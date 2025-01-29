Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков - 29.01.2025 Украина.ру
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Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков
Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков - 29.01.2025 Украина.ру
Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков
Никаких доказательств якобы планировавшегося администрацией Джо Байден покушения на Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон не привёл. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-01-29T12:43
2025-01-29T12:43
новости
сша
россия
такер карлсон
владимир путин
джо байден
покушение
энтони блинкен
белый дом
дмитрий песков
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Такер Карлсон бездоказательно заявил о якобы планировавшемся убийстве российского президента недавно ушедшей в отставку администрации Белого дома во главе с Джозефом Байденом, уверен Дмитрий Песков. В общении с российскими журналистами пресс-секретарь российского лидера указал на сомнительность утверждений их американского коллеги.Накануне известный американский журналист Такер Карлсон заявил о якобы готовившемся покушении на президента России. По его словам, администрация Байдена "пыталась убить" Путина и непосредственно в этом участвовал глава дипломатии США Энтони Блинкен."Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", - заявил Карлсон.Подробности в публикации Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путинана сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, такер карлсон, владимир путин, джо байден, покушение, энтони блинкен, белый дом, дмитрий песков
Новости, США, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Джо Байден, покушение, Энтони Блинкен, Белый дом, Дмитрий Песков

Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков

12:43 29.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Никаких доказательств якобы планировавшегося администрацией Джо Байден покушения на Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон не привёл. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Такер Карлсон бездоказательно заявил о якобы планировавшемся убийстве российского президента недавно ушедшей в отставку администрации Белого дома во главе с Джозефом Байденом, уверен Дмитрий Песков. В общении с российскими журналистами пресс-секретарь российского лидера указал на сомнительность утверждений их американского коллеги.

"Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить", - сказал Песков.

Накануне известный американский журналист Такер Карлсон заявил о якобы готовившемся покушении на президента России. По его словам, администрация Байдена "пыталась убить" Путина и непосредственно в этом участвовал глава дипломатии США Энтони Блинкен.
"Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", - заявил Карлсон.
Подробности в публикации Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путинана сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияТакер КарлсонВладимир ПутинДжо БайденпокушениеЭнтони БлинкенБелый домДмитрий Песков
 
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