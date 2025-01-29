Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки
Великая Новосёлка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР.
Великая Новоселка играла важную роль в логистике ВСУ. Кроме того, поселок занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях, рассказал эксперт.
То есть теперь у ВС РФ появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области, добавил он. На правом берегу Днепра ВСУ построили серьёзные укрепления, а переправа и захват плацдарма всегда чреваты большими потерями, указал Кнутов.
"Великая Новосёлка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня", — подчеркнул эксперт.
Есть возможность и движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но скорее всего, основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк".