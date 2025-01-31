https://ukraina.ru/20250131/1060720635.html

"Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского* на будущих выборах в незалежной

"Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского* на будущих выборах в незалежной - 31.01.2025 Украина.ру

"Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского* на будущих выборах в незалежной

Феномен украинского депутата Верховной Рады Александра Дубинского, вещающего практически в прямом эфире из следственного изолятора посреди Киева и при этом находящегося там в рамках дела о госизмене, давно стал притчей во языце, и темой бурных обсуждений среди интересующихся политикой как таковой, и украинской политикой в частности.

2025-01-31T16:42

2025-01-31T16:42

2025-01-31T16:42

мнения

украина

сша

александр дубинский

владимир зеленский

джо байден

слуга народа

верховная рада

burisma

игорь коломойский

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Ну в самом деле, любому знакомому с реалиями пенитенциарных систем на постсоветском пространстве сама идея возможности не просто оппонировать власти, а регулярно доходить до личных оскорблений в адрес первых лиц режима, в чьих руках полностью находится заключенный, представляется абсурдом. И тем не менее, вот уже больше года мы являемся свидетелями этого "чуда на Лукьяновке". Так кто же он такой, Александр Дубинский, оппозиционер, диссидент, депутат и в прошлом успешный украинский журналист, за непродолжительное время превратившейся едва ли не в самого резкого и отвязанного критика киевского режима на Украине?Для начала, скажем так, "причесанный" вариант его биографии, который можно встретить в мировой сети. Александр Дубинский родился в Киеве в 1981 году в семье инженеров. Получил четыре высших образования: инженерное, налоговое, экономическое и в области государственного администрирования. Параллельно с обучением занимался бизнесом в сфере радиоэлектроники.В 2004 году начал карьеру финансового журналиста в газете "Экономические известия", первом деловом ежедневном издании Украины. Три года подряд, с 2006 по 2008, он был признан лучшим финансовым журналистом незалежной. С 2009 года Дубинский переходит на управленческую работу: сначала возглавляет еженедельник общего профиля, а в 2010 году получает предложение создать первую на Украине программу журналистских расследований на телеканале 1+1. Он становится креативным продюсером программы, а затем ее ведущим. Под его руководством информационное вещание на канале 1+1 развивалось и неоднократно признавалось лучшим в стране.В 2019 году Александр начал политическую деятельность, поддержав Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты. Одновременно он стал одним из самых резких критиков тогдашнего главы правящего режима Петра Порошенко. Публикации и расследования Дубинского, разоблачавшие деятельность Порошенко, сыграли значительную роль в победе Зеленского. В том же году Дубинский стал народным депутатом, победив на округе в Киевской области многолетнего соратника Порошенко Игоря Кононенко. В команде Зеленского Александр занял пост заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Он быстро стал одним из самых популярных политических деятелей Украины.В то же время Дубинский занял позицию внутреннего разоблачителя, заявляя о злоупотреблениях отдельных депутатов фракции "Слуга народа" и членов правительства. Борьба с коррупцией, в том числе привлечение к ответственности Порошенко и его окружения, оставалась его ключевым приоритетом. В 2019 году Зеленский попросил Дубинского принять участие в создании следственной комиссии парламента, созданной для расследования фактов международной коррупции. В том же году в рамках этого проекта Дубинский выступил на пресс-конференции, где рассказал о хищениях из государственного бюджета Украины через схему с гособлигациями и махинациями с разрешениями на добычу нефти и газа. В качестве примера он привел схему, организованную экс-министром экологии Злочевским через компанию Burisma. Деньги, выведенные из бюджета Украины через эту компанию, использовались для покупки политического влияния Хантера Байдена на его отца Джо Байдена в 2019 году, когда он занимал пост вице-президента США.В 2020 году, по словам самого сидящего ныне в СИЗО депутата, Зеленский предложил Дубинскому продолжить расследования, связанные с коррупцией семьи Байденов, и принять участие в пресс-конференциях, на которых должны были быть представлены записи разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко. Озвученной Дубинскому целью было привлечение Порошенко к ответственности за государственную измену и международную коррупцию. Однако Дубинский отказался.