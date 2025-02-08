https://ukraina.ru/20250208/1060884575.html

Двухэтапный подход: Ермаков раскрыл, как США планируют разрешить украинский конфликт

Двухэтапный подход: Ермаков раскрыл, как США планируют разрешить украинский конфликт - 08.02.2025 Украина.ру

Двухэтапный подход: Ермаков раскрыл, как США планируют разрешить украинский конфликт

По заявлениям американских СМИ, которые ссылаются на спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, можно прийти к выводу, что планируется двухэтапный подход к урегулированию конфликта

2025-02-08T06:00

2025-02-08T06:00

2025-02-08T06:00

новости

сша

украина

россия

владимир зеленский

переговоры

кит келлог

дональд трамп

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Он также отметил, что на втором этапе Вашингтон вероятнее всего пойдет на выбор нового главы Украины, то есть на смену Зеленского, в том числе в контексте прекращения огня.“Выборы, я так понимаю, планируются провести одновременно и парламентские, и президентские”, — добавил Ермаков.В интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заявил, что вероятность того, что переговоры между Россией и США все-таки состоятся, достаточно высока.“Я бы не был пессимистом в отношении переговоров. <...> Тут можно вспомнить мою любимую Тридцатилетнюю войну, когда переговоры без остановки боевых действий шли несколько лет, и стороны в итоге сговорились”, — поделился своими мыслями Норин.Подробнее об этом в интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армиюПолный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией

https://ukraina.ru/20250205/1060832133.html

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россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, переговоры, кит келлог, дональд трамп