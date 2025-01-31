"Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского* на будущих выборах в незалежной - 31.01.2025 Украина.ру
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"Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского* на будущих выборах в незалежной
"Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского* на будущих выборах в незалежной - 31.01.2025 Украина.ру
"Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского* на будущих выборах в незалежной
Феномен украинского депутата Верховной Рады Александра Дубинского, вещающего практически в прямом эфире из следственного изолятора посреди Киева и при этом находящегося там в рамках дела о госизмене, давно стал притчей во языце, и темой бурных обсуждений среди интересующихся политикой как таковой, и украинской политикой в частности.
2025-01-31T16:42
2025-01-31T16:42
мнения
украина
сша
александр дубинский
владимир зеленский
джо байден
слуга народа
верховная рада
burisma
игорь коломойский
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Ну в самом деле, любому знакомому с реалиями пенитенциарных систем на постсоветском пространстве сама идея возможности не просто оппонировать власти, а регулярно доходить до личных оскорблений в адрес первых лиц режима, в чьих руках полностью находится заключенный, представляется абсурдом. И тем не менее, вот уже больше года мы являемся свидетелями этого "чуда на Лукьяновке". Так кто же он такой, Александр Дубинский, оппозиционер, диссидент, депутат и в прошлом успешный украинский журналист, за непродолжительное время превратившейся едва ли не в самого резкого и отвязанного критика киевского режима на Украине?Для начала, скажем так, "причесанный" вариант его биографии, который можно встретить в мировой сети. Александр Дубинский родился в Киеве в 1981 году в семье инженеров. Получил четыре высших образования: инженерное, налоговое, экономическое и в области государственного администрирования. Параллельно с обучением занимался бизнесом в сфере радиоэлектроники.В 2004 году начал карьеру финансового журналиста в газете "Экономические известия", первом деловом ежедневном издании Украины. Три года подряд, с 2006 по 2008, он был признан лучшим финансовым журналистом незалежной. С 2009 года Дубинский переходит на управленческую работу: сначала возглавляет еженедельник общего профиля, а в 2010 году получает предложение создать первую на Украине программу журналистских расследований на телеканале 1+1. Он становится креативным продюсером программы, а затем ее ведущим. Под его руководством информационное вещание на канале 1+1 развивалось и неоднократно признавалось лучшим в стране.В 2019 году Александр начал политическую деятельность, поддержав Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты. Одновременно он стал одним из самых резких критиков тогдашнего главы правящего режима Петра Порошенко. Публикации и расследования Дубинского, разоблачавшие деятельность Порошенко, сыграли значительную роль в победе Зеленского. В том же году Дубинский стал народным депутатом, победив на округе в Киевской области многолетнего соратника Порошенко Игоря Кононенко. В команде Зеленского Александр занял пост заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Он быстро стал одним из самых популярных политических деятелей Украины.В то же время Дубинский занял позицию внутреннего разоблачителя, заявляя о злоупотреблениях отдельных депутатов фракции "Слуга народа" и членов правительства. Борьба с коррупцией, в том числе привлечение к ответственности Порошенко и его окружения, оставалась его ключевым приоритетом. В 2019 году Зеленский попросил Дубинского принять участие в создании следственной комиссии парламента, созданной для расследования фактов международной коррупции. В том же году в рамках этого проекта Дубинский выступил на пресс-конференции, где рассказал о хищениях из государственного бюджета Украины через схему с гособлигациями и махинациями с разрешениями на добычу нефти и газа. В качестве примера он привел схему, организованную экс-министром экологии Злочевским через компанию Burisma. Деньги, выведенные из бюджета Украины через эту компанию, использовались для покупки политического влияния Хантера Байдена на его отца Джо Байдена в 2019 году, когда он занимал пост вице-президента США.В 2020 году, по словам самого сидящего ныне в СИЗО депутата, Зеленский предложил Дубинскому продолжить расследования, связанные с коррупцией семьи Байденов, и принять участие в пресс-конференциях, на которых должны были быть представлены записи разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко. Озвученной Дубинскому целью было привлечение Порошенко к ответственности за государственную измену и международную коррупцию. Однако Дубинский отказался.Все изменилось окончательно и бесповоротно в его отношениях с Зеленским после победы Джо Байдена на выборах президента США. После чего ныне просроченный президент незалежной присягнул новой администрации в Вашингтоне и развернул оглобли своей внутренней и внешней политики в интересах американской Демпартии. Первым следствием этого стало прекращение любых следственных мероприятий в отношении Байдена и его родственников, а так же аффилированных с ними компаний и лиц на Украине.В рамках этой же логики вскоре началась медийная кампания, направленная на дискредитацию Дубинского, а, по сути, по переведению на него "стрелок" с Банковой в деле о фактическом вмешательстве в выборы в США.Буквально через два месяца, в январе 2021 года, против Дубинского, на основании доноса финансируемой фондом Сороса** НКО, сотрудничающей с офисом Зеленского, были введены санкции OFAC за "публичную ассоциацию (появление на пресс-конференции) в 2019-м году с Деркачем". Нет сомнений, что эти санкции были введены и согласованы (с оглядкой на высокое положение Дубинского в партийной иерархии) с Зеленским и Ермаком, которые на тот момент уже плотно сотрудничал с окружением Байдена. Больше того, Зеленский угрожал Дубинскому уголовным преследованием публично. В январе 2021 года Зеленский (прямо во время празднования своего дня рождения) вызвал Дубинского на сцену и в присутствии всей фракции потребовал от него уйти в отставку со всех партийных постов, на что Дубинский так же публично ответил отказом.Уже через несколько дней против него было возбуждено дело по подозрению в неуплате налогов с 1998 года, когда ему было 17 лет. Также началась процедура его исключения из фракции. В марте 2021 года Дубинский на пресс-конференции изложил свою версию событий и заявил о том, что перешел в жесткую оппозицию к Зеленскому.Летом 2021 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил Дубинскому сделку: либо он прекратит критику Зеленского и заявления об украинском происхождении записей разговоров Байдена и Порошенко, либо его обвинят в государственной измене. Это произошло в то время, когда в США было инициировано расследование сенаторов Рона Джонса и Чака Гросли о том, что Блинкен солгал Конгрессу о своём общении с Хантером Байденом по поводу участия последнего в Burisma; так же расследование этих двух сенаторов поднимало вопрос об участии Энтони Блинкена в организации письма 51 бывшего разведчика США в октябре 2020 года, которое положило начало нарративу о том, что работа Хантера Байдена в Burisma - это российская дезинформация. Позже станет известно и публично доказано, что это письмо, составленное по указанию Блинкена, было попыткой скомпрометировать реальные данные с ноутбука Хантера Байдена, обнаруженного в октябре 2020 года в США, где содержались сведения о Burisma, и представить сам этот лэптоп как российский фейк. Ситуация усложнилась, когда на фоне расследования Палаты Представителей стало очевидно, что основная цель Демократической партии США — остановить развитие темы Burisma и объявить ее проектом российской разведки. Публичные заявления Дубинского о том, что коррупция Байденов на Украине не имела связи с РФ, угрожали подорвать этот нарратив. Началась СВО, а вместе с ним радикальное завинчивание режимом всех гаек. Расследования против Дубинского быстро скатились к обвинениям в госизмене и коллаборационизме. Это была белый, красивый, как для агитационных материалов на выборах, вариант биографии Дубинского. Но у его деятельности и личности есть и совсем другая сторона.Да, начинал Александр как предприниматель на киевском рынке радиоэлектроники. Этот пункт в "белой биографии" достоверный. Правда, знающие люди говорят, что будущий оппозиционер и жертва режима совсем не был тогда белым и пушистым юношей.. Дубинский торговал контрафактной продукцией, а то и вовсе занимался сбытом краденного имущества.Смелости и готовности рисковать ему действительно всегда было не занимать. Но процветание и бизнес-идиллия студента Саши Дубинского быстро закончились. Он оказался в эпицентре крупного конфликта не поделивших рынок криминальных группировок и крышующих их правоохранителей. Проходил фигурантом в деле по крайне неприятной статье, но связи и деньги позволили тогда выйти сухим из воды. Но с криминальным бизнесом он на тот момент действительно завязал. Природные таланты и уже упомянутая готовность рисковать очень быстро сделали его одним из видных киевских журналистов-расследователей. Правда, чем дальше, тем больше его расследования начали приобретать явно заказной характер, и со временем, классическая журналистика для Дубинского закончилась. С 2010 года он оказывается в сфере влияния мощнейшей украинской олигархической группы "Приват", и, по сути, становится ее штатным медиа-киллером, цепным псом, кусающим и грызущим