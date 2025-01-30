Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ - 30.01.2025 Украина.ру
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Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ
Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ - 30.01.2025 Украина.ру
Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ
Делегация Грузии прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщила 29 января ее глава, вице-спикер парламента Грузии Теи Цулукиани
2025-01-30T17:26
2025-01-30T17:26
эксклюзив
грузия
тея цулукиани
саломе зурабишвили
дональд трамп
парламентская ассамблея совета европы
ес
тбилиси
совет европы
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Такое решение грузинских парламентариев является реакцией на резолюцию ПАСЕ, призывающую власти Грузии провести в стране новые парламентские выборы.Ранее в этот же день Парламентская ассамблея Совета Европы признала полномочия грузинской делегации, но при условии, что до апреля текущего года в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены "политические заключенные". Предполагалось, что полномочия грузинской делегации будут пересмотрены в апреле, в зависимости от выполнения заданных условий."С учетом всего вышеуказанного мы, члены делегации парламента Грузии в Страсбурге и Тбилиси, обсудили, и по общему решению команды "Грузинской мечты", несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее", – заявила Цулукиани.При этом он подчеркнул, что Грузия по-прежнему остается членом Совета Европы, однако вернется к работе в ПАСЕ после того, как прекратится шантаж в отношении страны и ее народа. Подобные заявления, по ее словам, не заставят Грузию и избранную ее населением власть делать какие-либо антигрузинские шаги.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "абсолютно безальтернативным" решение приостановить работу в ПАСЕ. Он сказал, что страна вернется в ПАСЕ, если отношение ассамблеи к Грузии и ее народу изменится. "Но в нынешних условиях работать там бессмысленно", – заявил Кобахидзе.Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. По итогам голосования правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набрала 53,93% голосов и получила 89 из 150 мандатов. Четыре оппозиционные партии также преодолели барьер в 5% и получили места в парламенте. Однако они отказались признавать итоги выборов и участвовать в работе парламента. В этом их поддержала тогда еще действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.В первых числах ноября в стране начались акции протеста, в ходе которых лидеры оппозиции требовали проведения повторных выборов. Евросоюз поддержал демонстрантов, пригрозив политикам из правящей "Грузинской мечты" введением персональных санкций и отменой визового режима для всех граждан страны.Однако эти угрозы вместе со всеми остальными мерами давления, которые брюссельская администрация за последний год применяла к грузинскому руководству, оказали прямо противоположное действие. Ираклий Кобахидзе сообщил 28 ноября о решении правительства отложить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года.По его словам, начало переговоров о грузинской евроинтеграции стало инструментом для раскола общества. Поэтому Грузия должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать достойно, а не "шантажом и оскорблениями", отметил Кобахидзе.Тогда же он уточнил, что страна самостоятельно продолжит выполнение обязательств по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле собственными силами, и к 2028 выполнит их на 90%.Между тем камни преткновения в отношениях между официальным Тбилиси и руководством ЕС появились еще задолго до проведения парламентских выборов в октябре прошлого года. Парламент Грузии принял в 2024-м два закона, которые брюссельские чиновники, также, как и их коллеги из администрации США, посчитали неприемлемым для страны, претендующей на членство в Евросоюзе. Это закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете "ЛГБТ*-пропаганды", и "О прозрачности иностранного влияния", известный как "закон об иноагентах".После того как власти страны отказались отменить эти два закона, Евросоюз принял решение о приостановке процесса евроинтеграции Грузии, а Европейский фонд мира остановил поддержку Тбилиси в размере 30 млн евро на 2024 год. Но вместо того чтобы поспешить выполнить требования ЕС, грузинское руководство приняло решение не настаивать на скорейшем начале переговоров об объединении с Евросоюзом. Приостановка работы грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы имеет скорее всего символическое значение, рассказал Украина.ру политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев."В отличие от исполнительного органа Евросоюза – Еврокомиссии, ПАСЕ – это, по большой части, пустая говорильня. Решение грузинской делегации прежде всего свидетельствует о продолжении западной политики угроз, ультиматумов и различного рода санкции, которые совершенно не воспринимаются в Тбилиси", – объяснил Арешев.По его словам, в данный момент стороны стоят на своих позициях и грузино-европейский диалог остается в замороженном состоянии."Совершенно очевидно, что европейцам не удалось силовым способом поменять ситуацию в Грузии. Провалились попытки организовать различного рода майданы и массовые беспорядки. С приходом администрации Дональда Трампа позиция грузинских властей в диалоге с их западными партнерами несколько окрепли. Поэтому я думаю, что правительство Ираклия Кобахидзе и дальше будет придерживаться достаточно уверенной и твердой позиции", – полагает эксперт.При этом текущая напряженность в отношениях между Брюсселем и Тбилиси никак не влияет на внешнеполитический курс Грузии в целом, подчеркнул Арешев."Определение грузинского руководства в пользу евроинтеграции остается по-прежнему актуальным. Представители власти неоднократно подчеркивали сохранение евроатлантических приоритетов. Это у Запада приоритеты очевидно изменились в сторону радикализации", – резюмировал Андрей Арешев.Больше о событиях в Грузии в материале Татьяны Стоянович "Провал ЦРУ" и победа "Грузинской мечты". В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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editors@ukraina.ru
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, грузия, тея цулукиани, саломе зурабишвили, дональд трамп, парламентская ассамблея совета европы, ес, тбилиси, совет европы
Эксклюзив, Грузия, Тея Цулукиани, Саломе Зурабишвили, Дональд Трамп, Парламентская ассамблея Совета Европы, ЕС, Тбилиси, Совет Европы

Невосприимчивые к ультиматумам люди. Почему делегация Грузии прекращает работу в ПАСЕ

