Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля - 01.02.2025 Украина.ру
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Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля
Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля - 01.02.2025 Украина.ру
Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля
Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и рассказал об их прогнозируемых результатах
2025-02-01T09:53
2025-02-01T09:53
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир путин
алексей арестович
fox news
офис президента
россия
украина
сша
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьёзные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине."Мы ведём очень серьёзные обсуждения... с Россией, да", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.Он также анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным."Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем что-то, что будет существенным. Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, если бы я был президентом", — подчеркнул Трамп.Он не стал вдаваться в детали и рассказывать, кто из его администрации говорил с представителями России, указав, что обе стороны "уже разговаривают".Когда его спросили, говорил ли он уже непосредственно с Путиным, Трамп не стал отвечать на вопрос."Я не хочу этого говорить", — заявил он.Позднее в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине."Он знает, где надавить, где не давить, но что ещё важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки", — сообщил Келлог.Спецпосланник также выразил мнение, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и США. При этом он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет.Политолог Марат Баширов отметил, что, судя по словам Трампа, переговоры американского и российского президентов уже состоялись"По тому, как отвечает Трамп на вопросы по Украине, ощущение, что президент Путин с ним поговорил уже два раза. Но включен режим конфиденциальности и публичить будут, когда контуры определят и дорожную карту. Я бы не удивился этому, зная какие силы противодействуют процессу", — написал Баширов в своём телеграм-канале.В другой записи он указал, что сам факт разговора Путина и Трампа даже лишь о намерениях начать переговоры делает мир безопаснее."Сам факт разговора президента Путина с Трампом только о согласии начать обсуждение проблемных вопросов означает прорыв в отношениях России и США. И делает этот мир на шаг безопаснее, пусть лишь начальный, но все же шаг. Санкции, пошлины, торговые войны - это лучше ядерной войны, к которой толкал мир Байден", — подчеркнул Баширов.Тем временем на Украине подозревают, что США и Россия уже наладили переговорный процесс."Наш источник в ОП сообщил, что на Банковой сложилось устойчивое мнение о слаженной координации Администрации Трампа и Кремля, которая стает все очевиднее. Британская разведка передала разведданные Андрею Ермаку, что телефонные переговоры Трампа с Путиным могли состоятся на прошлой недели, но стороны приняли решение не сообщать о них публично", — сообщал 31 января популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил о том, как США могут надавить на власти Украины если те продолжат затягивать военные действия."Наш источник сообщает, что команда Трампа уже начала аудит украинского кейса. Коррупционные схемы на миллиарды долларов, где замешаны все высшие чины вплоть до Ермака и его марионеток. Информация об этом пока не разглашается. Если Зеленский продолжит затягивать войну, то весной 2025 года мир может увидеть очень много интересных материалов и фактов", — указывалось в публикации канала 31 января.Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) заявил, что готовится "новая "Ялта""."Готовится новая "Ялта", где лидеры США, Китая и РФ планируют поделить мир на зоны влияния и ответственности. Это основная мировая повестка, к которой идёт активная подготовка на всех уровнях. Одна из ключевых тем для торговли перед встречей – Украина. Трампу важно завершить войну, сохранив Украине государственный суверенитет. Это выполнение предвыборного общения, которое он озвучивал более 30 раз, а также реализация части его политики", — отметил Арестович*.По его словам, в отличии от предыдущей администрации Белого дома, нынешняя заинтересована в Украине как в самостоятельном партнере, а не как ловушке для РФ."Как бы нам неприятно было это осознавать, но ключевую роль в переговорах играет РФ, а не Украина. И Китаю, и США важно перетянуть РФ на свою сторону или хотя бы сделать нейтральной, чтобы усилить позицию в мире. Путин это хорошо понимает и будет торговаться, имея козырь – возможность продолжение войны на Украине и готовность применять военную силу в Европе. Он создал военную машину, которая медленно перемалывает Украину, захватывая каждый день новые территории. И эта машина может работать в таком темпе ещё год-полтора. Есть очень большие сомнения, что мы выдержим такой темп ещё полгода", — указал Арестович*.При этом он обратил внимание на готовность России к мирным переговорам и на то, что, по его мнению, руководству России важнее достичь выгодного для РФ мира чем продолжать боевые действия. Что же до американского руководства, то оно не принимает во внимание мнение украинского руководства."Трамп говорит о необходимости прекращения огня, не учитывая как фактор мнение военно-политического руководства Украины. Он заявляет, что "Зеленский согласен на сделку". Это показывает, что наш уровень суверенитета близок к нулю. Если будет сокращена американская военная и финансовая помощь, то Силы Обороны Украины могут уже к лету столкнуться с необходимость непосредственно оборонять Днепр, Запорожье и Харьков. Дальше не исключена и повторная оборона Чернигова и Киева", — предупредил Арестович*.По его словам, Украина сегодня находится "на грани обрушения фронта и потери управления"."Украина очень близка к тому, что нас посадят за стол переговоров и заставят подписать соглашения, которые нам не понравятся. Почему же мы ждём неизбежного, понимая при этом, что потеряем ещё десятки тысяч жизней, остатки экономики и дополнительные территории?" — задал вопрос Арестович*.Он заявил, что несмотря на то, что у Украины отсутствует суверенитет, выраженный в ресурсах, у Украины есть суверенитет в изменении позиции и выдвижении предложений."Мы имеем все возможности осознать свои интересы, остановиться и запустить изменения во внутренней политике. Наш реальный суверенитет в способности выдвинуть разумные предложения мировым игрокам до того, как нам навяжут готовое решение. Наш шанс для хорошей контригры лежит в способности самостоятельно договариваться с Россией о прекращении огня и устранять причины для повторения войны, сохраняя и расширяя суверенитет", — подчеркнул бывший советник главы ОП.Он заявил, что выходом для Украины "является проведение многовекторной политики, где китайские, американские, европейские, индийские, турецкие, арабские инвестиции – будут лучшими гарантиями безопасности в будущем и возможностью для экономического роста Украины".О том, как украинская власть пытается понравиться новой американской администрации — в статье Павла Котова "С глаз долой из сердца вон. Как Зеленский разлюбил Байдена".
https://ukraina.ru/20250131/1060727724.html
https://ukraina.ru/20250131/1060717986.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, алексей арестович, fox news, офис президента, россия, украина, сша
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Путин, Алексей Арестович, Fox News, Офис президента, Россия, Украина, США

Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля

09:53 01.02.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP / Alex Brandon
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным и рассказал об их прогнозируемых результатах
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьёзные переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.
"Мы ведём очень серьёзные обсуждения... с Россией, да", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Он также анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы будем говорить и, я думаю, возможно, сделаем что-то, что будет существенным. Мы хотим положить конец этой войне. Эта война не началась бы, если бы я был президентом", — подчеркнул Трамп.
Он не стал вдаваться в детали и рассказывать, кто из его администрации говорил с представителями России, указав, что обе стороны "уже разговаривают".
Когда его спросили, говорил ли он уже непосредственно с Путиным, Трамп не стал отвечать на вопрос.
"Я не хочу этого говорить", — заявил он.
Позднее в интервью телеканалу Fox News спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине.
"Он знает, где надавить, где не давить, но что ещё важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки", — сообщил Келлог.
Спецпосланник также выразил мнение, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам всего мира, включая и США. При этом он предположил, что добиться прекращения огня и постоянного мира в течение месяцев, а не лет.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Вчера, 18:25
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Политолог Марат Баширов отметил, что, судя по словам Трампа, переговоры американского и российского президентов уже состоялись
"По тому, как отвечает Трамп на вопросы по Украине, ощущение, что президент Путин с ним поговорил уже два раза. Но включен режим конфиденциальности и публичить будут, когда контуры определят и дорожную карту. Я бы не удивился этому, зная какие силы противодействуют процессу", — написал Баширов в своём телеграм-канале.
В другой записи он указал, что сам факт разговора Путина и Трампа даже лишь о намерениях начать переговоры делает мир безопаснее.
"Сам факт разговора президента Путина с Трампом только о согласии начать обсуждение проблемных вопросов означает прорыв в отношениях России и США. И делает этот мир на шаг безопаснее, пусть лишь начальный, но все же шаг. Санкции, пошлины, торговые войны - это лучше ядерной войны, к которой толкал мир Байден", — подчеркнул Баширов.
Тем временем на Украине подозревают, что США и Россия уже наладили переговорный процесс.
"Наш источник в ОП сообщил, что на Банковой сложилось устойчивое мнение о слаженной координации Администрации Трампа и Кремля, которая стает все очевиднее. Британская разведка передала разведданные Андрею Ермаку, что телефонные переговоры Трампа с Путиным могли состоятся на прошлой недели, но стороны приняли решение не сообщать о них публично", — сообщал 31 января популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил о том, как США могут надавить на власти Украины если те продолжат затягивать военные действия.
"Наш источник сообщает, что команда Трампа уже начала аудит украинского кейса. Коррупционные схемы на миллиарды долларов, где замешаны все высшие чины вплоть до Ермака и его марионеток. Информация об этом пока не разглашается. Если Зеленский продолжит затягивать войну, то весной 2025 года мир может увидеть очень много интересных материалов и фактов", — указывалось в публикации канала 31 января.
Вчера, 13:00
"Дуда — отец родной" и минус два километра, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 январяПопавший в плен украинский пограничник рассказал о том, как на Западной Украине относятся к соседним государствам. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) заявил, что готовится "новая "Ялта"".
"Готовится новая "Ялта", где лидеры США, Китая и РФ планируют поделить мир на зоны влияния и ответственности. Это основная мировая повестка, к которой идёт активная подготовка на всех уровнях. Одна из ключевых тем для торговли перед встречей – Украина. Трампу важно завершить войну, сохранив Украине государственный суверенитет. Это выполнение предвыборного общения, которое он озвучивал более 30 раз, а также реализация части его политики", — отметил Арестович*.
По его словам, в отличии от предыдущей администрации Белого дома, нынешняя заинтересована в Украине как в самостоятельном партнере, а не как ловушке для РФ.

"Как бы нам неприятно было это осознавать, но ключевую роль в переговорах играет РФ, а не Украина. И Китаю, и США важно перетянуть РФ на свою сторону или хотя бы сделать нейтральной, чтобы усилить позицию в мире. Путин это хорошо понимает и будет торговаться, имея козырь – возможность продолжение войны на Украине и готовность применять военную силу в Европе. Он создал военную машину, которая медленно перемалывает Украину, захватывая каждый день новые территории. И эта машина может работать в таком темпе ещё год-полтора. Есть очень большие сомнения, что мы выдержим такой темп ещё полгода", — указал Арестович*.
При этом он обратил внимание на готовность России к мирным переговорам и на то, что, по его мнению, руководству России важнее достичь выгодного для РФ мира чем продолжать боевые действия. Что же до американского руководства, то оно не принимает во внимание мнение украинского руководства.
рамп говорит о необходимости прекращения огня, не учитывая как фактор мнение военно-политического руководства Украины. Он заявляет, что "Зеленский согласен на сделку". Это показывает, что наш уровень суверенитета близок к нулю. Если будет сокращена американская военная и финансовая помощь, то Силы Обороны Украины могут уже к лету столкнуться с необходимость непосредственно оборонять Днепр, Запорожье и Харьков. Дальше не исключена и повторная оборона Чернигова и Киева", — предупредил Арестович*.
По его словам, Украина сегодня находится "на грани обрушения фронта и потери управления".
"Украина очень близка к тому, что нас посадят за стол переговоров и заставят подписать соглашения, которые нам не понравятся. Почему же мы ждём неизбежного, понимая при этом, что потеряем ещё десятки тысяч жизней, остатки экономики и дополнительные территории?" — задал вопрос Арестович*.
Фото: Москва 24
Вчера, 09:33
Бойня в Русском Поречном. Главное на Украине на утро 31 январяСледственный комитет России рассказал об устроенной украинскими военными бойне в селе Русское Поречное, что в Курской области
Он заявил, что несмотря на то, что у Украины отсутствует суверенитет, выраженный в ресурсах, у Украины есть суверенитет в изменении позиции и выдвижении предложений.
"Мы имеем все возможности осознать свои интересы, остановиться и запустить изменения во внутренней политике. Наш реальный суверенитет в способности выдвинуть разумные предложения мировым игрокам до того, как нам навяжут готовое решение. Наш шанс для хорошей контригры лежит в способности самостоятельно договариваться с Россией о прекращении огня и устранять причины для повторения войны, сохраняя и расширяя суверенитет", — подчеркнул бывший советник главы ОП.
Он заявил, что выходом для Украины "является проведение многовекторной политики, где китайские, американские, европейские, индийские, турецкие, арабские инвестиции – будут лучшими гарантиями безопасности в будущем и возможностью для экономического роста Украины".
О том, как украинская власть пытается понравиться новой американской администрации — в статье Павла Котова "С глаз долой из сердца вон. Как Зеленский разлюбил Байдена".
 
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09:53Трамп пообещал что-то "существенное". Главное на Украине на утро 1 февраля
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