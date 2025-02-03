https://ukraina.ru/20250203/1060745282.html

Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей

Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей - 03.02.2025 Украина.ру

Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей

Сейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне. Она надеется, что открытой агрессии со стороны США не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2025-02-03T04:00

2025-02-03T04:00

2025-02-03T04:00

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Дания заявила, что намерена вложить 14,6 млрд крон ($2,05 млрд) в оборону Гренландии на фоне территориальных притязаний президента США Дональда Трампа. Как утверждает Минобороны страны, средства пойдут на три новых арктических корабля, способных нести на борту вертолеты и беспилотники.По мнению политолога, к серьезному сопротивлению Америке Дания, конечно, не готова. Умиляет то, что она сильно вложилась в Украину, передав Киеву свою военную технику. Но финансовые вливания не смогут защитить Гренландию, "если США захотят ее захватить", отметил эксперт.Он добавил, что сейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне. По его мнению, вся история с Данией и Гренландией хорошо подходит под русскую пословицу: Не рой другому яму – сам в нее попадешь. "Это относится и к Евросоюзу в целом. Они так долго убеждали себя, что их самый страшный враг — это Россия, а США – это друг и союзник. Теперь Трамп показывает европейцам, что они холопы", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250131/1060707921.html

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