Все изменилось окончательно и бесповоротно в его отношениях с Зеленским после победы Джо Байдена на выборах президента США. После чего ныне просроченный президент незалежной присягнул новой администрации в Вашингтоне и развернул оглобли своей внутренней и внешней политики в интересах американской Демпартии. Первым следствием этого стало прекращение любых следственных мероприятий в отношении Байдена и его родственников, а так же аффилированных с ними компаний и лиц на Украине.В рамках этой же логики вскоре началась медийная кампания, направленная на дискредитацию Дубинского, а, по сути, по переведению на него "стрелок" с Банковой в деле о фактическом вмешательстве в выборы в США.Буквально через два месяца, в январе 2021 года, против Дубинского, на основании доноса финансируемой фондом Сороса** НКО, сотрудничающей с офисом Зеленского, были введены санкции OFAC за "публичную ассоциацию (появление на пресс-конференции) в 2019-м году с Деркачем". Нет сомнений, что эти санкции были введены и согласованы (с оглядкой на высокое положение Дубинского в партийной иерархии) с Зеленским и Ермаком, которые на тот момент уже плотно сотрудничал с окружением Байдена. Больше того, Зеленский угрожал Дубинскому уголовным преследованием публично. В январе 2021 года Зеленский (прямо во время празднования своего дня рождения) вызвал Дубинского на сцену и в присутствии всей фракции потребовал от него уйти в отставку со всех партийных постов, на что Дубинский так же публично ответил отказом.Уже через несколько дней против него было возбуждено дело по подозрению в неуплате налогов с 1998 года, когда ему было 17 лет. Также началась процедура его исключения из фракции. В марте 2021 года Дубинский на пресс-конференции изложил свою версию событий и заявил о том, что перешел в жесткую оппозицию к Зеленскому.Летом 2021 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил Дубинскому сделку: либо он прекратит критику Зеленского и заявления об украинском происхождении записей разговоров Байдена и Порошенко, либо его обвинят в государственной измене. Это произошло в то время, когда в США было инициировано расследование сенаторов Рона Джонса и Чака Гросли о том, что Блинкен солгал Конгрессу о своём общении с Хантером Байденом по поводу участия последнего в Burisma; так же расследование этих двух сенаторов поднимало вопрос об участии Энтони Блинкена в организации письма 51 бывшего разведчика США в октябре 2020 года, которое положило начало нарративу о том, что работа Хантера Байдена в Burisma - это российская дезинформация. Позже станет известно и публично доказано, что это письмо, составленное по указанию Блинкена, было попыткой скомпрометировать реальные данные с ноутбука Хантера Байдена, обнаруженного в октябре 2020 года в США, где содержались сведения о Burisma, и представить сам этот лэптоп как российский фейк. Ситуация усложнилась, когда на фоне расследования Палаты Представителей стало очевидно, что основная цель Демократической партии США — остановить развитие темы Burisma и объявить ее проектом российской разведки. Публичные заявления Дубинского о том, что коррупция Байденов на Украине не имела связи с РФ, угрожали подорвать этот нарратив. Началась СВО, а вместе с ним радикальное завинчивание режимом всех гаек. Расследования против Дубинского быстро скатились к обвинениям в госизмене и коллаборационизме. Это была белый, красивый, как для агитационных материалов на выборах, вариант биографии Дубинского. Но у его деятельности и личности есть и совсем другая сторона.Да, начинал Александр как предприниматель на киевском рынке радиоэлектроники. Этот пункт в "белой биографии" достоверный. Правда, знающие люди говорят, что будущий оппозиционер и жертва режима совсем не был тогда белым и пушистым юношей.. Дубинский торговал контрафактной продукцией, а то и вовсе занимался сбытом краденного имущества.