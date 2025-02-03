Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей
Сейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне. Она надеется, что открытой агрессии со стороны США не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Дания заявила, что намерена вложить 14,6 млрд крон ($2,05 млрд) в оборону Гренландии на фоне территориальных притязаний президента США Дональда Трампа. Как утверждает Минобороны страны, средства пойдут на три новых арктических корабля, способных нести на борту вертолеты и беспилотники.
"Дания надеется, что открытой агрессии не будет и рассчитывает потратить эти деньги на лояльность гренландцев. То есть купить эту лояльность, если Трамп пойдет по крымскому пути и попытается провести референдум", — заявил Перенджиев.
Он добавил, что сейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне. По его мнению, вся история с Данией и Гренландией хорошо подходит под русскую пословицу: Не рой другому яму – сам в нее попадешь.
Полный текст интервью Александра Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике на сайте Украина.ру.
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31 января, 06:45Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и СШАТрамп может делегировать Келлога прощупать почву перед переговорами с Россией при участии Госдепартамента и Министерства обороны США. Возможно, что на этом уровне его визави станет помощник президента Владимир Мединский при поддержке МИД и Минобороны РФ.