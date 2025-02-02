В НАТО испугались российского меча, который может наказать любого противника — Кнутов
Раз уже раньше ВС РФ неплохо справлялись с западными ракетными установками ATACMS и HIMARS с помощью С-350 "Витязь", С-400, С-300В4, то система нового поколения С-500 с задачами, с которыми вполне успешно справлялись перечисленные комплексы, будет справляться как с рядовыми целями
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, возможности С-500 не только противосамолетные, но и противоракетные, а также и противокосмические.
“Это пугает натовцев, поскольку их спутники не всегда занимаются задачами, которые заявлены при запуске. <...> Система С-500, по крайней мере, на полигонах показывает результаты, которые в мире никто не превзошел”, — заявил Кнутов.
Он отметил, что систему можно считать уникальной, хотя бы потому, что “часто звучат угрозы применения блоком НАТО ракет средней дальности, которые на боевое дежурство встанут только в 2026 году”.
“Некоторые призывают применить тактическое ядерное оружие. С-500 — это тот меч, который может наказать любого противника”, — резюмировал военный эксперт.
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