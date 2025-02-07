"Страна.ua" изучила слова Келлога и предсказала окончательный мирный план США
11:53 07.02.2025 (обновлено: 12:07 07.02.2025)
© Siavosh Hosseini / SOPA Images via Reuters ConnectКит Келлог
© Siavosh Hosseini / SOPA Images via Reuters Connect
Последние заявления спецпредставителя Дональда Трампа по украинскому конфликту Кита Келлога сигнализируют о том, что администрация нового американского лидера намерена достричь скорейшего прекращения огня по линии фронта, а все прочие вопросы перенести на потом. Такое мнение 7 февраля высказали журналисты украинского издания "Cтрана.ua"
По словам авторов статьи, последние заявления Келлога свидетельствуют о том, что "постепенно складывается общая картина того, чего хочет добиться администрация Трампа по Украине".
"[Администрация Трампа] намерена достричь скорейшего прекращения огня по линии фронта (то есть, перемирия), а все прочие вопросы, касательно более широкого мирного урегулирования между Украиной и Россией, перенести на потом", — пришли к выводу журналисты издания.
"Киев заявляет, что он не пойдет на это без гарантий безопасности Украине со стороны Запада в виде принятия в НАТО или же размещения западных миротворцев вдоль линии фронта (но по обоим вопросам согласия США нет, резко против выступает и Россия). Москва также заявляет, что на "заморозку" не согласна и требует полноценного мирного договора с гарантиями не вступления Украины в НАТО, не размещения иностранных войск на украинской территории, фиксации новых границ как международно признанных, снятия санкций и т.д", — объяснили в публикации.
Между тем, отметила "Страна", Келлог неоднократно давал понять, что обе стороны должны пойти на уступки, и США готовы для этого оказать давление.
Если в качестве рычага давления на Москву Келлог упомянул усиление санкций, то о том, каким образом Вашингтон будет давить на Киев, спецпредставитель Трампа напрямую не говорил, уточнило издание.
"Но ранее он заявлял, что таким рычагом давления может быть угроза остановки американской военной помощи, если Киев откажется от прекращения огня. Не исключено, что именно этот рычаг и будет задействован, с учетом того, что сейчас Украине поставляется американское оружие только из пакетов, утвержденных еще при Байдене, а новых решений по поставкам при Трампе пока не принимается", — предположили авторы статьи.
Кроме того, в издании подчеркнули, что есть еще один фактор, который значительно усложняет любые договоренности по перемирию. Речь идет о вторжении ВСУ в Курскую область, часть которой до сих пор остается подконтрольной Украине, где украинские военные откровенно зверствуют.
31 января, 10:47"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко
"При этом из Киева идут сигналы о намерениях обменять курский плацдарм на какую-то часть захваченной россиянами украинской территории (например, на Запорожскую АЭС). Однако, маловероятно, что [президент РФ Владимир] Путин на это согласится. По той причине, что у российской армии есть возможность военным путем и без всяких переговоров вытеснить ВСУ из Курской области", — уточнили в материале.
С сентября 2024 году армия РФ уже вернула более 60% территории, напомнили журналисты "Страны". Они также добавили, что некоторые сценарии "мирного плана" Трампа зачастую содержат пункт о выводе украинских войск из Курской области вместе с перемирием по всей линии фронта.
"В общем, вопрос о курском плацдарме может стать одним из основных проблемных моментов на переговорах о перемирии, если даже на остановку огня по линии фронта (как на первую фазу перед началом мирных переговоров) обе стороны будут в принципе согласны", — считают журналисты, которые представили аналитику ситуации.
Ранее Келлог заявил, что "нужно положить конец насилию, прежде чем приступать к переговорам о сложных вопросах мирного урегулирования, поскольку из этой войны не выйдешь, убивая".
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