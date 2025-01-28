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Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина

Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина - 28.01.2025 Украина.ру

Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина

Администрация бывшего президента США Джо Байдена "пыталась убить" российского лидера Владимира Путина. Такое заявление в интервью американскому репортеру Мэтту Таибби сделал его коллега Такер Карлсон

2025-01-28T10:26

2025-01-28T10:26

2025-01-28T10:26

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Журналист добавил, что команда Байдена пошла на такое, чтобы создать для себя "защитный экран" в виде хаоса, однако это - "безумие".Американский журналист Такер Карлсон не стесняется критиковать власти своей страны. В частности, на летнем съезде республиканцев он заявил, что Байден ставит помощь киевскому режиму выше внутренних проблем собственных граждан."Вы не видели, чтобы наш главнокомандующий предлагал нам использовать наши вооруженные силы для защиты нашей страны или жизни ее граждан? Нет, это для Украины. И это уже слишком. На самом деле, это слишком оскорбительно. Это средний палец в лицо каждого американца", - сказал журналист.В большой степени его слова оказались трагически пророческими: американские пожарные не могли тушить масштабные новогодние пожары в Калифорнии в полную силу, так как ранее штат подарил часть своей техники Украине.После того, как в феврале прошлого года Карлсон взял интервью у Владимира Путина, журналист впал в еще большую немилость у руководства своей страны. Однако Карлсон продолжил работу и в декабре прошлого года пообщался еще и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Летом прошлого года появились сообщения о том, что покушения на президента РФ Владимира Путина готовились Киевом. Об этом, в частности, заявлял руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов*. В МИД РФ тогда отметили, что в Кремле не сомневались в том, что подобные преступления планировались, и предположили, что готовились они при непосредственном участии "англосаксонских хозяев киевского режима".Что еще обещал террорист, руководящий ГУР, - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Эти заявления Трампа - часть политической игры. Топ-7 несбывшихся угроз Буданова*.* Внесен в список террористов и экстремистов.

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новости, украина, россия, сша, владимир путин, покушение, джо байден, такер карлсон, энтони блинкен, украина.ру