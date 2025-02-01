Вашингтон желает выборов на Украине до конца года - спецпосланник президента США Келлог
19:40 01.02.2025 (обновлено: 19:41 01.02.2025)
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Вашингтон желает проведения выборов на Украине до конца 2025 года. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
"США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", - сообщило информагенство Reuters со ссылкой на спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.
В интервью информагентству Келлог заявил, что президентские и парламентские выборы на Украине "должны быть проведены" и СВО не может считаться приемлемым основанием для отказа от демократических стандартов.
"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться", — заявил Келлог, комментируя украинскую проблему.
Накануне Дональд Трамп подтвердил готовность к переговорам с Москвой с обсуждением в том числе украинской проблемы. Кремль подтвердил готовность к переговорам, отметив, что конкретных предложений из Белого дома не поступало, а Владимир Зеленский не готов к переговорам, будучи нелегитимным политиком, с которым бессмысленно подписывать документы. Кроме того, на Украине действует запрет на мирные переговоры с Россией.
Владимир Зеленский стал вторым президентом Украины после государственного переворота 2014 года, осуществлённого на Украине с участием США. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Под предлогом военного положения в Киеве отказались проводить выборы президента.
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