только того, на кого указывали его хозяева. Настоящее раздолье для медиа-киллерства и заработки по-крупному для Дубинского начались после переворота в Киеве в 2014 году. Резко усилившийся в то время олигарх Коломойский ввязался в затяжной конфликт с избранным в 2014 году президентом Петром Порошенко. И Александр Дубинский стал одним из "генералов" медиа-войск Коломойского. В это время, помимо своей известной всем публичной роли обличителя и критика, у него появляется новый и очень прибыльный фронт работы. Речь о печально известных ботофермах или, как еще говорят, "фабрике троллей". Вот такую "фабрику", обширную, разветвленную и очень щедро финансируемую, Дубинский и построил для группы "Приват". Именно тогда у него и у связанных с ним лиц появляются многочисленные объекты движимого и недвижимого имущества, включая десятки дорогущих премиальных автомобилей и квартиры в центре Киева площадью в тысячи метров. А потом на Украине случилась электоральная революция имени Зеленского, и Александр, как важный и проверенный боец команды Коломойского, был вознесен на украинский политический Олимп. Правда "конфетно-букетный период" олигарха и "95 квартала" продолжался не долго. Уже в 2020 году тихие склоки под ковром медленно, но уверенно переросли в бурный "развод" с истериками и скандалами. И Дубинский был в эпицентре всего этого дела. Задуманная изначально Коломойским и, вероятно, ближним кругом Зеленского история с дискредитацией семейства Байденов очень быстро оказалась для группы "Приват" чемоданом без ручки, который и тащить было трудно и больно, но и бросить, благодаря действиям "квартала", быстро переметнувшегося к демократам, уже не получалось. И личная месть Байдена Коломойскому и Дубинскому не заставила себя ждать. С осени 2023 года оба оказались за решеткой и находятся там по сей день. Но ветер перемен, несущийся по планете с момента избрания Трампа 47 президентом США затронул и историю с нашими сидельцами, не преминувшими по всем возможным каналам доставить весточку о себе новому хозяину Белого дома и напомнить, что сидят они-де за правду и за то, что в 2020 году были горой за Дональда Фредовича. И здесь мы вплотную подходим к объяснению упомянутого в самом начале статьи феномену неуязвимости Дубинского, отчаянно критикующего Зеленского и режим. Как говорят, еще летом 2024 года всесильный глава Офиса президента Андрей Ермак начал осознавать высокую вероятность переизбрания Трампа и все последствия этого события лично для себя. Не желая оказаться в одной с Зеленским лодке с плохими парнями, которые помогли Байдену в 2020 году сбить Донни на выборах, он начал действовать. Еще до того, активно помогая Коломойскому избежать экстрадиции в США, как того настойчиво требовали в окружении Байдена, Ермак вошел с олигархом в тесное бизнес-взаимодействие. Правда, по имеющейся информации, походило это дело скорее на рейдерский захват активов и перехват управления теми из них, которые нельзя было отжать под видом национализации. Впрочем, Коломойскому сидящему в изоляторе СБУ в Киеве, оставалось только смиренно принимать это ограбление с улыбкой на устах и дружескими похлопываниями по плечу. И, вот с лета 2024 года, когда ситуация в Вашингтоне начала меняться, новые "деловые партнеры" приняли решение о запуске совместного проекта "Александр Дубинский – президент Украины и лидер политического движения своего имени". Уведомлять об этом киевского недофюрера, естественно, никто не стал. Но работа началась, а с конца октября понеслась галопом. И пусть оба, и Коломойский и Дубинский, все еще под стражей, сейчас это только играет им на руку и помогает в формировании столь необходимого для успеха на президентских и парламентских выборах образа "борцов с режимом".* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** организация признана в РФ нежелательнойЕщё на эту тему: "Чтобы стояли насмерть": Дубинский рассказал, как Офис Зеленского запугивает командиров ВСУ
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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мнения, украина, сша, александр дубинский, владимир зеленский, джо байден, слуга народа, верховная рада, burisma, игорь коломойский
Мнения, Украина, США, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Джо Байден, Слуга народа, Верховная Рада, Burisma, Игорь Коломойский

"Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского* на будущих выборах в незалежной

16:42 31.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Феномен украинского депутата Верховной Рады Александра Дубинского, вещающего практически в прямом эфире из следственного изолятора посреди Киева и при этом находящегося там в рамках дела о госизмене, давно стал притчей во языце, и темой бурных обсуждений среди интересующихся политикой как таковой, и украинской политикой в частности.
