https://ukraina.ru/20250130/1060700812.html

Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ

Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ - 30.01.2025 Украина.ру

Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ

Делегация Грузии прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщила 29 января ее глава, вице-спикер парламента Грузии Теи Цулукиани

2025-01-30T17:26

2025-01-30T17:26

2025-01-30T17:26

эксклюзив

грузия

тея цулукиани

саломе зурабишвили

дональд трамп

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ес

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совет европы

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Такое решение грузинских парламентариев является реакцией на резолюцию ПАСЕ, призывающую власти Грузии провести в стране новые парламентские выборы.Ранее в этот же день Парламентская ассамблея Совета Европы признала полномочия грузинской делегации, но при условии, что до апреля текущего года в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены "политические заключенные". Предполагалось, что полномочия грузинской делегации будут пересмотрены в апреле, в зависимости от выполнения заданных условий."С учетом всего вышеуказанного мы, члены делегации парламента Грузии в Страсбурге и Тбилиси, обсудили, и по общему решению команды "Грузинской мечты", несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее", – заявила Цулукиани.При этом он подчеркнул, что Грузия по-прежнему остается членом Совета Европы, однако вернется к работе в ПАСЕ после того, как прекратится шантаж в отношении страны и ее народа. Подобные заявления, по ее словам, не заставят Грузию и избранную ее населением власть делать какие-либо антигрузинские шаги.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "абсолютно безальтернативным" решение приостановить работу в ПАСЕ. Он сказал, что страна вернется в ПАСЕ, если отношение ассамблеи к Грузии и ее народу изменится. "Но в нынешних условиях работать там бессмысленно", – заявил Кобахидзе.Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. По итогам голосования правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набрала 53,93% голосов и получила 89 из 150 мандатов. Четыре оппозиционные партии также преодолели барьер в 5% и получили места в парламенте. Однако они отказались признавать итоги выборов и участвовать в работе парламента. В этом их поддержала тогда еще действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.В первых числах ноября в стране начались акции протеста, в ходе которых лидеры оппозиции требовали проведения повторных выборов. Евросоюз поддержал демонстрантов, пригрозив политикам из правящей "Грузинской мечты" введением персональных санкций и отменой визового режима для всех граждан страны.Однако эти угрозы вместе со всеми остальными мерами давления, которые брюссельская администрация за последний год применяла к грузинскому руководству, оказали прямо противоположное действие. Ираклий Кобахидзе сообщил 28 ноября о решении правительства отложить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года.По его словам, начало переговоров о грузинской евроинтеграции стало инструментом для раскола общества. Поэтому Грузия должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать достойно, а не "шантажом и оскорблениями", отметил Кобахидзе.Тогда же он уточнил, что страна самостоятельно продолжит выполнение обязательств по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле собственными силами, и к 2028 выполнит их на 90%.Между тем камни преткновения в отношениях между официальным Тбилиси и руководством ЕС появились еще задолго до проведения парламентских выборов в октябре прошлого года. Парламент Грузии принял в 2024-м два закона, которые брюссельские чиновники, также, как и их коллеги из администрации США, посчитали неприемлемым для страны, претендующей на членство в Евросоюзе. Это закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете "ЛГБТ*-пропаганды", и "О прозрачности иностранного влияния", известный как "закон об иноагентах".После того как власти страны отказались отменить эти два закона, Евросоюз принял решение о приостановке процесса евроинтеграции Грузии, а Европейский фонд мира остановил поддержку Тбилиси в размере 30 млн евро на 2024 год. Но вместо того чтобы поспешить выполнить требования ЕС, грузинское руководство приняло решение не настаивать на скорейшем начале переговоров об объединении с Евросоюзом. Приостановка работы грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы имеет скорее всего символическое значение, рассказал Украина.ру политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев."В отличие от исполнительного органа Евросоюза – Еврокомиссии, ПАСЕ – это, по большой части, пустая говорильня. Решение грузинской делегации прежде всего свидетельствует о продолжении западной политики угроз, ультиматумов и различного рода санкции, которые совершенно не воспринимаются в Тбилиси", – объяснил Арешев.По его словам, в данный момент стороны стоят на своих позициях и грузино-европейский диалог остается в замороженном состоянии."Совершенно очевидно, что европейцам не удалось силовым способом поменять ситуацию в Грузии. Провалились попытки организовать различного рода майданы и массовые беспорядки. С приходом администрации Дональда Трампа позиция грузинских властей в диалоге с их западными партнерами несколько окрепли. Поэтому я думаю, что правительство Ираклия Кобахидзе и дальше будет придерживаться достаточно уверенной и твердой позиции", – полагает эксперт.При этом текущая напряженность в отношениях между Брюсселем и Тбилиси никак не влияет на внешнеполитический курс Грузии в целом, подчеркнул Арешев."Определение грузинского руководства в пользу евроинтеграции остается по-прежнему актуальным. Представители власти неоднократно подчеркивали сохранение евроатлантических приоритетов. Это у Запада приоритеты очевидно изменились в сторону радикализации", – резюмировал Андрей Арешев.Больше о событиях в Грузии в материале Татьяны Стоянович "Провал ЦРУ" и победа "Грузинской мечты". В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии

https://ukraina.ru/20241129/1059318994.html

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эксклюзив, грузия, тея цулукиани, саломе зурабишвили, дональд трамп, парламентская ассамблея совета европы, ес, тбилиси, совет европы