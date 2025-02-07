Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт
Министерство здравоохранения и медицинские силы ВСУ согласовали механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ, сообщается на сайте украинского Минздрава
"Разбронирование" медицинских работников будет происходить на запрос от Минобороны и командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников", - говорится в материале.
Планируется, что после снятия "брони" специалистов будут мобилизовать в ряды ВСУ или другие военные формирования на медицинские должности, где в этом нуждаются. При мобилизации контракт будет с ними заключаться на год.
В министерстве напомнили, что ранее кабмин разрешил бронировать 100 процентов медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений.
Подробнее о службе медиков - в материале "Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства на сайте Украина.ру.