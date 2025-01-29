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Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков

Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков - 29.01.2025 Украина.ру

Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков

Никаких доказательств якобы планировавшегося администрацией Джо Байден покушения на Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон не привёл. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-01-29T12:43

2025-01-29T12:43

2025-01-29T12:43

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Такер Карлсон бездоказательно заявил о якобы планировавшемся убийстве российского президента недавно ушедшей в отставку администрации Белого дома во главе с Джозефом Байденом, уверен Дмитрий Песков. В общении с российскими журналистами пресс-секретарь российского лидера указал на сомнительность утверждений их американского коллеги.Накануне известный американский журналист Такер Карлсон заявил о якобы готовившемся покушении на президента России. По его словам, администрация Байдена "пыталась убить" Путина и непосредственно в этом участвовал глава дипломатии США Энтони Блинкен."Тони Блинкен (бывший госсекретарь США. - Ред.) так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена - они пытались убить Путина", - заявил Карлсон.Подробности в публикации Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путинана сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, такер карлсон, владимир путин, джо байден, покушение, энтони блинкен, белый дом, дмитрий песков