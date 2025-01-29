https://ukraina.ru/20250129/1060646402.html

"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина

"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина - 29.01.2025 Украина.ру

"Путь к началу ядерной войны": Володин о возможной подготовке США покушения на Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале назвал возможную подготовку администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина прямым путем к началу ядерной войны

2025-01-29T10:35

2025-01-29T10:35

2025-01-29T10:37

новости

сша

россия

владимир путин

джо байден

такер карлсон

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038908240_147:11:2445:1304_1920x0_80_0_0_7d9eb4da65cd8261bc4a64309ace284c.jpg

"Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он.По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства. Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности.Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом он не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".Подробнее - в материале Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина на сайте Украина.ру.

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, владимир путин, джо байден, такер карлсон, госдума