Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей - 03.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250203/1060745282.html
Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей
Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей - 03.02.2025 Украина.ру
Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей
Сейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне. Она надеется, что открытой агрессии со стороны США не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2025-02-03T04:00
2025-02-03T04:00
новости
дания
сша
россия
александр перенджиев
дональд трамп
гренландия
евросоюз
ес
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060745014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fc7560831d237c95088c9c10d24d84b.jpg
Дания заявила, что намерена вложить 14,6 млрд крон ($2,05 млрд) в оборону Гренландии на фоне территориальных притязаний президента США Дональда Трампа. Как утверждает Минобороны страны, средства пойдут на три новых арктических корабля, способных нести на борту вертолеты и беспилотники.По мнению политолога, к серьезному сопротивлению Америке Дания, конечно, не готова. Умиляет то, что она сильно вложилась в Украину, передав Киеву свою военную технику. Но финансовые вливания не смогут защитить Гренландию, "если США захотят ее захватить", отметил эксперт.Он добавил, что сейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне. По его мнению, вся история с Данией и Гренландией хорошо подходит под русскую пословицу: Не рой другому яму – сам в нее попадешь. "Это относится и к Евросоюзу в целом. Они так долго убеждали себя, что их самый страшный враг — это Россия, а США – это друг и союзник. Теперь Трамп показывает европейцам, что они холопы", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250131/1060707921.html
дания
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060745014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0194429efbbd80e598fa90a9eab3a87.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дания, сша, россия, александр перенджиев, дональд трамп, гренландия, евросоюз, ес, референдум, детали, деньги, украина
Новости, Дания, США, Россия, Александр Перенджиев, Дональд Трамп, Гренландия, Евросоюз, ЕС, референдум, детали, деньги, Украина

Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей

04:00 03.02.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне. Она надеется, что открытой агрессии со стороны США не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Дания заявила, что намерена вложить 14,6 млрд крон ($2,05 млрд) в оборону Гренландии на фоне территориальных притязаний президента США Дональда Трампа. Как утверждает Минобороны страны, средства пойдут на три новых арктических корабля, способных нести на борту вертолеты и беспилотники.
По мнению политолога, к серьезному сопротивлению Америке Дания, конечно, не готова. Умиляет то, что она сильно вложилась в Украину, передав Киеву свою военную технику. Но финансовые вливания не смогут защитить Гренландию, "если США захотят ее захватить", отметил эксперт.

"Дания надеется, что открытой агрессии не будет и рассчитывает потратить эти деньги на лояльность гренландцев. То есть купить эту лояльность, если Трамп пойдет по крымскому пути и попытается провести референдум", — заявил Перенджиев.

Он добавил, что сейчас Дания рассчитывает опередить Трампа и сохранить верность гренландцев датской короне. По его мнению, вся история с Данией и Гренландией хорошо подходит под русскую пословицу: Не рой другому яму – сам в нее попадешь.
"Это относится и к Евросоюзу в целом. Они так долго убеждали себя, что их самый страшный враг — это Россия, а США – это друг и союзник. Теперь Трамп показывает европейцам, что они холопы", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Перенджиев: Если Трамп заберет Гренландию, США станут собакой на сене для России в Арктике на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Олег Иванов интервью
31 января, 06:45
Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и СШАТрамп может делегировать Келлога прощупать почву перед переговорами с Россией при участии Госдепартамента и Министерства обороны США. Возможно, что на этом уровне его визави станет помощник президента Владимир Мединский при поддержке МИД и Минобороны РФ.
 
НовостиДанияСШАРоссияАлександр ПеренджиевДональд ТрампГренландияЕвросоюзЕСреферендумдеталиденьгиУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе
05:00Эксперт о том, сколько сможет воевать Украина, если у ВСУ закончатся люди, спонсорские деньги и патроны
04:45Система HAARP и аэродромы для F-35 : эксперт о том, как США создают в Арктике "пояс угрозы" для России
04:30"Собака на сене": Перенджиев объяснил, в чем заключается стратегия США в арктическом регионе
04:15"Средства борьбы немного запоздали": Орлов рассказал, когда придет конец господству БПЛА на поле боя
04:00Дания хочет опередить Трампа: эксперт описал всю историю с "захватом" Гренландии русской пословицей
03:45Орлов объяснил, к каким изменениям в производстве БПЛА приведет открытие неба для гражданских дронов
03:30Они решили играть вдолгую: Трухачев рассказал, как и когда Запад разыграет "белорусскую карту"
03:15"Продвижение маленькими шажками": историк объяснил, почему невозможно полностью снять угрозу БПЛА
03:00Центр оппозиции: Трухачев о том, почему Чехия активно проявила себя во время выборов в Белоруссии
00:02Чтобы холуи виляли хвостиками. Почему Трамп начал торговые войны
19:15Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне КТО в Курской области
18:47Генсек НАТО убоялся наступления России и призвал альянс вооружиться
18:06Украинская "красная линия". Итоги 2 февраля на Украине
17:54CNN: в ВСУ с пессимизмом смотрят на перемирие в СВО
17:38Туризм, угрозы и мазут в России: о ближних тылах, Крыме, Трампе и возможности выдохнуть – Джаралла
16:52Украинское руководство сделало Бандеру символом государственности и рукоплещет эсэсовцам – Путин
16:14Путин: Трамп быстро наведёт порядок в ЕС - там встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком
16:12"Жажда": как Отто фон Штирлиц дал Одессе воду
15:49"Политическая мелюзга": Путин пожалел жителей Западной Европы
Лента новостейМолния