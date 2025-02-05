https://ukraina.ru/20250205/1060832472.html

Нардеп Дубинский из Киевского СИЗО дал разоблачительно интервью о предательстве и подлости Зеленского

Нардеп Дубинский из Киевского СИЗО дал разоблачительно интервью о предательстве и подлости Зеленского - 05.02.2025 Украина.ру

Нардеп Дубинский из Киевского СИЗО дал разоблачительно интервью о предательстве и подлости Зеленского

Сидящий в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский дал интервью, в котором в очередной раз выдвинул ряд обвинений в адрес Владимира Зеленского

2025-02-05T12:23

2025-02-05T12:23

2025-02-05T12:38

эксклюзив

александр дубинский

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Скандальная пресс-конференцияНачало конца Александра Дубинского как соратника Владимира Зеленского состоялось в ноябре 2019 года. Вместе со своим коллегой по Верховной Раде Андреем Деркачем он выступил на пресс-конференции, в ходе которой озвучил факты коррупции, связанной с семьей Джо Байдена.Здесь необходимо маленькое отступление. На момент упомянутой пресс-конференции Джо Байден практически гарантированно должен был стать кандидатом на выборах президента США 2020 года от Демпартии и бороться с идущим на второй срок Дональдом Трампом.Режим Зеленского оказался в эпицентре этих разборок, так как Трамп был заинтересован в раскручивании истории вокруг сына Байдена Хантера, который после Майдана работал на Украине в совете директоров газодобывающей компании Burisma. Эта структура принадлежала бывшему украинскому министру экологии времен Виктора Януковича Николаю Злочевскому, который выводил за границу через Burisma и Байдена младшего деньги, нажитые преступным путем, утверждал Дубинский.Как выяснилось позднее, Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак лично попросили Дубинского выступить с разоблачениями Байдена, однако после победы последнего на выборах, сдали назад и решили подыгрывать уже новому американскому президенту.Пресс-конференция 2019 года стала прологом к истории с так называемыми пленками Деркача, который тот представил в мае 2020 года. На записях, подлинность которых до сих пор официально не подтверждена, но и не опровергнута, занимавший тогда пост вице-президента США Байден обсуждает ряд вопросов с президентом Украины Петром Порошенко, в том числе требование американцев уволить с поста генпрокурора Виктора Шокина, который начал расследовать дело против Хантера Байдена.В интервью Сергею Любарскому прямо из зала суда, Дубинский пояснил, что его судят именно за участие в той самой пресс-конференции 2019 года."Формальный повод [для возбуждения уголовного дела] был очень простой – это участие в пресс-конференции, на которой я заявил о существовании коррупционной схемы по выведению средств из украинского бюджета путем махинаций с двумя составляющими. Первая – это гособлигации. Деньги воровались, выводились в офшоры, но так как банки не платят большие проценты по офшорным счетам, владельцы этих счетов, то есть украинские чиновники, возвращали эти средства в Украину и инвестировали в украинский госдолг, который в тот момент приносил 14% годовых в долларах. Сумасшедший доход", - рассказал он в интервью, вышедшем на YouTube4 февраля.Вторая схема, продолжил Дубинский, была связана с недропользованием. По заниженным ценам конкретным компаниям выдавался доступ к природным ресурсам, затем эти компании добывали эти ресурсы и продавали их по рыночным ценам, в том числе на экспорт. Одним из главных выгодоприобретателей была Burisma Злочевского, в наблюдательный совет которой был включен Хантер Байден, получавший за это по 1 млн долларов в год. По версии опального депутата Рады, это было сделано для того, чтобы преступный бизнес Злочевского был сохранен уже после победы Майдана и ухода Януковича.Дубинский подчеркнул, что та самая пресс-конференция с его участием состоялась 19 ноября, но на ней он лишь озвучил детали уголовного дела против Злочевского, которому Генпрокуратура Украины выдвинула подозрение за пять дней до этого.По словам Дубинского, на Украине в 2020 году было открыто два уголовных дела на Джо Байдена после публикации "пленок Деркача".