Ну в самом деле, любому знакомому с реалиями пенитенциарных систем на постсоветском пространстве сама идея возможности не просто оппонировать власти, а регулярно доходить до личных оскорблений в адрес первых лиц режима, в чьих руках полностью находится заключенный, представляется абсурдом. И тем не менее, вот уже больше года мы являемся свидетелями этого "чуда на Лукьяновке".

Так кто же он такой, Александр Дубинский, оппозиционер, диссидент, депутат и в прошлом успешный украинский журналист, за непродолжительное время превратившейся едва ли не в самого резкого и отвязанного критика киевского режима на Украине?

Для начала, скажем так, "причесанный" вариант его биографии, который можно встретить в мировой сети. Александр Дубинский родился в Киеве в 1981 году в семье инженеров. Получил четыре высших образования: инженерное, налоговое, экономическое и в области государственного администрирования. Параллельно с обучением занимался бизнесом в сфере радиоэлектроники.
В 2004 году начал карьеру финансового журналиста в газете "Экономические известия", первом деловом ежедневном издании Украины. Три года подряд, с 2006 по 2008, он был признан лучшим финансовым журналистом незалежной.
С 2009 года Дубинский переходит на управленческую работу: сначала возглавляет еженедельник общего профиля, а в 2010 году получает предложение создать первую на Украине программу журналистских расследований на телеканале 1+1. Он становится креативным продюсером программы, а затем ее ведущим. Под его руководством информационное вещание на канале 1+1 развивалось и неоднократно признавалось лучшим в стране.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
В 2019 году Александр начал политическую деятельность, поддержав Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты. Одновременно он стал одним из самых резких критиков тогдашнего главы правящего режима Петра Порошенко. Публикации и расследования Дубинского, разоблачавшие деятельность Порошенко, сыграли значительную роль в победе Зеленского.
В том же году Дубинский стал народным депутатом, победив на округе в Киевской области многолетнего соратника Порошенко Игоря Кононенко. В команде Зеленского Александр занял пост заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Он быстро стал одним из самых популярных политических деятелей Украины.
В то же время Дубинский занял позицию внутреннего разоблачителя, заявляя о злоупотреблениях отдельных депутатов фракции "Слуга народа" и членов правительства. Борьба с коррупцией, в том числе привлечение к ответственности Порошенко и его окружения, оставалась его ключевым приоритетом.
В 2019 году Зеленский попросил Дубинского принять участие в создании следственной комиссии парламента, созданной для расследования фактов международной коррупции. В том же году в рамках этого проекта Дубинский выступил на пресс-конференции, где рассказал о хищениях из государственного бюджета Украины через схему с гособлигациями и махинациями с разрешениями на добычу нефти и газа. В качестве примера он привел схему, организованную экс-министром экологии Злочевским через компанию Burisma. Деньги, выведенные из бюджета Украины через эту компанию, использовались для покупки политического влияния Хантера Байдена на его отца Джо Байдена в 2019 году, когда он занимал пост вице-президента США.
В 2020 году, по словам самого сидящего ныне в СИЗО депутата, Зеленский предложил Дубинскому продолжить расследования, связанные с коррупцией семьи Байденов, и принять участие в пресс-конференциях, на которых должны были быть представлены записи разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко. Озвученной Дубинскому целью было привлечение Порошенко к ответственности за государственную измену и международную коррупцию. Однако Дубинский отказался.
