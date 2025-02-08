Двухэтапный подход: Ермаков раскрыл, как США планируют разрешить украинский конфликт
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
По заявлениям американских СМИ, которые ссылаются на спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, можно прийти к выводу, что планируется двухэтапный подход к урегулированию конфликта
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
“На первом этапе будут договариваться о прекращении огня. При этом со стороны Украины будет [Владимир] Зеленский. Далее, на втором этапе, речь зайдет о долгосрочном полноценном урегулировании конфликта на перспективу, с выработкой механизма уступок России, гарантий безопасности для Украины и обеспечения их”, — считает собеседник издания.
Он также отметил, что на втором этапе Вашингтон вероятнее всего пойдет на выбор нового главы Украины, то есть на смену Зеленского, в том числе в контексте прекращения огня.
“Выборы, я так понимаю, планируются провести одновременно и парламентские, и президентские”, — добавил Ермаков.
В интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заявил, что вероятность того, что переговоры между Россией и США все-таки состоятся, достаточно высока.
“Я бы не был пессимистом в отношении переговоров. <...> Тут можно вспомнить мою любимую Тридцатилетнюю войну, когда переговоры без остановки боевых действий шли несколько лет, и стороны в итоге сговорились”, — поделился своими мыслями Норин.
Подробнее об этом в интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
Полный текст интервью Сергея Ермакова: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией