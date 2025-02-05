https://ukraina.ru/20250205/1060827266.html

Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраля

Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраля - 05.02.2025 Украина.ру

Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраля

Зеленский переложил на Запад ответственность за дальнейшую потерю Киевом территорий. На Украине гремят взрывы, российские военные уничтожают противника. Зеленский обманул США с добычей ископаемых

2025-02-05T09:00

2025-02-05T09:00

2025-02-05T09:00

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Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану переложил ответственность за дальнейшую потерю Украиной территорий на США."Конечно, без поддержки США или при медленной поддержке мы можем потерять части нашей территории... Я бы никогда не стал поднимать эту тему, но я реагирую цифрами на утверждения о том, что украинцы получили от США сотни миллиардов долларов, а много денег куда-то исчезло, и никто не знает, куда... Сотни миллиардов долларов - Украина столько никогда не получала", - заявил Зеленский.Также он возмутился, что Украина получала от своих союзников фактически устаревшее вооружение.По его словам, благодаря украинскому конфликту американские военно-промышленные компании получили "миллиардные доходы" и смогли создать новейшее вооружение. Кроме того, он подчеркнул, что за счет конфликта западные компании увеличили количество рабочих мест и подняли налоги.В этом же интервью он потребовал предоставить Киеву ядерное оружие для "обеспечения безопасности".В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что это выдает в нем маньяка."Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Они же доказывают, что атомные станции для него - это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа", - написала она в своем телеграм-канале.В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.По мнению сенатора румынского парламента и депутата Европарламента Дианы Шошоакэ, которым она поделилась в интервью РИА Новости, для достижения мира на Украине необходимо признать исторические реалии, связанные с территориями, которые временно контролировал Киев."Необходимые шаги для достижения мира на Украине включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Киева, и здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии. Также важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа, а выборы бесконечно откладываются, чтобы Зеленский не мог быть заменен", – заявила Шошоакэ.Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента, известна своими резкими заявлениями о внешней политике и критикой прозападного курса Киева. Весной 2023 года она зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ. Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.Провалы ВСУВ среду на территории Украины раздаются взрывы: несколько прогремело в столице, также СМИ писали о взрывах в Харькове.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона были повреждены объекты инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале заявил о пожаре в одном из административных зданий Салтовского района.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские силы в ходе боев в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области уничтожили несколько огневых точек, орудие и расчет зенитной пулеметной установки украинских войск, а также заняли важный опорный пункт ВСУ. Он уточнил, что пункт является тактически важным, так как находится на возвышенности. Он позволял противнику контролировать большую часть населенного пункта.Также Марочко информировал, что ВС РФ заняли порядка трех гектаров юго-западнее села Терны в ДНР и более чем на километр вклинились в оборону ВСУ у Ивановки на Сватовско-кременском направлении.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что россияне продолжают удерживать позиции в Волчанске и не дают сдвинуться противнику."Волчанское направление в этом отношении остается менее динамичным. Но и у этого, думаю, вполне логичное объяснение. Наши ребята удерживают там ранее занятые позиции и не дают противнику сдвинуться", - пояснил Ганчев.Он указал, что успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы.Несмотря на потери и провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшие сутки они 27 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 боеприпасов, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Поступили сведения о ранении 10 мирных жителей, в том числе одного подростка.Кроме прочего, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи уничтожили четыре украинских беспилотника: два - над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области.Обман с добычей ископаемыхПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заверил, что Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов."Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет. При этом значительная часть разведанных находится на территории, которая уже освобождена от оккупации режима Зеленского и находится под защитой наших вооруженных сил", - сказал Рогов.По его словам, значительная часть полезных ископаемых, некогда принадлежавших Украине, теперь находится на территории новых субъектов РФ.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заметил, что США не ослабляют хватку основного бенефициара конфликта "до последнего украинца"."(Владимир) Зеленский и рад… продаться. С большим воодушевлением воспринял просроченный заявление Трампа о добыче редкоземельных металлов из украинских недр. Мол, готов на все ради продолжения американской помощи, ресурсы в обмен на оружие... Американцы тоже не удивляют: публично замораживают помощь киевскому режиму, чтобы потом, как пишут СМИ, тайно возобновить… с выставлением счета в эквиваленте в виде "полезных ископаемых". Вашингтон, похоже, не ослабляет хватку основного бенефициара конфликта "до последнего украинца". В прямом смысле", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.Он считает, что такой план - не про спасение народа, а про спасение "собственной шкуры". По мнению парламентария, эта "сделка" с Зеленским в отсутствие его легитимности "и гроша ломаного не стоит"."Много раз говорил: Зеленский и Ко боятся, как огня, наступления мира, который обрушит их преступную власть... Но есть вопрос: что осваивать? И где? 70% общего объема редкоземельных металлов на карте некогда Украины приходится на российские ДНР и ЛНР. Киев навсегда потерял Донбасс, это признают и представители новой администрации США", - отметил депутат Госдумы.Подробнее - в материале Евгении Кондаковой Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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