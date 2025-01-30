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В Минобороны РФ раскрыли, как Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе
В Минобороны РФ раскрыли, как Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе - 30.01.2025 Украина.ру
В Минобороны РФ раскрыли, как Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе
Единственным шансом для Киева задержать обрушение фронта в Донбассе является понижение возраста мобилизации с 25-ти лет до 18-ти. Об этом 30 января заявили в Минобороны России
2025-01-30T13:26
2025-01-30T13:26
2025-01-30T13:26
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
мобилизация
донбасс
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Кроме того, В Минобороны РФ раскрыли, сколько военных теряют ВСУ каждый месяцРанее советник департамента офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур сообщил, что в ближайшее время в украинское законодательство "будет внесен целый комплекс изменений"."Думаю, в ближайшие дни будет презентация", — заявил он, отметив, что речь идет о добровольном контракте для молодых людей в возрасте 18-25 лет.Подробности в публикации На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти КиеваМежду тем экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина уже начала неофициальную мобилизацию 18-летних граждан, а "Зеленский врет или сам не знает об этом, когда отвергает призывы Штатов снизить возраст мобилизации".Другие новости: Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области
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новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, донбасс
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Донбасс
В Минобороны РФ раскрыли, как Зеленский может задержать обрушение фронта в Донбассе
Единственным шансом для Киева задержать обрушение фронта в Донбассе является понижение возраста мобилизации с 25-ти лет до 18-ти. Об этом 30 января заявили в Минобороны России