Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог - 01.02.2025 Украина.ру
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Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог
Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог - 01.02.2025 Украина.ру
Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог
Вашингтон желает проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
2025-02-01T19:40
2025-02-01T19:41
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"США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", - сообщило информагенство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.В интервью информагентству Келлог заявил, что президентские и парламентские выборы на Украине "должны быть проведены" и СВО не может считаться приемлемым основанием для отказа от демократических стандартов.Накануне Дональд Трамп подтвердил готовность к переговорам с Москвой с обсуждением в том числе украинской проблемы. Кремль подтвердил готовность к переговорам, отметив, что конкретных предложений из Белого дома не поступало, а Владимир Зеленский не готов к переговорам, будучи нелегитимным политиком, с которым бессмысленно подписывать документы. Кроме того, на Украине действует запрет на мирные переговоры с Россией.Владимир Зеленский стал вторым президентом Украины после государственного переворота 2014 года, осуществлённого на Украине с участием США. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Под предлогом военного положения в Киеве отказались проводить выборы президента.Ранее на эту тему: Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля
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новости, выборы, украина, сша, киев, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, reuters, президентские выборы, президентские выборы на украине (2014), демократия, переговоры, сво
Новости, выборы, Украина, США, Киев, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Reuters, президентские выборы, Президентские выборы на Украине (2014), демократия, переговоры, СВО

Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог

19:40 01.02.2025 (обновлено: 19:41 01.02.2025)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP / Andrew Harnik
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Вашингтон желает проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
"США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", - сообщило информагенство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.
В интервью информагентству Келлог заявил, что президентские и парламентские выборы на Украине "должны быть проведены" и СВО не может считаться приемлемым основанием для отказа от демократических стандартов.
"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться", — заявил Келлог, комментируя украинскую проблему.
Накануне Дональд Трамп подтвердил готовность к переговорам с Москвой с обсуждением в том числе украинской проблемы. Кремль подтвердил готовность к переговорам, отметив, что конкретных предложений из Белого дома не поступало, а Владимир Зеленский не готов к переговорам, будучи нелегитимным политиком, с которым бессмысленно подписывать документы. Кроме того, на Украине действует запрет на мирные переговоры с Россией.
Владимир Зеленский стал вторым президентом Украины после государственного переворота 2014 года, осуществлённого на Украине с участием США. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Под предлогом военного положения в Киеве отказались проводить выборы президента.
Ранее на эту тему: Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля
 
НовостивыборыУкраинаСШАКиевКит КеллогДональд ТрампВладимир ЗеленскийReutersпрезидентские выборыПрезидентские выборы на Украине (2014)демократияпереговорыСВО
 
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Заголовок открываемого материала
19:40Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог
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