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Рамы расстрелянных картин, русская детская песенка перед Бундестагом. События культуры

Рамы расстрелянных картин, русская детская песенка перед Бундестагом. События культуры - 31.01.2025 Украина.ру

Рамы расстрелянных картин, русская детская песенка перед Бундестагом. События культуры

Эрмитаж представил особенную экспозицию к важнейшему дню памяти в истории Петербурга-Ленинграда, Саудовская Аравия обратилась к Хансу Циммеру с творческими предложениями, во всём мире обсуждают песню двух питерских девочек

2025-01-31T05:30

2025-01-31T05:30

2025-01-31T05:30

культура

эксклюзив

россия

саудовская аравия

ленинград

джорджи мелони

владимир путин

таня савичева

бундестаг

европарламент

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"Обстрелы не могли носить случайный характер..."В понедельник, 27 января, в России отмечался День снятия Блокады Ленинграда: с момента полного освобождения северной столицы в 1944 году прошёл 81 год, а в наши дни дата является Днём воинской славы России.В Петербурге — бывшем Ленинграде, да и по всей России прошли памятные мероприятия, в которых принял участие в том числе президент Владимир Путин. Разумеется, звучали отрывки из дневника Тани Савичевой — несломленной ленинградской девочки, звучала "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича, строки из "Блокадной книги" Василя Быкова и Алеся Адамовича.Особенный проект подготовил Эрмитаж: помимо лекций и тематических экскурсий была открыта экспозиция "Эрмитаж в годы войны: 1941-1945" — в той части музея, где в годы блокады находились бомбоубежища, в подвалах.Один из самых запоминающихся визуальных образов выставки — пустые рамы на месте шедевров, спрятанных от бомбёжек. Посетители экспозиции смогли пройти сквозь разнообразными приёмами рассказанные все этапы войны: ранения музея от снарядов и бомб, эвакуация произведений, сохранение тех экспонатов, которые нельзя было увезти,"Здесь будет рассказано шесть историй о том, как проходила эвакуация, о том, как люди жили и работали, сохраняли экспонаты в дни войны, как праздновали День освобождения Ленинграда от блокады", — цитирует пресс-служба Эрмитажа заместителя заведующего Научным архивом рукописей и документального фонда Елену Соломахину.Заключительные части путешествия во времени: "Жизнь восстанавливается" и "Эрмитаж открыт!" — об освобождении города, конце войны, возвращения сокровищ. Финальная точка — Нюрнбергский процесс, на котором в качестве свидетеля выступал в 1946 году директор музея Иосиф Орбели."...Преднамеренность обстрела и повреждений, причинённых артиллерийскими снарядами Эрмитажу во время блокады, для меня, так же как и для всех моих сотрудников, была ясна потому, что повреждения эти были причинены не случайно артиллерийским налетом в один-два приема, а последовательно, при тех методических обстрелах города, которые мы наблюдали на протяжении месяца.Причём первые попадания были направлены не в Эрмитаж, не в Зимний дворец, снаряды ложились мимо, производилась пристрелка, а после этого — в одном и том же направлении, с ничтожным отклонением по прямой линии, снаряды ложились не более одного, самое большее двух, в каждый данный обстрел, и это не могло носить случайный характер..."Будущий гимн Саудовской АравииНечастый случай: государство обращается с предложением написать новый гимн не к национальному композитору, а к мировой звезде совершенно иного происхождения и гражданства. Именно об этом, по информации СМИ, ведёт переговоры с Хансом Циммером председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.Композитора в целом приглашают в страну для участия в грандиозных проектах — речь не только о новом национальном гимне, но и об авторском концерте, саундтреке к историческому фильму и композиции Arabiya, которая, по задумке саудовского Минкульта, должна стать символом культурного наследия страны.