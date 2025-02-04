Мир становится многополярным, на это нужно ориентироваться - Песков - 04.02.2025 Украина.ру
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Мир становится многополярным, на это нужно ориентироваться - Песков
Мир становится многополярным, на это нужно ориентироваться - Песков - 04.02.2025 Украина.ру
Мир становится многополярным, на это нужно ориентироваться - Песков
Предстоит очень много обсуждений о будущей конфигурации мировых дел, однако мир уже становится многополярным и из этого следует исходить. Об этом заявил секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-02-04T13:04
2025-02-04T13:04
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В связи с 80-летием со дня ялтинской конференции Песков ответил на вопрос о возможности договорённостей "Ялта-2" при том, что сейчас бывшие союзники по антигитлеровской коалиции находятся по разные стороны конфликта.Он также обратил внимание на то, что президент США предложил нынешнему руководству Украины покупать военную помощь. Предшественник Дональда Трампа в Белом доме Джозеф Байден и члены его команды говорили о ленд-лизе – формате военной помощи СССР и другим союзникам США во Второй мировой войне.Ялтинская (Крымская) конференция союзников по антигитлеровской коалиции состоялась 4—11 февраля 1945 года с участием лидеров СССР, США и Британии в Ливадийском дворце. Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились о будущем Германии и международных отношениях в послевоенный период.Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше
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новости, сша, ссср, украина, дмитрий песков, дональд трамп, иосиф сталин, рузвельт, черчилль, вторая мировая война, геополитика, рейх, нацизм, союзники, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, многополярный мир
Новости, США, СССР, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Иосиф Сталин, Рузвельт, Черчилль, Вторая мировая война, геополитика, Рейх, нацизм, союзники, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия, многополярный мир

Мир становится многополярным, на это нужно ориентироваться - Песков

13:04 04.02.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЯлтинская (Крымская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Предстоит очень много обсуждений о будущей конфигурации мировых дел, однако мир уже становится многополярным и из этого следует исходить. Об этом заявил секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В связи с 80-летием со дня ялтинской конференции Песков ответил на вопрос о возможности договорённостей "Ялта-2" при том, что сейчас бывшие союзники по антигитлеровской коалиции находятся по разные стороны конфликта.
"Мир меняется, и, конечно, в мире появляется все больше центров силы и экономическом плане, и в военном плане, и в плане обеспечения безопасности. Мир становится многополярным, и отдельно взятые полюсы уже не в состоянии обеспечить безопасность и стабильность в мире. Многополярность является тем фактором, который нельзя игнорировать, на него нужно ориентироваться. И, безусловно, предстоит еще очень много обсуждений о будущей конфигурации мировых дел", - сказал Песков.
Он также обратил внимание на то, что президент США предложил нынешнему руководству Украины покупать военную помощь. Предшественник Дональда Трампа в Белом доме Джозеф Байден и члены его команды говорили о ленд-лизе – формате военной помощи СССР и другим союзникам США во Второй мировой войне.
Ялтинская (Крымская) конференция союзников по антигитлеровской коалиции состоялась 4—11 февраля 1945 года с участием лидеров СССР, США и Британии в Ливадийском дворце. Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились о будущем Германии и международных отношениях в послевоенный период.
Интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше
 
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