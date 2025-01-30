https://ukraina.ru/20250130/1060697428.html

Александр Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике

Александр Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике - 30.01.2025 Украина.ру

Александр Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике

В Гренландии Штаты хотят разместить систему HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program — программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн), которая уже есть на Аляске. Таким образом Трамп хочет создать пояс угрозы в отношении наших арктических рубежей.

2025-01-30T19:30

2025-01-30T19:30

2025-01-30T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Дания намерена вложить 14,6 млрд крон ($2,05 млрд) в оборону Гренландии на фоне территориальных притязаний президента США Дональда Трампа. Как утверждает Минобороны страны, средства пойдут на три новых арктических корабля, способных нести на борту вертолеты и беспилотники.- Александр Николаевич, к чему готовится Дания?- К серьезному сопротивлению США Дания, конечно, не готова. Умиляет то, что Дания сильно вложилась в Украину, отправив туда свою военную технику. Деньги не смогут защитить Гренландию, если США захотят ее захватить. Дания надеется, что открытой агрессии не будет и рассчитывает потратить эти деньги на лояльность гренландцев. То есть купить эту лояльность, если Трамп пойдет по крымскому пути и попытается провести референдум. Сейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне.Вся история с Данией и Гренландией хорошо подходит под русскую пословицу: Не рой другому яму – сам в нее попадешь. Это относится и к Евросоюзу в целом. Они так долго убеждали себя, что их самый страшный враг — это Россия, а США – это друг и союзник. Теперь Трамп показывает европейцам, что они холопы. Когда дело касалось Югославии и Ирака, они считали, что все, что делают США правильно, что все это в рамках международного права. А когда их коснулось американское международное бесправье, они запричитали.- США в случае присоединения Гренландии будут иметь контроль над западным выходом Северного морского пути. Насколько это критично для нашего присутствия в Арктическом регионе?- У США пока нет технологий по освоению арктических ресурсов. Они есть у нас и у Китая. раньше я говорил, что США вступают в борьбу с Россией и Китаем за арктические ресурсы. Сейчас я полагаю, что с таким выводом поспешил. Но США сейчас и не ставят задачу по овладению этими ресурсами, их стратегия заключается в другом. Это стратегия собаки на сене, то есть не дать России и Китаю разрабатывать эти ресурсы.Они уже делают разные гадости. Можно вспомнить подрыв "Северных потоков", бьют рукам Украины по турецкому газопроводу, атакуют наши корабли в Средиземном море, в Балтийском море готовы перекрыть проливы.Арктика — это часть глобального противостояния между Россией и Китаем с одной стороны, и США с другой. В рамках этого противостояния идет речь о битве транспортных коридоров, как сухопутных, так и морских. В том числе они мешают нам создать логистический коридор Север-Юг. Это мощный незападный проект. Зангезурский коридор из Азербайджана в Нахичеванскую область, который намеревается построить Баку, тоже часть этого проекта.- Есть прогнозы, что к 2027 году произойдет окончательное таяние льдов в Арктике.- Если будут таять льды, то можно не только осваивать полезные ископаемые. Там огромные рыбные ресурсы. На севере настоящий рыбный клондайк. Чем теплее там будет становиться, тем большим можно будет поживиться.Сейчас вопрос стоит так: государство, которое будет контролировать Арктику, займет ведущие позиции в мировой экономике. Перефразируя слова Ломоносова, можно сказать, что сила России будет прирастать Арктикой. Это серьезное усиление России. Трампу не нравится, что и Китай будет укрепляться вместе с Россией, осваивая арктические ресурсы. Непонятно даже, кто его раздражает больше – Китай или Россия.Поскольку речь идет об экономическом противостоянии, в США большой степени конкурентом считают Китай, чем Россию. Пока Трамп собирается создать в Гренландии такую же инфраструктуру, как на Аляске. В Гренландии уже есть аэродромы, куда перебрасываются истребители F-35,которые способны нести ядерное оружие. Там же Штаты хотят разместить систему HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program — программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн), которая уже есть на Аляске. Таким образом Трамп хочет создать пояс угрозы в отношении наших арктических рубежей. Теперь нам нужно выстраивать систему ПВО и ПРО вдоль Северного морского пути.- Станет ли Арктика ареной вооруженного противостояния?- Вряд ли. Планы Трампа требуют больших финансовых затрат. А внимание нового президента США будут отвлекать внутренние проблемы в Штатах. Первые звоночки уже есть. В Калифорнии активизировались сторонники отделения от США. Еще неизвестно, как е пример отразится на других штатах. Если Трамп столкнется с серьезными вызовами внутри страны, ему будет не до Арктики и глобального противостояния.Также читайте Царь горы. Зачем Трамп строит для США "запасной аэродром"

https://ukraina.ru/20230410/1045175938.html

https://ukraina.ru/20250130/1060679717.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, сша, россия, дания, дональд трамп, александр перенджиев, михаил ломоносов, украина.ру, минобороны, ес, гренландия