До сих пор творчество Циммера едва ли у кого-нибудь ассоциировалось с арабским миром и культурой. Напротив, всякий знает его прежде всего как автора легендарных саундтреков к "Пиратам Карибского моря", "Гладиатору", "Интерстеллару", "Королю Льву", "Бэтмену" и многим другим бесспорно культовым американским фильмам, мультфильмам сериалам, рекламам, компьютерным играм… В общем, музыкальный рубеж XX-XXI веков для человека условно западной культуры без Циммера едва ли вообразим.Известно и то, что он берётся за многие зарубежные заказы. В 2019-м, например, Циммер написал гимн для футбольного клуба "Краснодар", но владелец ФК Сергей Галицкий в итоге предпочёл музыку российского музыканта, солиста инди-группы Therr Maitz Антона Беляева.Но и сам факт обращения арабского — одного из самых богатых и влиятельных арабском мире — государства к такому композитору — можно назвать символическим. И само существование в Саудовской Аравии Управления развлечений под руководством весьма светского Аль аш-Шейха, и многое другое выглядит для Ближнего Востока волнующе необычным.Иллюстрацией такой светскости и открытости — наглядно, в снимках — на прошлой неделе стал визит в Саудовскую Аравию, к принцу Мохаммеду ибн Салману Аль Сауду премьер-министра Италии Джорджи Мелони. И речь в данном случае не о политике или финансах, а именно о визуальном впечатлении: Мелони приехала в арабскую страну со стандартной европейской причёской и в совершенно светской одежде — белоснежном брючном костюме, и была принята совершенно учтиво.Особенно контрастно это выглядело на фоне того, как совсем недавно новые власти Сирии унижали точно также "неподобающе" одетую главу МИД Германии Анналену Бербок.Что же до заказных гимнов — такое случается нередко, и чаще всего заказ приурочен к какой-нибудь знаменательной исторической дате или смене государственного строя. Зачастую берут аранжировку народной песни, но создаются и новые произведения, а иногда и объявляется конкурс. Гимн СССР, музыка которого осталась и в гимне Российской Федерации, был написан Александром Александровым именно в результате конкурса, в котором в 1943 году принимали участие 170 композиторов и 19 поэтов.Молодые украинцы слушают не те песниШумные баталии вокруг песни двух русских девочек: парадоксально много внимания привлекла к себе в последнюю неделю незамысловатая песня российских блогеров-подростков Betsy и Марии Янковской "Сигма бой".Сначала она стала невероятно популярна в ТикТок и набрала в YouTube 60 миллионов просмотров зрителей со всего мира. В мировом хит-параде Billboard она заняла внезапно седьмое место.Затем — вызвала обеспокоенность в Европарламенте. Совершенно всерьёз евродепутат из ФРГ Нела Риль заявила, что песня вредна для молодёжи — особенно украинской — так как пропагандирует "патриархальные пророссийские ценности"."Россия поняла, как внедрить эти идеи в общество: ориентируйтесь на молодых украинцев в их телефонах, изменяйте истории, которые украинцы рассказывают своему собственному обществу. На прошлой неделе министр культуры Украины обратил моё внимание на то, что культурное наследие включает в себя не только книги по истории и музеи, но и украинский язык, музыку, а также нынешних украинских деятелей. Россия нацелена на все это.Здесь ЕС должен оказать решительную поддержку и бороться даже с такими незаметными проникновениями и фальсификациями", — объяснила свою обеспокоенность песней о "мальчике, с которым хотят потанцевать все девчонки" депутат Европарламента.Ответ не заставил себя ждать: в немецких соцсетях завирусились видео подростков, включающих песню на полную громкость перед зданием Бундестага и других правительственных зданий.Но и это ещё не всё. Прошло всего пару дней и песню потребовали запретить уже в России. Активисты движения "Сорок сороков" нашли в клипе к ней признаки "сексуализации детей" и возмутились слишком романтическим содержанием.Снова ответ — сотни видео под песню петербургских девочек и в их поддержку.Песню пока нигде не запретили.Читайте также интервью Петра Пеликова Харьковские фолк-рокеры Spiritual Seasons: У нас всегда были тесные связи с Россией, там всегда нас ждали

https://ukraina.ru/20230505/1045939088.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, россия, саудовская аравия, ленинград, джорджи мелони, владимир путин, таня савичева, бундестаг, европарламент, министерство культуры