Смелости и готовности рисковать ему действительно всегда было не занимать. Но процветание и бизнес-идиллия студента Саши Дубинского быстро закончились. Он оказался в эпицентре крупного конфликта не поделивших рынок криминальных группировок и крышующих их правоохранителей. Проходил фигурантом в деле по крайне неприятной статье, но связи и деньги позволили тогда выйти сухим из воды. Но с криминальным бизнесом он на тот момент действительно завязал. Природные таланты и уже упомянутая готовность рисковать очень быстро сделали его одним из видных киевских журналистов-расследователей. Правда, чем дальше, тем больше его расследования начали приобретать явно заказной характер, и со временем, классическая журналистика для Дубинского закончилась. С 2010 года он оказывается в сфере влияния мощнейшей украинской олигархической группы "Приват", и, по сути, становится ее штатным медиа-киллером, цепным псом, кусающим и грызущим только того, на кого указывали его хозяева. Настоящее раздолье для медиа-киллерства и заработки по-крупному для Дубинского начались после переворота в Киеве в 2014 году. Резко усилившийся в то время олигарх Коломойский ввязался в затяжной конфликт с избранным в 2014 году президентом Петром Порошенко. И Александр Дубинский стал одним из "генералов" медиа-войск Коломойского. В это время, помимо своей известной всем публичной роли обличителя и критика, у него появляется новый и очень прибыльный фронт работы. Речь о печально известных ботофермах или, как еще говорят, "фабрике троллей". Вот такую "фабрику", обширную, разветвленную и очень щедро финансируемую, Дубинский и построил для группы "Приват". Именно тогда у него и у связанных с ним лиц появляются многочисленные объекты движимого и недвижимого имущества, включая десятки дорогущих премиальных автомобилей и квартиры в центре Киева площадью в тысячи метров. А потом на Украине случилась электоральная революция имени Зеленского, и Александр, как важный и проверенный боец команды Коломойского, был вознесен на украинский политический Олимп. Правда "конфетно-букетный период" олигарха и "95 квартала" продолжался не долго. Уже в 2020 году тихие склоки под ковром медленно, но уверенно переросли в бурный "развод" с истериками и скандалами. И Дубинский был в эпицентре всего этого дела. Задуманная изначально Коломойским и, вероятно, ближним кругом Зеленского история с дискредитацией семейства Байденов очень быстро оказалась для группы "Приват" чемоданом без ручки, который и тащить было трудно и больно, но и бросить, благодаря действиям "квартала", быстро переметнувшегося к демократам, уже не получалось. И личная месть Байдена Коломойскому и Дубинскому не заставила себя ждать. С осени 2023 года оба оказались за решеткой и находятся там по сей день. Но ветер перемен, несущийся по планете с момента избрания Трампа 47 президентом США затронул и историю с нашими сидельцами, не преминувшими по всем возможным каналам доставить весточку о себе новому хозяину Белого дома и напомнить, что сидят они-де за правду и за то, что в 2020 году были горой за Дональда Фредовича. И здесь мы вплотную подходим к объяснению упомянутого в самом начале статьи феномену неуязвимости Дубинского, отчаянно критикующего Зеленского и режим. Как говорят, еще летом 2024 года всесильный глава Офиса президента Андрей Ермак начал осознавать высокую вероятность переизбрания Трампа и все последствия этого события лично для себя. Не желая оказаться в одной с Зеленским лодке с плохими парнями, которые помогли Байдену в 2020 году сбить Донни на выборах, он начал действовать. Еще до того, активно помогая Коломойскому избежать экстрадиции в США, как того настойчиво требовали в окружении Байдена, Ермак вошел с олигархом в тесное бизнес-взаимодействие. Правда, по имеющейся информации, походило это дело скорее на рейдерский захват активов и перехват управления теми из них, которые нельзя было отжать под видом национализации. Впрочем, Коломойскому сидящему в изоляторе СБУ в Киеве, оставалось только смиренно принимать это ограбление с улыбкой на устах и дружескими похлопываниями по плечу. И, вот с лета 2024 года, когда ситуация в Вашингтоне начала меняться, новые "деловые партнеры" приняли решение о запуске совместного проекта "Александр Дубинский – президент Украины и лидер политического движения своего имени". Уведомлять об этом киевского недофюрера, естественно, никто не стал. Но работа началась, а с конца октября понеслась галопом. И пусть оба, и Коломойский и Дубинский, все еще под стражей, сейчас это только играет им на руку и помогает в формировании столь необходимого для успеха на президентских и парламентских выборах образа "борцов с режимом".* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** организация признана в РФ нежелательнойЕщё на эту тему: "Чтобы стояли насмерть": Дубинский рассказал, как Офис Зеленского запугивает командиров ВСУ

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мнения, украина, сша, александр дубинский, владимир зеленский, джо байден, слуга народа, верховная рада, burisma, игорь коломойский