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Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт

Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт - 07.02.2025 Украина.ру

Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт

Министерство здравоохранения и медицинские силы ВСУ согласовали механизм снятия с "брони" отдельных медработников для мобилизации в ряды ВСУ, сообщается на сайте украинского Минздрава

2025-02-07T07:52

2025-02-07T07:52

2025-02-07T07:52

новости

вооруженные силы украины

министерство здравоохранения

минздрав

медики

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"Разбронирование" медицинских работников будет происходить на запрос от Минобороны и командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее министерство здравоохранения в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников", - говорится в материале.Планируется, что после снятия "брони" специалистов будут мобилизовать в ряды ВСУ или другие военные формирования на медицинские должности, где в этом нуждаются. При мобилизации контракт будет с ними заключаться на год.В министерстве напомнили, что ранее кабмин разрешил бронировать 100 процентов медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений.Подробнее о службе медиков - в материале "Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооруженные силы украины, министерство здравоохранения, минздрав, медики