Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки - 29.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250129/1060633600.html
Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки
Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки - 29.01.2025 Украина.ру
Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки
Великая Новосёлка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-01-29T05:45
2025-01-29T05:45
новости
днепр
днепропетровская область
юрий кнутов
россия
вс рф
днепр (река)
гуляйполе
сво
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_dd9c071a3c8e3d081c17ebadf687b2f7.jpg
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР.Великая Новоселка играла важную роль в логистике ВСУ. Кроме того, поселок занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях, рассказал эксперт.То есть теперь у ВС РФ появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области, добавил он. На правом берегу Днепра ВСУ построили серьёзные укрепления, а переправа и захват плацдарма всегда чреваты большими потерями, указал Кнутов.Есть возможность и движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но скорее всего, основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк".
https://ukraina.ru/20250128/1060632061.html
днепр
днепропетровская область
россия
днепр (река)
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_d117646c1026721e2aeec308080762cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепр, днепропетровская область, юрий кнутов, россия, вс рф, днепр (река), гуляйполе, сво, детали, спецоперация, запорожская область, плацдарм
Новости, Днепр, Днепропетровская область, Юрий Кнутов, Россия, ВС РФ, Днепр (река), Гуляйполе, СВО, детали, Спецоперация, Запорожская область, плацдарм

Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки

05:45 29.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Великая Новосёлка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР.
Великая Новоселка играла важную роль в логистике ВСУ. Кроме того, поселок занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях, рассказал эксперт.
То есть теперь у ВС РФ появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области, добавил он. На правом берегу Днепра ВСУ построили серьёзные укрепления, а переправа и захват плацдарма всегда чреваты большими потерями, указал Кнутов.
"Великая Новосёлка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня", — подчеркнул эксперт.
Есть возможность и движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но скорее всего, основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк".
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Вчера, 16:18
Полковник Геннадий Алехин: Россия уничтожила "чешскую бригаду" ВСУ и разносит врага с закрытых позицийЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиДнепрДнепропетровская областьЮрий КнутовРоссияВС РФДнепр (река)ГуляйполеСВОдеталиСпецоперацияЗапорожская областьплацдарм
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:11Главное за ночь 29 января
08:01Миф о "бое под Крутами"
07:35Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца
07:20"Кейфеб" Трампа и замерший в ожидании мир. Действительно ли китайский ИИ сломал американский рынок
07:00Алексей Кочетков: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
06:50Крысиные бега "Слуг народа" и голодные игры "соросят". Чем занимается украинская элита
06:40Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом
06:30Экономика Украины и война: бангладешцы в Закарпатье, лживая статистика и жизнь без денег от USAID*
06:20Гарнизон Андреевки обречен: полковник запаса о продвижении ВС РФ после взятия Великой Новоселки
06:10Противник побросал богатые трофеи: Алехин рассказал, как бойцы ВС РФ освобождали Великую Новоселку
06:00Европейский перекрёсток. "Словакия – це Європа", майданы по-сербски, по-грузински и по-румынски
05:45Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки
05:30Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной
05:15"Украина всё равно не жилец": Ищенко объяснил, почему Западу выгоден любой финал украинского кризиса
05:00Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ
04:45"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"
04:30"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина
04:15"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"
04:00Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис
03:45Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова
Лента новостейМолния