Депутат утверждает, что скандальные записи телефонных разговоров Байдена и Порошенко были переданы Деркачу напрямую через службу госохраны по команде Офиса президента Украины. В позднейшей редакции уголовного дела, чтобы "отмазать" Зеленского и его команду, была выдвинута версия, что пленки за 250 тыс. долларов Деркачу якобы продал сам Порошенко.Санкции и месть БайденаОдиннадцатого января 2021 года Соединенные Штаты ввели санкции против Дубинского. В интервью украинский парламентарий назвал этот шаг местью Байдена и сигналом, что любой, кто поднимет тему Burisma, будет наказан.Практически сразу же после такой черной метки из-за океана, к "наезду" на депутата Рады подключились украинские власти. На Дубинского было заведено уголовное дело."Ровно в день, когда против меня были введены санкции, Офис президента как по команде открыл на меня дело о неуплате налогов в возрасте 17 лет. Для Украины это нонсенс абсолютный", - рассказал он в интервью.По его словам, это было показательно уголовное дело, которое должно было продемонстрировать американцам готовность Киева действовать с ними в унисон. Подозрение по этому делу ему до сих пор не предъявлено, при этом арестовано его личное имущество, имущество его матери, бывшей жены и т.д."Это - механизм политического преследования человека", - отметил Дубинский.Тайная тюрьма СБУДалее Дубинский рассказал о другом своем разоблачении. Речь идет про тайную тюрьму в офисе СБУ в Киеве, куда свозили людей в первые месяцы российской военной спецоперации.По словам депутата, в материалах его уголовного дела есть свидетельство, что помощник Деркача Игорь Колесников был доставлен 4 марта 2022 года в тюрьму под условным названием "Спортзал" на улице Владимирская, 33 в украинской столице. Там его держали 11 дней (хотя по местному закону без оформления можно задерживать человека только на 72 часа) и под пытками добились от него показаний на Деркача и Дубинского."Взяли этого человека, пытали его. Пытки там совершенно конкретные: избиения, удушения, удары током по гениталиям, это все зафиксировано в отчетах Верховного комиссара ООН", - заявил депутат.Дубинский утверждает, что таким образом от Колесникова были получены показания, что избирательная кампания Трампа проходила якобы в рамках спецопераций российской разведки.Новый "слуга народа"В интервью Дубинский не раз заявил, что является личным врагом Офиса президента и вся государственная машина работает сейчас на его дискредитацию. А сам он – бескорыстный борец с коррупцией и не важно, кто сегодня в ней законодатель мод – будь то Порошенко или же Зеленский.По версии работавшего на Украине политтехнолога Михаила Павлива, Дубинский может рассматриваться как сменщик Зеленского на посту президента страны. Такой проект, как пишет эксперт, продвигает глава Офиса президента Андрей Ермак, который боится, что его вместе с Зеленским отодвинут от власти по решению администрации Трампа.Необходимо пояснить, что еще совсем недавно Дубинский был тесно связан с олигархом Игорем Коломойским*, который ныне тоже впал в немилость и сидит в СИЗО."Еще до того, активно помогая Коломойскому избежать экстрадиции в США, как того настойчиво требовали в окружении Байдена, Ермак вошел с олигархом в тесное бизнес-взаимодействие. Правда, по имеющейся информации, походило это дело скорее на рейдерский захват активов и перехват управления теми из них, которые нельзя было отжать под видом национализации. Впрочем, Коломойскому сидящему в изоляторе СБУ в Киеве, оставалось только смиренно принимать это ограбление с улыбкой на устах и дружескими похлопываниями по плечу", - написал Павлив в своей статье для издания Украина.ру.С лета 2024 года, когда ситуация в Вашингтоне начала меняться, новые "деловые партнеры" приняли решение о запуске совместного проекта "Александр Дубинский – президент Украины и лидер политического движения своего имени", утверждает политтехнолог.И пусть оба, и Коломойский и Дубинский, все еще под стражей, сейчас это только играет им на руку и помогает в формировании столь необходимого для успеха на президентских и парламентских выборах образа "борцов с режимом".*Внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о судьбе Александра Дубинского - в материале издания Украина.ру "Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского на будущих выборах в незалежной.

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эксклюзив, александр дубинский, владимир зеленский, украина, сша, андрей деркач, burisma, сбу