https://ukraina.ru/20240910/1057352180.html

"Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства

"Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства - 10.09.2024 Украина.ру

"Хотела воевать, а не обслуживать": медик ВСУ пожаловалась на домогательства

Украинка по имени Оксана рассказала украинскому изданию "Следствие Инфо", что пошла на фронт по зову сердца, однако там ей пришлось столкнуться с агрессивными домогательствами со стороны сослуживца

2024-09-10T15:58

2024-09-10T15:58

2024-09-10T17:04

новости

вооруженные силы украины

минобороны

украина

женщины

медики

домогательства

эксклюзив

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Женщина рассказала журналистам, что служила еще в зоне АТО, а когда началось СВО, добровольно записалась в ВСУ медиком в феврале 2022 года. За это время она успела побывать в Волчанске и Артемовске (Бахмуте).Однако самое страшное, утверждает военный медик, ждало ее дальше, когда она оказалась один на один в машине с "голодным" сослуживцем по имени Сергей, потребовавшим любви во всех смыслах этого слова.Она добавила, что понимала, что в армии "могут лапать" или говорить в сторону женщины какие-то неприличные вещи, но такого не ожидала. Оксана заявила журналистам, что собиралась воевать за страну, а не обслуживать военнослужащих, так как в перспективе мечтает выйти замуж и обзавестись детьми.Оксана сняла на телефон видео разговора с Сергеем в машине. На видео слышно, что мужчина действительно предлагает ей неуставные отношения и обижается на отказ, спрашивая, почему она его не любит. На что Оксана отвечает: "Не нужна мне твоя маленькая [штучка]".По месту службы якобы провели проверку, сослуживец Оксаны извинился. Командование сухопутных сил перевело и Сергея, и Оксану служить в другое место — и снова вместе. Это объяснили тем, что с такими качествами в том подразделении бойцы не очень-то нужны. Оксана очень удивилась и потребовала довести расследование по факту домогательств до конца. Воевать с этим Сергеем ей не хочется. И вряд ли получится — Сергей якобы сбежал из ВСУ, и где сейчас находится, командиры не знают. Тема домогательств в ВСУ уже не новая. Еще в марте американское издание The New York Times обратило внимание на проблемы украинских дам на передовой. Оказалось, помимо бытовых проблем в окопах, женщинам пришлось переносить "пренебрежительное, порой агрессивное отношение со стороны военнослужащих-мужчин". Этот вывод подкреплялся конкретными историями."Я не хотела присоединяться к бригаде, которая была создана много лет назад, потому что я знала, что они не будут слушать меня как молодого офицера и как женщину", — рассказала командир артиллеристов с позывным "Тесла"."Ты приползешь ко мне на коленях, умоляя отпустить, когда поймешь, что работа слишком сложная, а я не позволю тебе оставить должность", — пожаловалась на своего командира другая военнослужащая ВСУ, пожелавшая остаться анонимной."Приползешь ко мне на коленях": украинские женщины стремятся в ВСУ, но там их домогаютсяПо последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч — гражданские сотрудницы.Первые представительницы слабого пола ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст — 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что дамы преимущественно пошли на фронт добровольцами, то есть по зову сердца.Заказал женщин по вызову: комбриг ВСУ творчески подошел к кадровым перестановкам в окопахВ апреле этого года Минобороны Украины заявило об активизации усилий по "внедрению гендерного равенства" среди украинских военнослужащих. Для этого ведомство обещало обучить 200 гендерных советников.Еще чуть раньше советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что Киеву следует призывать женщин в армию по примеру Израиля. А вот депутат Верховной рады Максим Бужанский сказал, что женскую тему педалируют "грантоеды", которые получают на это средства с Запада."Чувствительный язык и доступ женщин": Минобороны Украины решило сделать окопы гендерно равными* Запрещенные в РФ террористические организации.

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новости, вооруженные силы украины, минобороны, украина, женщины, медики, домогательства, эксклюзив