17:26 30.01.2025
 
Коллаж: Кобахидзе
Коллаж: Кобахидзе
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Делегация Грузии прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщила 29 января ее глава, вице-спикер парламента Грузии Теи Цулукиани
Такое решение грузинских парламентариев является реакцией на резолюцию ПАСЕ, призывающую власти Грузии провести в стране новые парламентские выборы.
Ранее в этот же день Парламентская ассамблея Совета Европы признала полномочия грузинской делегации, но при условии, что до апреля текущего года в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены "политические заключенные". Предполагалось, что полномочия грузинской делегации будут пересмотрены в апреле, в зависимости от выполнения заданных условий.
"С учетом всего вышеуказанного мы, члены делегации парламента Грузии в Страсбурге и Тбилиси, обсудили, и по общему решению команды "Грузинской мечты", несмотря на то что наши полномочия утверждены, с сегодняшнего дня прекращаем работу в Парламентской ассамблее", – заявила Цулукиани.
При этом он подчеркнул, что Грузия по-прежнему остается членом Совета Европы, однако вернется к работе в ПАСЕ после того, как прекратится шантаж в отношении страны и ее народа. Подобные заявления, по ее словам, не заставят Грузию и избранную ее населением власть делать какие-либо антигрузинские шаги.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал "абсолютно безальтернативным" решение приостановить работу в ПАСЕ. Он сказал, что страна вернется в ПАСЕ, если отношение ассамблеи к Грузии и ее народу изменится. "Но в нынешних условиях работать там бессмысленно", – заявил Кобахидзе.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. По итогам голосования правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набрала 53,93% голосов и получила 89 из 150 мандатов. Четыре оппозиционные партии также преодолели барьер в 5% и получили места в парламенте. Однако они отказались признавать итоги выборов и участвовать в работе парламента. В этом их поддержала тогда еще действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В первых числах ноября в стране начались акции протеста, в ходе которых лидеры оппозиции требовали проведения повторных выборов. Евросоюз поддержал демонстрантов, пригрозив политикам из правящей "Грузинской мечты" введением персональных санкций и отменой визового режима для всех граждан страны.
Митинг оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
29 ноября 2024, 19:02
Дестабилизация ситуации по киевской методичке. Из-за чего протестует оппозиция в ГрузииРешение правительства Грузии отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года, о котором сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге 28 ноября, вызвало новую волну оппозиционных протестов в Грузии
Однако эти угрозы вместе со всеми остальными мерами давления, которые брюссельская администрация за последний год применяла к грузинскому руководству, оказали прямо противоположное действие. Ираклий Кобахидзе сообщил 28 ноября о решении правительства отложить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года.
По его словам, начало переговоров о грузинской евроинтеграции стало инструментом для раскола общества. Поэтому Грузия должна показать европейским бюрократам, что с ней следует разговаривать достойно, а не "шантажом и оскорблениями", отметил Кобахидзе.
Тогда же он уточнил, что страна самостоятельно продолжит выполнение обязательств по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле собственными силами, и к 2028 выполнит их на 90%.
Между тем камни преткновения в отношениях между официальным Тбилиси и руководством ЕС появились еще задолго до проведения парламентских выборов в октябре прошлого года. Парламент Грузии принял в 2024-м два закона, которые брюссельские чиновники, также, как и их коллеги из администрации США, посчитали неприемлемым для страны, претендующей на членство в Евросоюзе.
Это закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", известный как закон о запрете "ЛГБТ*-пропаганды", и "О прозрачности иностранного влияния", известный как "закон об иноагентах".
После того как власти страны отказались отменить эти два закона, Евросоюз принял решение о приостановке процесса евроинтеграции Грузии, а Европейский фонд мира остановил поддержку Тбилиси в размере 30 млн евро на 2024 год. Но вместо того чтобы поспешить выполнить требования ЕС, грузинское руководство приняло решение не настаивать на скорейшем начале переговоров об объединении с Евросоюзом.
Приостановка работы грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы имеет скорее всего символическое значение, рассказал Украина.ру политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
"В отличие от исполнительного органа Евросоюза – Еврокомиссии, ПАСЕ – это, по большой части, пустая говорильня. Решение грузинской делегации прежде всего свидетельствует о продолжении западной политики угроз, ультиматумов и различного рода санкции, которые совершенно не воспринимаются в Тбилиси", – объяснил Арешев.
По его словам, в данный момент стороны стоят на своих позициях и грузино-европейский диалог остается в замороженном состоянии.
"Совершенно очевидно, что европейцам не удалось силовым способом поменять ситуацию в Грузии. Провалились попытки организовать различного рода майданы и массовые беспорядки. С приходом администрации Дональда Трампа позиция грузинских властей в диалоге с их западными партнерами несколько окрепли. Поэтому я думаю, что правительство Ираклия Кобахидзе и дальше будет придерживаться достаточно уверенной и твердой позиции", – полагает эксперт.
При этом текущая напряженность в отношениях между Брюсселем и Тбилиси никак не влияет на внешнеполитический курс Грузии в целом, подчеркнул Арешев.
"Определение грузинского руководства в пользу евроинтеграции остается по-прежнему актуальным. Представители власти неоднократно подчеркивали сохранение евроатлантических приоритетов. Это у Запада приоритеты очевидно изменились в сторону радикализации", – резюмировал Андрей Арешев.
Больше о событиях в Грузии в материале Татьяны Стоянович "Провал ЦРУ" и победа "Грузинской мечты". В Тбилиси прошла инаугурация нового президента Грузии
 
ЭксклюзивГрузияТея ЦулукианиСаломе ЗурабишвилиДональд ТрампПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕСТбилисиСовет Европы
 
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