https://ukraina.ru/20250129/1060633600.html

Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки

Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки - 29.01.2025 Украина.ру

Выход в Днепропетровскую область и движение на Покровск: Кнутов о важном значении Великой Новоселки

Великая Новосёлка при движении на запад или на юго-запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-01-29T05:45

2025-01-29T05:45

2025-01-29T05:45

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Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР.Великая Новоселка играла важную роль в логистике ВСУ. Кроме того, поселок занимает стратегическое положение, потому что позволяет двигаться в разных направлениях, рассказал эксперт.То есть теперь у ВС РФ появляется возможность выхода в Днепропетровскую область, в тыл Запорожской области, добавил он. На правом берегу Днепра ВСУ построили серьёзные укрепления, а переправа и захват плацдарма всегда чреваты большими потерями, указал Кнутов.Есть возможность и движения в сторону Покровска (Красноармейск). Но скорее всего, основное направление — это Днепропетровская область и, возможно, на запад в сторону Запорожской области, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Военный эксперт Борис Рожин: Россия после Великой Новоселки сбросит ВСУ с трассы "Запорожье-Донецк".

https://ukraina.ru/20250128/1060632061.html

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