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В НАТО испугались российского меча, который может наказать любого противника — Кнутов

В НАТО испугались российского меча, который может наказать любого противника — Кнутов - 02.02.2025 Украина.ру

В НАТО испугались российского меча, который может наказать любого противника — Кнутов

Раз уже раньше ВС РФ неплохо справлялись с западными ракетными установками ATACMS и HIMARS с помощью С-350 "Витязь", С-400, С-300В4, то система нового поколения С-500 с задачами, с которыми вполне успешно справлялись перечисленные комплексы, будет справляться как с рядовыми целями

2025-02-02T07:30

2025-02-02T07:30

2025-02-02T07:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, возможности С-500 не только противосамолетные, но и противоракетные, а также и противокосмические.Он отметил, что систему можно считать уникальной, хотя бы потому, что “часто звучат угрозы применения блоком НАТО ракет средней дальности, которые на боевое дежурство встанут только в 2026 году”.“Некоторые призывают применить тактическое ядерное оружие. С-500 — это тот меч, который может наказать любого противника”, — резюмировал военный эксперт.Ранее в западном сообществе звучали тревожные заявления по поводу того, что Россия обладает зенитно-ракетным комплексом С-500 "Прометей". Его называют "убийцей пятого поколения", поскольку он был разработан для поражения американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года

https://ukraina.ru/20250124/1060515410.html

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новости, россия, нато, вс рф, ракеты, ракетные войска, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали