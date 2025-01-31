https://ukraina.ru/20250131/1060708500.html
Рамы расстрелянных картин, русская детская песенка перед Бундестагом. События культуры
Рамы расстрелянных картин, русская детская песенка перед Бундестагом. События культуры - 31.01.2025 Украина.ру
Рамы расстрелянных картин, русская детская песенка перед Бундестагом. События культуры
Эрмитаж представил особенную экспозицию к важнейшему дню памяти в истории Петербурга-Ленинграда, Саудовская Аравия обратилась к Хансу Циммеру с творческими предложениями, во всём мире обсуждают песню двух питерских девочек
2025-01-31T05:30
2025-01-31T05:30
2025-01-31T05:30
культура
эксклюзив
россия
саудовская аравия
ленинград
джорджи мелони
владимир путин
таня савичева
бундестаг
европарламент
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg
"Обстрелы не могли носить случайный характер..."В понедельник, 27 января, в России отмечался День снятия Блокады Ленинграда: с момента полного освобождения северной столицы в 1944 году прошёл 81 год, а в наши дни дата является Днём воинской славы России.В Петербурге — бывшем Ленинграде, да и по всей России прошли памятные мероприятия, в которых принял участие в том числе президент Владимир Путин. Разумеется, звучали отрывки из дневника Тани Савичевой — несломленной ленинградской девочки, звучала "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича, строки из "Блокадной книги" Василя Быкова и Алеся Адамовича.Особенный проект подготовил Эрмитаж: помимо лекций и тематических экскурсий была открыта экспозиция "Эрмитаж в годы войны: 1941-1945" — в той части музея, где в годы блокады находились бомбоубежища, в подвалах.Один из самых запоминающихся визуальных образов выставки — пустые рамы на месте шедевров, спрятанных от бомбёжек. Посетители экспозиции смогли пройти сквозь разнообразными приёмами рассказанные все этапы войны: ранения музея от снарядов и бомб, эвакуация произведений, сохранение тех экспонатов, которые нельзя было увезти,"Здесь будет рассказано шесть историй о том, как проходила эвакуация, о том, как люди жили и работали, сохраняли экспонаты в дни войны, как праздновали День освобождения Ленинграда от блокады", — цитирует пресс-служба Эрмитажа заместителя заведующего Научным архивом рукописей и документального фонда Елену Соломахину.Заключительные части путешествия во времени: "Жизнь восстанавливается" и "Эрмитаж открыт!" — об освобождении города, конце войны, возвращения сокровищ. Финальная точка — Нюрнбергский процесс, на котором в качестве свидетеля выступал в 1946 году директор музея Иосиф Орбели."...Преднамеренность обстрела и повреждений, причинённых артиллерийскими снарядами Эрмитажу во время блокады, для меня, так же как и для всех моих сотрудников, была ясна потому, что повреждения эти были причинены не случайно артиллерийским налетом в один-два приема, а последовательно, при тех методических обстрелах города, которые мы наблюдали на протяжении месяца.Причём первые попадания были направлены не в Эрмитаж, не в Зимний дворец, снаряды ложились мимо, производилась пристрелка, а после этого — в одном и том же направлении, с ничтожным отклонением по прямой линии, снаряды ложились не более одного, самое большее двух, в каждый данный обстрел, и это не могло носить случайный характер..."Будущий гимн Саудовской АравииНечастый случай: государство обращается с предложением написать новый гимн не к национальному композитору, а к мировой звезде совершенно иного происхождения и гражданства. Именно об этом, по информации СМИ, ведёт переговоры с Хансом Циммером председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.Композитора в целом приглашают в страну для участия в грандиозных проектах — речь не только о новом национальном гимне, но и об авторском концерте, саундтреке к историческому фильму и композиции Arabiya, которая, по задумке саудовского Минкульта, должна стать символом культурного наследия страны.До сих пор творчество Циммера едва ли у кого-нибудь ассоциировалось с арабским миром и культурой. Напротив, всякий знает его прежде всего как автора легендарных саундтреков к "Пиратам Карибского моря", "Гладиатору", "Интерстеллару", "Королю Льву", "Бэтмену" и многим другим бесспорно культовым американским фильмам, мультфильмам сериалам, рекламам, компьютерным играм… В общем, музыкальный рубеж XX-XXI веков для человека условно западной культуры без Циммера едва ли вообразим.Известно и то, что он берётся за многие зарубежные заказы. В 2019-м, например, Циммер написал гимн для футбольного клуба "Краснодар", но владелец ФК Сергей Галицкий в итоге предпочёл музыку российского музыканта, солиста инди-группы Therr Maitz Антона Беляева.Но и сам факт обращения арабского — одного из самых богатых и влиятельных арабском мире — государства к такому композитору — можно назвать символическим. И само существование в Саудовской Аравии Управления развлечений под руководством весьма светского Аль аш-Шейха, и многое другое выглядит для Ближнего Востока волнующе необычным.Иллюстрацией такой светскости и открытости — наглядно, в снимках — на прошлой неделе стал визит в Саудовскую Аравию, к принцу Мохаммеду ибн Салману Аль Сауду премьер-министра Италии Джорджи Мелони. И речь в данном случае не о политике или финансах, а именно о визуальном впечатлении: Мелони приехала в арабскую страну со стандартной европейской причёской и в совершенно светской одежде — белоснежном брючном костюме, и была принята совершенно учтиво.Особенно контрастно это выглядело на фоне того, как совсем недавно новые власти Сирии унижали точно также "неподобающе" одетую главу МИД Германии Анналену Бербок.Что же до заказных гимнов — такое случается нередко, и чаще всего заказ приурочен к какой-нибудь знаменательной исторической дате или смене государственного строя. Зачастую берут аранжировку народной песни, но создаются и новые произведения, а иногда и объявляется конкурс. Гимн СССР, музыка которого осталась и в гимне Российской Федерации, был написан Александром Александровым именно в результате конкурса, в котором в 1943 году принимали участие 170 композиторов и 19 поэтов.Молодые украинцы слушают не те песниШумные баталии вокруг песни двух русских девочек: парадоксально много внимания привлекла к себе в последнюю неделю незамысловатая песня российских блогеров-подростков Betsy и Марии Янковской "Сигма бой".Сначала она стала невероятно популярна в ТикТок и набрала в YouTube 60 миллионов просмотров зрителей со всего мира. В мировом хит-параде Billboard она заняла внезапно седьмое место.Затем — вызвала обеспокоенность в Европарламенте. Совершенно всерьёз евродепутат из ФРГ Нела Риль заявила, что песня вредна для молодёжи — особенно украинской — так как пропагандирует "патриархальные пророссийские ценности"."Россия поняла, как внедрить эти идеи в общество: ориентируйтесь на молодых украинцев в их телефонах, изменяйте истории, которые украинцы рассказывают своему собственному обществу. На прошлой неделе министр культуры Украины обратил моё внимание на то, что культурное наследие включает в себя не только книги по истории и музеи, но и украинский язык, музыку, а также нынешних украинских деятелей. Россия нацелена на все это.Здесь ЕС должен оказать решительную поддержку и бороться даже с такими незаметными проникновениями и фальсификациями", — объяснила свою обеспокоенность песней о "мальчике, с которым хотят потанцевать все девчонки" депутат Европарламента.Ответ не заставил себя ждать: в немецких соцсетях завирусились видео подростков, включающих песню на полную громкость перед зданием Бундестага и других правительственных зданий.Но и это ещё не всё. Прошло всего пару дней и песню потребовали запретить уже в России. Активисты движения "Сорок сороков" нашли в клипе к ней признаки "сексуализации детей" и возмутились слишком романтическим содержанием.Снова ответ — сотни видео под песню петербургских девочек и в их поддержку.Песню пока нигде не запретили.Читайте также интервью Петра Пеликова Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали
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эксклюзив, россия, саудовская аравия, ленинград, джорджи мелони, владимир путин, таня савичева, бундестаг, европарламент, министерство культуры
Рамы расстрелянных картин, русская детская песенка перед Бундестагом. События культуры
Эрмитаж представил особенную экспозицию к важнейшему дню памяти в истории Петербурга-Ленинграда, Саудовская Аравия обратилась к Хансу Циммеру с творческими предложениями, во всём мире обсуждают песню двух питерских девочек
"Обстрелы не могли носить случайный характер..."
