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"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина
"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина - 29.01.2025 Украина.ру
"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина прямым путем к началу ядерной войны
2025-01-29T10:35
2025-01-29T10:35
2025-01-29T10:37
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владимир путин
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такер карлсон
госдума
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"Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он.По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности.Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом он не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".Подробнее - в материале Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, сша, россия, владимир путин, джо байден, такер карлсон, госдума
Новости, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Такер Карлсон, Госдума
"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина
10:35 29.01.2025 (обновлено: 10:37 29.01.2025)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина прямым путем к началу ядерной войны
"Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он.
По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства.
Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности.
Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом он не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".