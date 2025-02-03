https://ukraina.ru/20250203/1060754785.html

Система HAARP и аэродромы для F-35 : эксперт о том, как США создают в Арктике "пояс угрозы" для России

Система HAARP и аэродромы для F-35 : эксперт о том, как США создают в Арктике "пояс угрозы" для России - 03.02.2025 Украина.ру

Система HAARP и аэродромы для F-35 : эксперт о том, как США создают в Арктике "пояс угрозы" для России

Трамп собирается создать в Гренландии такую же инфраструктуру, как и на Аляске. На острове уже есть аэродромы, куда перебрасываются истребители F-35. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-02-03T04:45

2025-02-03T04:45

2025-02-03T04:45

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россия

сша

арктика

дональд трамп

александр перенджиев

михаил ломоносов

самолет

севморпуть

китай

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Сейчас вопрос по Арктике стоит так: государство, которое будет контролировать регион, займет ведущие позиции в мировой экономике, сказал эксперт. Перефразируя слова Михаила Ломоносова, можно сказать, что "сила России будет прирастать Арктикой", отметил политолог.Пока Трамп собирается создать в Гренландии такую же инфраструктуру, как на Аляске. На острове уже есть аэродромы, куда перебрасываются истребители F-35, способные нести ядерное оружие, указал эксперт.Там же США планируют разместить систему HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program — программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн), которая уже есть на Аляске, сообщил Перенджиев."Таким образом Трамп хочет создать пояс угрозы в отношении наших арктических рубежей. Теперь нам нужно выстраивать систему ПВО и ПРО вдоль Северного морского пути", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250131/1060720837.html

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новости, россия, сша, арктика, дональд трамп, александр перенджиев, михаил ломоносов, самолет, севморпуть, китай, f-35, детали, пво