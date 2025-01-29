"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина - 29.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250129/1060646402.html
"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина
"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина - 29.01.2025 Украина.ру
"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина прямым путем к началу ядерной войны
2025-01-29T10:35
2025-01-29T10:37
новости
сша
россия
владимир путин
джо байден
такер карлсон
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_147:11:2445:1304_1920x0_80_0_0_7d9eb4da65cd8261bc4a64309ace284c.jpg
"Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он.По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности.Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом он не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".Подробнее - в материале Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина на сайте Украина.ру.
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_74:0:2797:2042_1920x0_80_0_0_03be480ca86c29903a95f2e04f32fb0a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, владимир путин, джо байден, такер карлсон, госдума
Новости, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Такер Карлсон, Госдума

"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина

10:35 29.01.2025 (обновлено: 10:37 29.01.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина прямым путем к началу ядерной войны
"Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он.
По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства.
Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности.
Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом он не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".
Подробнее - в материале Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденТакер КарлсонГосдума
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Гренландский фактор. Дания разрешила законсервировать "Северный поток-2"
11:40Западные спецслужбы пытаются разжигать рознь и дискредитировать голосование в России -доклад Совфеда
11:37Рогов назвал уголовное дело на Умерова предупреждением Зеленскому
11:00Трамп "частично отступил" от указа о приостановке внешней помощи — New York Times
10:35"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина
09:40США и ЕС договорились максимально давить на РФ по урегулированию на Украине - Bloomberg
09:00Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января
08:11Главное за ночь 29 января
08:01Миф о "бое под Крутами"
07:35Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
07:20"Кейфеб" Трампа и замерший в ожидании мир. Действительно ли китайский ИИ сломал американский рынок
07:00Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
06:50Крысиные бега "Слуг народа" и голодные игры "соросят". Чем занимается украинская элита
06:40Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом
06:30Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID*
06:20Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
06:10Противник побросал богатые трофеи: Алехин рассказал, как бойцы ВС РФ освобождали Великую Новоселку
06:00Европейский перекрёсток. "Словакия – це Європа", майданы по-сербски, по-грузински и по-румынски
05:45Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки
05:30Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной
Лента новостейМолния