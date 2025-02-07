Передача ядерного оружия Киеву может привести к Третьей мировой - сенатор США - 07.02.2025 Украина.ру
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Передача ядерного оружия Киеву может привести к Третьей мировой - сенатор США
Передача ядерного оружия Киеву может привести к Третьей мировой - сенатор США - 07.02.2025 Украина.ру
Передача ядерного оружия Киеву может привести к Третьей мировой - сенатор США
Сенатор от американского штата Юта Майк Ли в соцсети X предупредил, чем грозит принятие Украины в НАТО
2025-02-07T10:23
2025-02-07T10:51
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"Принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто начать Третью мировую войну", - написал он.На днях Владимир Зеленский потребовал компенсацию в виде ядерного оружия в случае непринятия Украины в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это заявление выдает в Зеленском маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий.Еще в 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Подробнее - в материале Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, мария захарова, нато
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мария Захарова, НАТО

Передача ядерного оружия Киеву может привести к Третьей мировой - сенатор США

10:23 07.02.2025 (обновлено: 10:51 07.02.2025)
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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Сенатор от американского штата Юта Майк Ли в соцсети X предупредил, чем грозит принятие Украины в НАТО
"Принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто начать Третью мировую войну", - написал он.
На днях Владимир Зеленский потребовал компенсацию в виде ядерного оружия в случае непринятия Украины в НАТО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это заявление выдает в Зеленском маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий.
Еще в 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.
Подробнее - в материале Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков на сайте Украина.ру.
 
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