В понедельник, 27 января, в России отмечался День снятия Блокады Ленинграда: с момента полного освобождения северной столицы в 1944 году прошёл 81 год, а в наши дни дата является Днём воинской славы России.
В Петербурге — бывшем Ленинграде, да и по всей России прошли памятные мероприятия, в которых принял участие в том числе президент Владимир Путин.
Разумеется, звучали отрывки из дневника Тани Савичевой
— несломленной ленинградской девочки, звучала "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича,
строки из "Блокадной книги" Василя Быкова
и Алеся Адамовича.
Особенный проект подготовил Эрмитаж: помимо лекций и тематических экскурсий была открыта экспозиция "Эрмитаж в годы войны: 1941-1945" — в той части музея, где в годы блокады находились бомбоубежища, в подвалах.
Один из самых запоминающихся визуальных образов выставки — пустые рамы на месте шедевров, спрятанных от бомбёжек. Посетители экспозиции смогли пройти сквозь разнообразными приёмами рассказанные все этапы войны: ранения музея от снарядов и бомб, эвакуация произведений, сохранение тех экспонатов, которые нельзя было увезти,
"Здесь будет рассказано шесть историй о том, как проходила эвакуация, о том, как люди жили и работали, сохраняли экспонаты в дни войны, как праздновали День освобождения Ленинграда от блокады", — цитирует пресс-служба Эрмитажа заместителя заведующего Научным архивом рукописей и документального фонда Елену Соломахину.
Заключительные части путешествия во времени: "Жизнь восстанавливается" и "Эрмитаж открыт!" — об освобождении города, конце войны, возвращения сокровищ. Финальная точка — Нюрнбергский процесс, на котором в качестве свидетеля выступал в 1946 году директор музея Иосиф Орбели.
"...Преднамеренность обстрела и повреждений, причинённых артиллерийскими снарядами Эрмитажу во время блокады, для меня, так же как и для всех моих сотрудников, была ясна потому, что повреждения эти были причинены не случайно артиллерийским налетом в один-два приема, а последовательно, при тех методических обстрелах города, которые мы наблюдали на протяжении месяца.
Причём первые попадания были направлены не в Эрмитаж, не в Зимний дворец, снаряды ложились мимо, производилась пристрелка, а после этого — в одном и том же направлении, с ничтожным отклонением по прямой линии, снаряды ложились не более одного, самое большее двух, в каждый данный обстрел, и это не могло носить случайный характер..."
Будущий гимн Саудовской Аравии
Нечастый случай: государство обращается с предложением написать новый гимн не к национальному композитору, а к мировой звезде совершенно иного происхождения и гражданства. Именно об этом, по информации СМИ, ведёт переговоры с Хансом Циммером председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
Композитора в целом приглашают в страну для участия в грандиозных проектах — речь не только о новом национальном гимне, но и об авторском концерте, саундтреке к историческому фильму и композиции Arabiya, которая, по задумке саудовского Минкульта
, должна стать символом культурного наследия страны.
