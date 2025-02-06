https://ukraina.ru/20250206/1060847971.html

Глава Rheinmetall пригрозил ударом по России. Если будет чем

Глава Rheinmetall пригрозил ударом по России. Если будет чем - 06.02.2025 Украина.ру

Глава Rheinmetall пригрозил ударом по России. Если будет чем

Германия нанесет удар по России, если российские войска поразят военные объекты стран НАТО на территории Украины. С угрозой выступил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер на конференции "Безопасность и оборона в 2025 году" в Берлине

2025-02-06T06:35

2025-02-06T06:35

2025-02-06T06:35

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Заводы Rheinmetall хорошо защищены, заявил Паппергер. По его словам, немцы не стали размещать вокруг них комплексы противовоздушной обороны, так как слишком уверены в безопасности."Меня постоянно спрашивают, что произойдет, если Россия выпустит ракеты большой дальности по нашим предприятиям? Я отвечаю, что все очень просто: тогда будет война, тогда Германия осуществит ответную бомбардировку, а не безразлично будет наблюдать за уничтожением наших военных объектов. Поэтому я, разумеется, не стал размещать [ПВО]", - сказал Паппергер журналистам.Деньги - лекарство от жадностиДискуссия, на которую пригласили Паппергера, была посвящена развитию немецкой и европейской оборонной промышленности, расширению мощностей и укреплению цепочек поставок. Кроме этого, участники конференции обсуждали политическую готовность НАТО к обороне, в том числе на восточном фланге, немецкие федеральные выборы в 2025 году в разрезе приоритетов оборонной политики и требования президента США Дональда Трампа поднять взносы в НАТО до 5% ВВП от каждого государства-участника.При тратах ФРГ на бундесвер в 2% от ВВП (а ФРГ тратит 2,12% ВВП на НАТО), годовой бюджет немецкой армии составил бы 85 млрд евро. Если правительство сумеет поднять расходы до 5%, бюджет достигнет 213 млрд евро. При этом неясно, хватит ли в стране промышленных мощностей для освоения этих денег.Крупные немецкие производители убеждали военных чиновников: мощностей хватит, дайте только денег. Производственные линии быстро нарастят при условии долгосрочных заказов. А таковые возможны, если общество и политики будут на тысячу процентов доверять, хотя бы, верховному представителю ЕС по внешней политике Кае Каллас, которая пророчит якобы нападение России на некую страну блока НАТО в 2028 году.С оговоркой.Новые танки и бронетехника, ракеты, артиллерийские боеприпасы не будут отправлять на Украину. Вооружение должно достаться немецкой армии и новым подразделениям, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал-лейтенант Карстен Бройер. По его мнению, Украиной все равно никогда не будут довольны в Москве.После инаугурации Трампа Европа не может рассчитывать на безоговорочную поддержку НАТО Соединенными Штатами. Европейские игроки покупают F-35 у американской Lockheed Martin, но в чем-то они независимы от Вашингтона. Например, Rheinmetall совместно с итальянской Leonardo проектируют новый единый боевой танк на замену "Леопардам". Но такими темпами разработки продлятся до 2040-2045 годов, а это слишком медленно. Горизонт планирования, однако, шикарен: инвестиции сегодня, танки через двадцать лет."Если у нас не будет крупных игроков в Европе, мы не сможем конкурировать с США, Китаем или Россией", - добавил Паппергер.А без Китая, например, немцы не смогут производить боеприпасы. Более 70% линта (хлопкового пуха) для изготовления нитроцеллюлозного пороха привозят в страны ЕС из КНР. О проблеме зависимости европейского оборонного комплекса известно давно, но пока что ее решение остается на словах вроде "будем закупать в Австралии, в настоящее время ищем компанию". А если присовокупить к этому набравшие популярность (благодаря Трампу) редкоземельные элементы, необходимые для лазеров, головок наведения, бронепластин и прочего, и от поставок которых ЕС на 100% зависит от КНР - вообще песня.Заводы вне ФРГПланов, конечно, громадье. В марте 2024 года Еврокомиссия выделила 500 млн евро на увеличение мощностей по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года. Это регулируется евросоюзным законом "О поддержке производства боеприпасов" (ASAP). Сумму поделили на гранты для 31 проекта.Еще "одна страна НАТО" из предсказаний Каллас - Литва - уже возрадовалась денежному дождику над Радвилишкским районом. Завод на 150 рабочих мест запустят к середине 2026 года. В него, по данным из открытых источников, Rheinmetall вложил 180 млн евро. По заявлениям официальных представителей Вильнюса, в год он будет производить десятки тысяч боеприпасов, и какой-то частью делиться с Украиной. Разумеется, если Китай продолжит поставлять линт, а если нет - условная Австралия.О схеме поставок оружия в ЕС в материале Алексея Туманова Ringtausch или круговой обмен. Германия не отказывается от военной поддержки УкраиныИ еще одна НЕ страна НАТО - украинская заноза. Rheinmetall, выполнив формальную процедуру, получил через федеральное правительство ФРГ заявку Украины на строительство четырех заводов. Два из них пока только в проекте, один запущен, другой достраивают.