Все изменилось окончательно и бесповоротно в его отношениях с Зеленским после победы Джо Байдена на выборах президента США. После чего ныне просроченный президент незалежной присягнул новой администрации в Вашингтоне и развернул оглобли своей внутренней и внешней политики в интересах американской Демпартии. Первым следствием этого стало прекращение любых следственных мероприятий в отношении Байдена и его родственников, а так же аффилированных с ними компаний и лиц на Украине.
В рамках этой же логики вскоре началась медийная кампания, направленная на дискредитацию Дубинского, а, по сути, по переведению на него "стрелок" с Банковой в деле о фактическом вмешательстве в выборы в США.
Буквально через два месяца, в январе 2021 года, против Дубинского, на основании доноса финансируемой фондом Сороса** НКО, сотрудничающей с офисом Зеленского, были введены санкции OFAC за "публичную ассоциацию (появление на пресс-конференции) в 2019-м году с Деркачем". Нет сомнений, что эти санкции были введены и согласованы (с оглядкой на высокое положение Дубинского в партийной иерархии) с Зеленским и Ермаком, которые на тот момент уже плотно сотрудничал с окружением Байдена.
Больше того, Зеленский угрожал Дубинскому уголовным преследованием публично. В январе 2021 года Зеленский (прямо во время празднования своего дня рождения) вызвал Дубинского на сцену и в присутствии всей фракции потребовал от него уйти в отставку со всех партийных постов, на что Дубинский так же публично ответил отказом.
Уже через несколько дней против него было возбуждено дело по подозрению в неуплате налогов с 1998 года, когда ему было 17 лет. Также началась процедура его исключения из фракции. В марте 2021 года Дубинский на пресс-конференции изложил свою версию событий и заявил о том, что перешел в жесткую оппозицию к Зеленскому.
Фото: Владимир Зеленский
10:48
Зеленский обвиняет Байдена в развязывании конфликта на Украине - ДубинскийВладимир Зеленский обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
Летом 2021 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил Дубинскому сделку: либо он прекратит критику Зеленского и заявления об украинском происхождении записей разговоров Байдена и Порошенко, либо его обвинят в государственной измене.
Это произошло в то время, когда в США было инициировано расследование сенаторов Рона Джонса и Чака Гросли о том, что Блинкен солгал Конгрессу о своём общении с Хантером Байденом по поводу участия последнего в Burisma; так же расследование этих двух сенаторов поднимало вопрос об участии Энтони Блинкена в организации письма 51 бывшего разведчика США в октябре 2020 года, которое положило начало нарративу о том, что работа Хантера Байдена в Burisma - это российская дезинформация.
Позже станет известно и публично доказано, что это письмо, составленное по указанию Блинкена, было попыткой скомпрометировать реальные данные с ноутбука Хантера Байдена, обнаруженного в октябре 2020 года в США, где содержались сведения о Burisma, и представить сам этот лэптоп как российский фейк. Ситуация усложнилась, когда на фоне расследования Палаты Представителей стало очевидно, что основная цель Демократической партии США — остановить развитие темы Burisma и объявить ее проектом российской разведки.
Публичные заявления Дубинского о том, что коррупция Байденов на Украине не имела связи с РФ, угрожали подорвать этот нарратив. Началась СВО, а вместе с ним радикальное завинчивание режимом всех гаек. Расследования против Дубинского быстро скатились к обвинениям в госизмене и коллаборационизме.

Это была белый, красивый, как для агитационных материалов на выборах, вариант биографии Дубинского. Но у его деятельности и личности есть и совсем другая сторона.

Да, начинал Александр как предприниматель на киевском рынке радиоэлектроники. Этот пункт в "белой биографии" достоверный. Правда, знающие люди говорят, что будущий оппозиционер и жертва режима совсем не был тогда белым и пушистым юношей.. Дубинский торговал контрафактной продукцией, а то и вовсе занимался сбытом краденного имущества.
Смелости и готовности рисковать ему действительно всегда было не занимать. Но процветание и бизнес-идиллия студента Саши Дубинского быстро закончились. Он оказался в эпицентре крупного конфликта не поделивших рынок криминальных группировок и крышующих их правоохранителей. Проходил фигурантом в деле по крайне неприятной статье, но связи и деньги позволили тогда выйти сухим из воды. Но с криминальным бизнесом он на тот момент действительно завязал.
