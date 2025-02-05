https://ukraina.ru/20250205/1060826581.html

Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве

Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве - 05.02.2025 Украина.ру

Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве

В столице "незалежной" последнее время вновь усилилось противостояние центральной и местной власти, что украинские эксперты связывают со сменой администрации США. Мэр Киева Виталий Кличко публично обвинил главу городской военной администрации Тимура Ткаченко в саботаже и блокировке хозяйственных решений.

2025-02-05T04:53

2025-02-05T04:53

2025-02-05T04:54

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"Он [Ткаченко] пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация — временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти", - заявил Кличко.Также, по его словам, окружение президента занимается политическими интригами. Кличко также утверждает, что на власти Киева давят все силовые структуры Украины, а для дискредитации местной администрации силовики прибегают ко лжи и манипуляциям.В ответ Ткаченко обвинил Кличко в реализации теневых схем, в результате которых Киев теряет доходы.Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что конфликт является следствием подготовки к выборам, в ходе которой Офис президента зачищает любых политических конкурентов. Нардеп Александр Дубинский из СИЗО пишет, что в этом конфликте просто избранная шайка воров и назначенная шайка воров мешают друг другу воровать.В конце января в доме, где проживает Виталий Кличко, был накрыт бордель под вывеской клуба "Тутси". Согласно отчёту Нацполиции, женщин туда заманивали на должность танцовщиц, а после этого угрозами принуждали к сексуальным услугам. В клубе активно следили за клиентами, снимали видео для дальнейшего давления на политиков и чиновников, пользовавшихся услугами девушек с низкой социальной ответственностью.В прошлом году украинская оппозиционная журналистка Диана Панченко сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко занимается продажей украинских женщин в секс-рабство в страны Евросоюза, а также США. По ее словам, Кличко является настоящим "королем секс-индустрии" на Украине. Под его контролем находится огромное количество стрип-клубов, которые больше напоминают бордели. И только 100 из них находятся в Киеве. В октябре 2024 года она утверждала, что только в его доме находятся два похожих заведения, в которых содержатся до 200 девушек. Вероятно, одно из них полиция и накрыла на днях.Весь период после Евромайдана, когда город возглавлял Кличко, в Киеве систематически уничтожали парки, а на их месте вырастали элитные жилые комплексы и торговые центры. На днях на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" директор Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) Владимир Борейко сообщил, что по результатам проведенного исследования киевские парки уменьшились на 800 гектаров за прошедшие десять лет. Также в 2024 году Киевский городской совет впервые не создал ни одного заповедного объекта. Эксперты-экологи считают, что это было сделано для застройщиков и по их просьбе. По их данным, за последние три года была 21 попытка уничтожить памятники культуры в Киеве и 40 попыток уничтожить заповедные памятники природы.Вместе с зелеными зонами исчезает и городская экосистема. Именно поэтому последнее время любой сильный дождь приводит к затоплению Киева и станций метро – воде просто некуда деться. Там, где раньше земля впитывала излишки воды, теперь - сплошь асфальт и бетон, а ливневки не справляются с большим напором.Всю последнюю неделю украинские власти, в том числе в Киевской области, плакали по поводу прикрытия Трампом американского агентства международной помощи USAID. Агентство финансировало ряд проектов, включая "восстановление Бучи", из которой киевские власти делают символ "российской агрессии". Администрация Бучи жалуется, что она "недополучила" от американцев запланированные средства. Вот только жители Бучи третий год жалуются, что никакого восстановления жилья не происходит – из города сделали нечто вроде памятника, куда регулярно привозят иностранные делегации, чтобы разжалобить их и выпросить еще денег "на восстановление".Украинский политолог Руслан Бортник рассказывает, что из-за урезания финансирования от USAID заметно опустели киевские рестораны. "В Киеве рестораны опустели. И это наблюдение консультанта USAID. Я не могу назвать его фамилию, но он говорит: "Слушай, Руслан, в Киеве опустели рестораны. Что случилось такое? Неужели все рестораны тоже кормились за счет USAID?", - рассказывает политолог.По его мнению, завсегдатаи этих ресторанов поняли, что дальше западного финансирования не будет, и начинают экономить. Он отмечает, со ссылкой на своего знакомого, что в киевских гостиницах еще полно людей, но вот рестораны уже пустые и все чего-то ждут.Подробнее о том, какую роль играет USAID в политике США и непосредственно на Украине - в статье Павла Котова "Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID"

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киев, сша, украина, владимир кличко, александр ткаченко, андрей ермак, кгга, офис президента, сизо, эксклюзив