До сих пор творчество Циммера едва ли у кого-нибудь ассоциировалось с арабским миром и культурой. Напротив, всякий знает его прежде всего как автора легендарных саундтреков к "Пиратам Карибского моря", "Гладиатору", "Интерстеллару", "Королю Льву", "Бэтмену" и многим другим бесспорно культовым американским фильмам, мультфильмам сериалам, рекламам, компьютерным играм…
В общем, музыкальный рубеж XX-XXI веков для человека условно западной культуры без Циммера едва ли вообразим.
Известно и то, что он берётся за многие зарубежные заказы. В 2019-м, например, Циммер написал гимн для футбольного клуба "Краснодар", но владелец ФК Сергей Галицкий в итоге предпочёл музыку российского музыканта, солиста инди-группы Therr Maitz Антона Беляева.
Но и сам факт обращения арабского — одного из самых богатых и влиятельных арабском мире — государства к такому композитору — можно назвать символическим. И само существование в Саудовской Аравии Управления развлечений под руководством весьма светского Аль аш-Шейха, и многое другое выглядит для Ближнего Востока
волнующе необычным.
Иллюстрацией такой светскости и открытости — наглядно, в снимках — на прошлой неделе стал визит в Саудовскую Аравию, к принцу Мохаммеду ибн Салману Аль Сауду
премьер-министра Италии Джорджи Мелони
. И речь в данном случае не о политике или финансах, а именно о визуальном впечатлении: Мелони приехала в арабскую страну со стандартной европейской причёской и в совершенно светской одежде — белоснежном брючном костюме, и была принята совершенно учтиво.
Особенно контрастно это выглядело на фоне того, как совсем недавно новые власти Сирии унижали точно также "неподобающе" одетую главу МИД Германии Анналену Бербок.
Что же до заказных гимнов — такое случается нередко, и чаще всего заказ приурочен к какой-нибудь знаменательной исторической дате или смене государственного строя.
Зачастую берут аранжировку народной песни, но создаются и новые произведения, а иногда и объявляется конкурс. Гимн СССР
, музыка которого осталась и в гимне Российской Федерации, был написан Александром Александровым
именно в результате конкурса, в котором в 1943 году принимали участие 170 композиторов и 19 поэтов.
Молодые украинцы слушают не те песни
Шумные баталии вокруг песни двух русских девочек: парадоксально много внимания привлекла к себе в последнюю неделю незамысловатая песня российских блогеров-подростков Betsy и Марии Янковской "Сигма бой".
Сначала она стала невероятно популярна в ТикТок и набрала в YouTube
60 миллионов просмотров зрителей со всего мира. В мировом хит-параде Billboard она заняла внезапно седьмое место.
Затем — вызвала обеспокоенность в Европарламенте
. Совершенно всерьёз евродепутат из ФРГ Нела Риль
заявила, что песня вредна для молодёжи — особенно украинской — так как пропагандирует "патриархальные пророссийские ценности".
"Россия поняла, как внедрить эти идеи в общество: ориентируйтесь на молодых украинцев в их телефонах, изменяйте истории, которые украинцы рассказывают своему собственному обществу. На прошлой неделе министр культуры Украины обратил моё внимание на то, что культурное наследие включает в себя не только книги по истории и музеи, но и украинский язык, музыку, а также нынешних украинских деятелей. Россия нацелена на все это.
Здесь ЕС должен оказать решительную поддержку и бороться даже с такими незаметными проникновениями и фальсификациями",
— объяснила свою обеспокоенность песней о "мальчике, с которым хотят потанцевать все девчонки" депутат Европарламента.
Ответ не заставил себя ждать: в немецких соцсетях завирусились видео подростков, включающих песню на полную громкость перед зданием Бундестага и других правительственных зданий.
Но и это ещё не всё. Прошло всего пару дней и песню потребовали запретить уже в России. Активисты движения "Сорок сороков" нашли в клипе к ней признаки "сексуализации детей" и возмутились слишком романтическим содержанием.
Снова ответ — сотни видео под песню петербургских девочек и в их поддержку.
Песню пока нигде не запретили.