Природные таланты и уже упомянутая готовность рисковать очень быстро сделали его одним из видных киевских журналистов-расследователей. Правда, чем дальше, тем больше его расследования начали приобретать явно заказной характер, и со временем, классическая журналистика для Дубинского закончилась. С 2010 года он оказывается в сфере влияния мощнейшей украинской олигархической группы "Приват", и, по сути, становится ее штатным медиа-киллером, цепным псом, кусающим и грызущим только того, на кого указывали его хозяева.

Настоящее раздолье для медиа-киллерства и заработки по-крупному для Дубинского начались после переворота в Киеве в 2014 году. Резко усилившийся в то время олигарх Коломойский ввязался в затяжной конфликт с избранным в 2014 году президентом Петром Порошенко. И Александр Дубинский стал одним из "генералов" медиа-войск Коломойского.
В это время, помимо своей известной всем публичной роли обличителя и критика, у него появляется новый и очень прибыльный фронт работы. Речь о печально известных ботофермах или, как еще говорят, "фабрике троллей". Вот такую "фабрику", обширную, разветвленную и очень щедро финансируемую, Дубинский и построил для группы "Приват". Именно тогда у него и у связанных с ним лиц появляются многочисленные объекты движимого и недвижимого имущества, включая десятки дорогущих премиальных автомобилей и квартиры в центре Киева площадью в тысячи метров.

А потом на Украине случилась электоральная революция имени Зеленского, и Александр, как важный и проверенный боец команды Коломойского, был вознесен на украинский политический Олимп. Правда "конфетно-букетный период" олигарха и "95 квартала" продолжался не долго. Уже в 2020 году тихие склоки под ковром медленно, но уверенно переросли в бурный "развод" с истериками и скандалами. И Дубинский был в эпицентре всего этого дела.
Задуманная изначально Коломойским и, вероятно, ближним кругом Зеленского история с дискредитацией семейства Байденов очень быстро оказалась для группы "Приват" чемоданом без ручки, который и тащить было трудно и больно, но и бросить, благодаря действиям "квартала", быстро переметнувшегося к демократам, уже не получалось. И личная месть Байдена Коломойскому и Дубинскому не заставила себя ждать. С осени 2023 года оба оказались за решеткой и находятся там по сей день.
Но ветер перемен, несущийся по планете с момента избрания Трампа 47 президентом США затронул и историю с нашими сидельцами, не преминувшими по всем возможным каналам доставить весточку о себе новому хозяину Белого дома и напомнить, что сидят они-де за правду и за то, что в 2020 году были горой за Дональда Фредовича.
И здесь мы вплотную подходим к объяснению упомянутого в самом начале статьи феномену неуязвимости Дубинского, отчаянно критикующего Зеленского и режим.
Как говорят, еще летом 2024 года всесильный глава Офиса президента Андрей Ермак начал осознавать высокую вероятность переизбрания Трампа и все последствия этого события лично для себя. Не желая оказаться в одной с Зеленским лодке с плохими парнями, которые помогли Байдену в 2020 году сбить Донни на выборах, он начал действовать.
Еще до того, активно помогая Коломойскому избежать экстрадиции в США, как того настойчиво требовали в окружении Байдена, Ермак вошел с олигархом в тесное бизнес-взаимодействие. Правда, по имеющейся информации, походило это дело скорее на рейдерский захват активов и перехват управления теми из них, которые нельзя было отжать под видом национализации. Впрочем, Коломойскому сидящему в изоляторе СБУ в Киеве, оставалось только смиренно принимать это ограбление с улыбкой на устах и дружескими похлопываниями по плечу.
И, вот с лета 2024 года, когда ситуация в Вашингтоне начала меняться, новые "деловые партнеры" приняли решение о запуске совместного проекта "Александр Дубинский – президент Украины и лидер политического движения своего имени". Уведомлять об этом киевского недофюрера, естественно, никто не стал. Но работа началась, а с конца октября понеслась галопом.
И пусть оба, и Коломойский и Дубинский, все еще под стражей, сейчас это только играет им на руку и помогает в формировании столь необходимого для успеха на президентских и парламентских выборах образа "борцов с режимом".
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
** организация признана в РФ нежелательной
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