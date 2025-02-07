Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт - 07.02.2025 Украина.ру
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Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт
Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт - 07.02.2025 Украина.ру
Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт
Министерство здравоохранения и медицинские силы ВСУ согласовали механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ, сообщается на сайте украинского Минздрава
2025-02-07T07:52
2025-02-07T07:52
новости
вооруженные силы украины
министерство здравоохранения
минздрав
медики
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"Разбронирование" медицинских работников будет происходить на запрос от Минобороны и командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников", - говорится в материале.Планируется, что после снятия "брони" специалистов будут мобилизовать в ряды ВСУ или другие военные формирования на медицинские должности, где в этом нуждаются. При мобилизации контракт будет с ними заключаться на год.В министерстве напомнили, что ранее кабмин разрешил бронировать 100 процентов медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений.Подробнее о службе медиков - в материале "Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, вооруженные силы украины, министерство здравоохранения, минздрав, медики
Новости, Вооруженные силы Украины, Министерство здравоохранения, Минздрав, медики

Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт

07:52 07.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация против гриппа
Вакцинация против гриппа - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Министерство здравоохранения и медицинские силы ВСУ согласовали механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ, сообщается на сайте украинского Минздрава
"Разбронирование" медицинских работников будет происходить на запрос от Минобороны и командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников", - говорится в материале.
Планируется, что после снятия "брони" специалистов будут мобилизовать в ряды ВСУ или другие военные формирования на медицинские должности, где в этом нуждаются. При мобилизации контракт будет с ними заключаться на год.
В министерстве напомнили, что ранее кабмин разрешил бронировать 100 процентов медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений.
Подробнее о службе медиков - в материале "Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства на сайте Украина.ру.
 
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