Первый крупный проект - завод по сборке боевых машин пехоты (БМП) Lynx KF41, современных бронированных гусеничных платформ. Lynx оснащены модульной защитой, системами активного противодействия и могут быть адаптированы под различные задачи - от транспортировки пехоты до установки противотанковых ракет.Планируемая мощность производства - до 400 единиц техники в год. На первом этапе 30% компонентов будут производить на Украине (включая бронепластины и электронику), к 2027 году локализация должна достичь 70%. По данным из открытых источников, инвестиции составили около 200 млн евро.Первую БМП Lynx Украина получила в декабре 2024 года - из Германии.Второй проект - завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов в районе Львова на Западной Украине. Планируемая мощность - до 500 тысяч снарядов в год. Для производства нужны, в том числе, нитрат аммония (аммиачная селитра; привет, "Ровноазот"?) и металлы, запасов чего на Украине хватает. Первая линия запущена в тестовом режиме летом 2024 года.Кроме этого, на Украине функционируют три совместных сервисных хаба для ремонт танков Leopard 2 и БМП Marder. В планах - строительство порохового завода и завода по производству снарядов для танков.Законная цельНемецкие военные заводы на Украине официальная Москва считает законной военной целью. Об этом неоднократно высказывались отечественные дипломаты, высокопоставленные чиновники и парламентарии."Планируемое открытие на западной Украине германского завода Rheinmetall по производству бронетехники может стать очередным актом выброса иностранной валюты на ветер – для нас это законная военная цель", - заявил глава российской делегации Константин Гаврилов на 1052-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене 19 июля 2023 года."Речь идёт об ещё одном свидетельстве милитаризации Украины со стороны Запада и накачки ее оружием, что ведет к дальней эскалации конфликта. Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооруженных Сил Российской Федерации. Если эти планы реальны, то это провокация, к которым так любит прибегать киевский режим и его западные покровители", - заявила Мария Захарова на брифинге 20 июля 2023 года.Военный завод немецкого концерна Rheinmetall является такой же целью для российской армии как и любое другое оборонное предприятие на Украине, заявил в октябре 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В ближайшее время мы узнаем, что этот завод получил то, что должен", продолжил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.А Дмитрий Медведев, в свойственной ему стилистике еще в марте 2023 года пообещал заводу Rheinmetall "салют из "Калибров" и других пиротехнических устройств"."Rheinmetall запустил в работу первый из четырёх военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве", - написал Медведев 26 октября 2024 года в "Телеграм" и дополнил текст красочной картинкой с языками пламени.Сколько можно предупреждать?И сразу ответ: сколько нужно. В апреле 2024 года российские войска нанесли комбинированный удар по военным объектам в Харьковской области. По официальным данным, были поражены предприятия ВПК Украины, ремонтные базы, пункты дислокации наемников, военный аэродром. По неофициальным данным российских СМИ, ссылавшихся на координаторов подполья, также был уничтожен склад боеприпасов для чешских РСЗО.Удар (и не один в масштабах СВО) однозначно вынудил Rheinmetall инвестировать в рассредоточение производства и строительство подземных цехов. "Орешник" по Днепропетровску помните? Чем не угроза поражения и таких мощностей?Удивительно, но такой инструмент как санкции - действительно обоюдоострый. Немецкий концерн также сталкивается с санкционными рисками - вторичными экономическими ограничениями со стороны России против европейских партнеров компании. Германия включена в российский список недружественных государств, что могло отключить ФРГ от российского экспорта металлов.С 2014 до 2023 года доля китайского импорта редкоземельных металлов в ФРГ увеличилась с 32 до 69%. При этом свежих данных о каких-либо поставок из РФ нет. Одним из решений снижения зависимости называли партнерство с Казахстаном и Сербией. Почему? Ответ, кажется, очевиден.Для европейских производителей американская пресса подлила маслица в огонь. Bloomberg выпустили материал о том, что от Украины останутся только кости, если ее природные ресурсы, в том числе редкоземельные элементы, будут монетизировать (читай: продавать). Немецкие власти таким образом, как и всеевропейские, могут только показать кислую мину. Нужны ресурсы? Платите.Конечно, это больше похоже на футуристический бизнес-план, но чем Трамп не шутит. Энергетический кризис, как в ЕС неоднократно заявляли, уже пройден. На очереди - освоение финансовых потоков на ОПК. В условиях тотальной зависимости ЕС от китайских редкоземов кое-что им смогут предложить Штаты. Разумеется, с наценкой и также разумеется, выжженным полем и костями для Украины.Такова цена.

https://ukraina.ru/20250204/1060796162.html

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