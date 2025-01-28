Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина - 28.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250128/1060614739.html
Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина
Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина - 28.01.2025 Украина.ру
Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина
Администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера Владимира Путина. Такое заявление в интервью американскому репортеру Мэтту Таибби сделал его коллега Такер Карлсон
2025-01-28T10:26
2025-01-28T10:26
новости
украина
россия
сша
владимир путин
покушение
джо байден
такер карлсон
энтони блинкен
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060614118_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_15239123786a180c3fe150e94228fd5a.jpg
Журналист добавил, что команда Байдена пошла на такое, чтобы создать для себя "защитный экран" в виде хаоса, однако это - "безумие".Американский журналист Такер Карлсон не стесняется критиковать власти своей страны. В частности, на летнем съезде республиканцев он заявил, что Байден ставит помощь киевскому режиму выше внутренних проблем собственных граждан."Вы не видели, чтобы наш главнокомандующий предлагал нам использовать наши вооруженные силы для защиты нашей страны или жизни ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. На самом деле, это слишком оскорбительно. Это средний палец в лицо каждого американца", - сказал журналист.В большой степени его слова оказались трагически пророческими: американские пожарные не могли тушить масштабные новогодние пожары в Калифорнии в полную силу, так как ранее штат подарил часть своей техники Украине.После того, как в феврале прошлого года Карлсон взял интервью у Владимира Путина, журналист впал в еще большую немилость у руководства своей страны. Однако Карлсон продолжил работу и в декабре прошлого года пообщался еще и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Летом прошлого года появились сообщения о том, что покушения на президента РФ Владимира Путина готовились Киевом. Об этом, в частности, заявлял руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*. В МИД РФ тогда отметили, что в Кремле не сомневались в том, что подобные преступления планировались, и предположили, что готовились они при непосредственном участии "англосаксонских хозяев киевского режима".Что еще обещал террорист, руководящий ГУР, - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*.* Внесен в список террористов и экстремистов.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1c/1060614118_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_ff575ea6e28ae2f102c166a981a873d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир путин, покушение, джо байден, такер карлсон, энтони блинкен, украина.ру
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Путин, покушение, Джо Байден, Такер Карлсон, Энтони Блинкен, Украина.ру

Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина

10:26 28.01.2025
 
Коллаж: Путин, Карлсон, Байден
Коллаж: Путин, Карлсон, Байден
Читать в
ДзенTelegram
Администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера Владимира Путина. Такое заявление в интервью американскому репортеру Мэтту Таибби сделал его коллега Такер Карлсон
"Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", - сказал Карлсон.
Журналист добавил, что команда Байдена пошла на такое, чтобы создать для себя "защитный экран" в виде хаоса, однако это - "безумие".
Американский журналист Такер Карлсон не стесняется критиковать власти своей страны. В частности, на летнем съезде республиканцев он заявил, что Байден ставит помощь киевскому режиму выше внутренних проблем собственных граждан.
"Вы не видели, чтобы наш главнокомандующий предлагал нам использовать наши вооруженные силы для защиты нашей страны или жизни ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. На самом деле, это слишком оскорбительно. Это средний палец в лицо каждого американца", - сказал журналист.
В большой степени его слова оказались трагически пророческими: американские пожарные не могли тушить масштабные новогодние пожары в Калифорнии в полную силу, так как ранее штат подарил часть своей техники Украине.
После того, как в феврале прошлого года Карлсон взял интервью у Владимира Путина, журналист впал в еще большую немилость у руководства своей страны. Однако Карлсон продолжил работу и в декабре прошлого года пообщался еще и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Летом прошлого года появились сообщения о том, что покушения на президента РФ Владимира Путина готовились Киевом. Об этом, в частности, заявлял руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*. В МИД РФ тогда отметили, что в Кремле не сомневались в том, что подобные преступления планировались, и предположили, что готовились они при непосредственном участии "англосаксонских хозяев киевского режима".
Что еще обещал террорист, руководящий ГУР, - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинпокушениеДжо БайденТакер КарлсонЭнтони БлинкенУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина
10:18Мастер несбывшихся прогнозов. Политолог Владимир Фесенко, который работает на Украине в интересах Запада
10:00Зеленский хочет успеть пообщаться с Трампом до Путина — СМИ
09:00Болезненная потеря, провалы ВСУ, беспорядочная мобилизация. Главное на Украине на утро 28 января
08:10Главное за ночь 28 января
07:59Нелёгкий выбор между "жёлто-синим" и "сине-жёлтым"
07:00Борис Рожин: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
06:56Скотт Риттер назвал способ, как наркокартели могут победить Трампа
06:49"Каждое новое зло начинается с забвения старого зла". О скандальной ситуации вокруг концлагеря Освенцим
06:31Венгерский газ и приднестровский вопрос
06:25Хроника энергетической войны: Европейские пляски вокруг российского газа
06:15Когда рухнут Великая Новоселка и Даченский мешок, ВС РФ двинутся на Днепропетровск и Запорожье — эксперт
06:14"Из гроба выхода нет". Украинские эксперты и политики о скором будущем
06:10Юрий Тавровский о том, чем Россия вызвала недовольство Китая на Украине и кому достанется Панамский канал
05:55Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу
05:45Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке
05:30Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский
05:15"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине
05:00"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID
04:44Скотт Риттер спрогнозировал, кто победит в войне между Трампом и наркокартелями
Лента новостейМолния