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Передача ядерного оружия Киеву может привести к Третьей мировой - сенатор США

Передача ядерного оружия Киеву может привести к Третьей мировой - сенатор США - 07.02.2025 Украина.ру

Передача ядерного оружия Киеву может привести к Третьей мировой - сенатор США

Сенатор от американского штата Юта Майк Ли в соцсети X предупредил, чем грозит принятие Украины в НАТО

2025-02-07T10:23

2025-02-07T10:23

2025-02-07T10:51

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"Принятие Украины в НАТО и передача ей ядерного оружия может запросто начать Третью мировую войну", - написал он.На днях Владимир Зеленский потребовал компенсацию в виде ядерного оружия в случае непринятия Украины в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это заявление выдает в Зеленском маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий.Еще в 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Подробнее - в материале Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, мария захарова, нато