.2025 Украина.ру
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Двухэтапный подход: Ермаков раскрыл, как США планируют разрешить украинский конфликт
Двухэтапный подход: Ермаков раскрыл, как США планируют разрешить украинский конфликт - 08.02.2025 Украина.ру
Двухэтапный подход: Ермаков раскрыл, как США планируют разрешить украинский конфликт
По заявлениям американских СМИ, которые ссылаются на спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, можно прийти к выводу, что планируется двухэтапный подход к урегулированию конфликта
2025-02-08T06:00
2025-02-08T06:00
новости
сша
украина
россия
владимир зеленский
переговоры
кит келлог
дональд трамп
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Он также отметил, что на втором этапе Вашингтон вероятнее всего пойдет на выбор нового главы Украины, то есть на смену Зеленского, в том числе в контексте прекращения огня.“Выборы, я так понимаю, планируются провести одновременно и парламентские, и президентские”, — добавил Ермаков.В интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заявил, что вероятность того, что переговоры между Россией и США все-таки состоятся, достаточно высока.“Я бы не был пессимистом в отношении переговоров. &lt;...&gt; Тут можно вспомнить мою любимую Тридцатилетнюю войну, когда переговоры без остановки боевых действий шли несколько лет, и стороны в итоге сговорились”, — поделился своими мыслями Норин.Подробнее об этом в интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армиюПолный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией
https://ukraina.ru/20250205/1060832133.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, переговоры, кит келлог, дональд трамп
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, переговоры, Кит Келлог, Дональд Трамп

Двухэтапный подход: Ермаков раскрыл, как США планируют разрешить украинский конфликт

06:00 08.02.2025
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP / Andrew Harnik
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По заявлениям американских СМИ, которые ссылаются на спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, можно прийти к выводу, что планируется двухэтапный подход к урегулированию конфликта
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
“На первом этапе будут договариваться о прекращении огня. При этом со стороны Украины будет [Владимир] Зеленский. Далее, на втором этапе, речь зайдет о долгосрочном полноценном урегулировании конфликта на перспективу, с выработкой механизма уступок России, гарантий безопасности для Украины и обеспечения их”, — считает собеседник издания.
Он также отметил, что на втором этапе Вашингтон вероятнее всего пойдет на выбор нового главы Украины, то есть на смену Зеленского, в том числе в контексте прекращения огня.
“Выборы, я так понимаю, планируются провести одновременно и парламентские, и президентские”, — добавил Ермаков.
В интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заявил, что вероятность того, что переговоры между Россией и США все-таки состоятся, достаточно высока.
“Я бы не был пессимистом в отношении переговоров. <...> Тут можно вспомнить мою любимую Тридцатилетнюю войну, когда переговоры без остановки боевых действий шли несколько лет, и стороны в итоге сговорились”, — поделился своими мыслями Норин.
Подробнее об этом в интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
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Полный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией
 
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