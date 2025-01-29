https://ukraina.ru/20250129/1060646889.html

Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2"

Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2" - 29.01.2025 Украина.ру

Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2"

Власти Дании очень буднично выдали оператору "Северного потока – 2" "компании Nord Stream 2 AG разрешение на работы по консервации поврежденного террористическими актами трубопровода. Об этом решении официально сообщается на сайте датского агентства по энергетике.

2025-01-29T11:42

2025-01-29T11:42

2025-01-29T11:42

эксклюзив

дания

сша

польша

анджей дуда

дмитрий белик

олег царев

газпром

нато

северный поток-2

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Такая новость сразу вызывала в отечественной блогофсере множество разнообразных откликов, подчас довольно оптимистических."Процесс пошел. Консервация. Оценка ущерба. Восстановительные работы. Запуск", – написал в своем телеграм-канале Олег Царёв, рассказав о возможном алгоритме дальнейших работ с подводной газовой веткой.Так ли это, если разобраться в деле объективно, по факту?Процедура консервации представляет собой предварительный выдув газа из трубопровода и приток в него насыщенной кислородом морской воды. В концах трубопровода установят специальные изолирующие пробки, а деформированные части трубы отрежут. Причем работы начнутся в апреле и много времени не займут.Газ это все, разумеется, не запустит, но процесс разрушения трубы остановит, заодно улучшив экологическую обстановку в Балтийском море. И да, действительно: в случае чего, без таких работ трубу не восстановить.Оператор давно просил датчан о консервации "Северного потока – 2". Но стопроцентно проамериканское (по состоянию до 20 января 2025 года) правительство в Копенгагене с решением предсказуемо медлило.Потому что наиболее радикальная часть западных элит вообще настаивала на том, что поврежденные западными террористами "потоки" надо поскорей уничтожить, во имя окончательного торжества евроатлантических ценностей и газовых прибылей США."Я могу только надеяться, что европейские лидеры извлекут уроки и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этим газопроводам. "Северные потоки" должны быть демонтированы.Эти трубопроводы создают серьёзную угрозу для Украины, для Польши и Словакии, а также для других стран Центральной Европы",– заявил польский президент Анджей Дуда в интервью британскому ВВС 28 января.Хотя он не стал уточнять, чем могу навредить газопроводы проживающим в горах Восточной Европы словакам, которые хотят покупать дешевый российский газ, а не американское топливо из польских терминалов, слишком дорогое для скромных словацких бюджетов.Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" очередной попыткой очернить проект в угоду американским, а также своим, польским интересам."Президент Польши так старается по очернению "Северных потоков", так как, наверное, в доле с американскими поставщиками сжиженного газа. Других причин старательно отказываться от российских энергоносителей нет", – сказал Белик.Депутат, конечно же, прав.Однако позиция Дании была в последнее время абсолютно такой же. Даже не фоне других русофобски настроенных скандинавов датчане являлись наиболее послушными вассалами Америки.Информационная среда живет одним днем – особенно на фоне стремительно меняющихся событий. И сегодня уже никто не помнит о том, что в 2019 году именно Дания до последнего тянула с разрешением на прокладку "Северного потока – 2", потому что часть этой линии проходила возле балтийского острова Борнхольм, подконтрольного ныне именно датскому королевству.Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков заявлял в то время о том, что Дания даже не назвала причин, которые могли бы помешать ей дать разрешение на прокладку труб в ее водах.А президент Владимир Путин прямо сказал, что на "маленькую Данию" оказывают "сильнейшее давление" Соединённые Штаты Америки.В интересах которых впоследствии и были ворованы две газопроводные линии.Но с тех пор многое поменялось. Европа живет в условиях системного кризиса, во многом связанного с нехваткой энергоресурсов. А датское правительство определенно не очень хочет отдавать Америке принадлежащую ей Гренландию, особенно, по мере того, как мировая пресса расписывает количество находящихся там богатств.Более того, не желает этого и наиболее сильная часть руководства Европейского союза, которяй даже пообещала послать туда войска на защиту Дании. В том же духе высказываются и отдельно взятые лидеры. Вы не поверите, но Эманнуэль Макрон действительно готовился отправить войска в Арктику – хотя вчера это казалось многим плохим анекдотом.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью французскому радио Sud признал, что Париж совсем недавно вел с Копенгагеном такие переговоры. Однако датчане в последний момент отказались от идеи опереться на несокрушимую французскую военную мощь.Судя по всему, датское правительство понимает неравенство сил и не ищет прямого конфликта с США. Но есть основания полагать, что после "ужина за Гренландию", который состоялся позавчера с участием региональных лидеров, было принято решение сделать Вашингтону намек на возможность альтернативных ответов – вроде теоретической возможности реанимации "Северного потока – 2".Никаких обязательств по его запуску, как это почему-то решили отдельные российские блогеры, Копенгаген, разумеется, не несет, и роль Дании вообще здесь весьма мала. Но сам факт того, что сложившаяся после взрывов на "потоках" монополия американского сжиженного газа может быть нарушена, США, конечно же, не понравится.А в Европе – например, в Германии – даже проамериканские политики понимают, что возобновление поставок российского газа, в случае, если оно случится – усилит их позиции в промышленных кругах и точно обеспечит победу на выборах.Повторимся: вчера это было невозможно, сегодня – малореально. Но кто сейчас знает, что будет завтра?Также о ситуации вокруг Гренландии – в материале Александра Сокуренко Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250129/1060626289.html

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Игорь Сердюков

эксклюзив, дания, сша, польша, анджей дуда, дмитрий белик, олег царев, газпром, нато, северный поток-2