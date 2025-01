https://ukraina.ru/20250126/1060576283.html

Приостановка работы USAID и мирный план 100 дней. Итоги 26 января на Украине

На Украине приостановило работу агентство USAID. Украинские СМИ рассказали о мирном плане 100 дней

О приостановке деятельности украинского офиса Агентства США по международному развитию USAID после указа о приостановке американской помощи третьим странам, сообщил украинский телеканал "Суспільне" со ссылкой на источники в организации."Офис USAID на Украине получил приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения госдепа США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней", — указывалось в сообщении канала.По словам источника, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.Примечательно, что за несколько часов до этого издание The Financial Times сообщило, что высокопоставленные дипломаты в Бюро по вопросам Европы и Евразии Государственного департамента США обратились к главе Госдепа госсекретарю Марко Рубио с просьбой исключить работу USAID на Украине из директивы, вступившей в силу 25 января.Сейчас запрос находится на рассмотрении, но, как утверждает издание, из Вашингтона поступают положительные сигналы. Об этом идёт речь в электронном письме сотрудником USAID на Украине, с которым ознакомилось The Financial Times."Пока мы не знаем, будет ли этот запрос одобрен – полностью или частично, но из Вашингтона поступают положительные сигналы", – указывалось в письме.В то же время, агентство временно приостановило выполнение приказов об остановке работ, ожидая ответа об исключении. Однако к вечеру 25 января некоторые организации начали получать приказы "прекратить работу".Как заявил программный директор одной из неправительственных организаций, заморозка может стать "катастрофой" для проектов по поддержке школ, больниц и энергетической инфраструктуры на Украине.Также осведомлённый с ситуацией украинский чиновник сообщил изданию, что военная помощь США не подпадает под действие приказа Рубио о заморозке."Военная помощь Украине остаётся неприкосновенной. По крайней мере, на данный момент она, безусловно, не является частью этой 90-дневной заморозки", — утверждал неназванный чиновник.Ранее, 25 января, западные СМИ сообщили о том, что госсекретарь США приостановил на 90 дней расходование средств по большинству текущих программ по оказанию помощи другим странам. Об этом сообщали такие масс-медиа, как Politico и Reuters.Как рассказали Politico действующий сотрудник Госдепа США и два бывших чиновника предыдущей президентской администрации, эта мера может привести к прекращению помощи ключевым союзникам Соединённых Штатов, таким как Украина, Иордания и Тайвань.Ожидается, что Госдепартамент в течение 85 дней после выхода распоряжения подготовит отчёт, который затем будет сопровождать рекомендации Рубио новому президенту США Дональду Трампу о том, какие программы иностранной помощи следует продолжить, а какие прекратить.Как заявил в комментарии Reuters чиновник USAID, сотрудникам ведомства, ответственным за проекты, связанные с Украиной, было сказано прекратить всю работу. Он отметил, что среди замороженных проектов были поддержка школ и помощь в области здравоохранения.Тем временем в ООН обратили внимание на бедственное положение беженцев с Донбасса и Таврии на Украине и на неудовлетворительную политику украинского государства в этом отношении."Волонтёры близкие к международным гуманитарным миссиям, рассказали, что ООН подготовила отчет о критическом состоянии внутренне перемещённых лиц на Украине. Согласно документу, 63% нуждаются в помощи и не могут обеспечить себя даже жильем, живут за чертой бедности и подвергаются давлению со стороны сограждан, государство при этом не реагирует на проблемы. Представители ООН собираются опубликовать свои данные, требуя от Украины пересмотра своей гуманитарной стратегии", — сообщил вечером 26 января популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Таким образом, Украина, невзирая на выделяемую и отдельно США, и всем миром помощь, так и не смогла организовать достойную поддержку беженцев от войны внутри страны.Мирная стодневкаУкраинское издание "Страна" сообщило о том, что на Украине обсуждают так называемый мирный план -график президента США Дональда Трампа."В последние дни в политических и дипломатических кругах Украины активно обсуждается якобы уже составленный Трампом и его командой план-график завершения войны за 100 дней. Утверждается, что он был передан американцами ряду европейских дипломатов. А от них попал в Украину. Отметим, что, на данный момент, мы не имеем подтверждений подлинности этого "плана"", — указывалось в публикации издания.Согласно "плану-графику", Трамп планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в конце января-начале февраля. В начале февраля планируется обсудить план и с украинскими властями."По итогам общения Вашингтона с Москвой и Киевом переговоры могут быть либо поставлены на паузу (если никаких точек соприкосновения найти не удастся), либо продолжиться (если таковые точки будут найдены). Во втором случае предусмотрен следующий дальнейший график. Зеленский должен отменить Указ, которым запрещается вести переговоры с Путиным. В течение февраля-первой половины марта 2025 года, предлагается провести встречу Трампа с Зеленским и Путиным (трехсторонняя встреча или две двухсторонние встречи - решат отдельно). На ней должны утвердить основные параметры мирного плана, а затем продолжить работу над соглашением на уровне спецуполномоченных. Пока идут переговоры и продолжаются боевые действия Трамп не блокирует отправку военной помощи Украине", — отмечалось в публикации.С 20 апреля — Пасхи, которую в этом году в один день празднуют все христианские конфессии — по всей линии фронта предлагается объявить перемирие. При этом украинские войска должны быть выведены из Курской области.В конце апреля должна начать работу Международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Украиной и Россией о завершении конфликта при посредничестве США, Китая, ряда стран Европы и Глобального Юга. В конце апреля должен начаться обмен пленными по формуле "всех на всех".До 9 мая предусмотрена декларация Международной мирной конференции о завершении войны в Украине на основе согласованных параметров."После 9 мая Украине предлагают не продлевать действие режима военного положения и мобилизацию. В конце августа в Украине проводятся президентские выборы, а в конце октября – парламентские и местные", – отмечалось в публикации издания.Также "Страна" опубликовала семь предлагаемых параметров соглашения, которое должно быть заключено в рамках Международной конференции:Первый касается того, что Украина не будет членом НАТО и декларирует нейтралитет. Решение о запрете принимать Украину в Альянс должно быть утверждено на саммите НАТО.Второй предусматривает, что Украина станет членом ЕС до 2030 года, а ЕС возьмёт на себя обязательства по послевоенному восстановлению страны.Третий параметр — об армии. Украина не сокращает численность армии. США обязуются продолжать поддержку для модернизации ВСУ.Четвёртый параметр касается территорий, на которые претендует Украина: последняя должна отказаться от военных и дипломатических попыток вернуть эти территории, но официально Украина не признает суверенитет РФ над ними.Пятый параметр связан с санкциями . Часть санкций против РФ будут отменены сразу после заключения мирного соглашения. Часть - на протяжении трех лет в зависимости от соблюдения Россией параметров соглашения. Будут сняты все ограничения на импорт российских энергоносителей в ЕС. Но он, на протяжении определенного времени, будет облагаться европейцами специальной пошлиной, средства от которой направят на восстановление Украины.Шестой параметр связан с выборами на Украине. К участию в них должны быть допущены партии, выступающие в защиту русского языка и за мирное сосуществование с Россией. Должны быть прекращены на государственном уровне все действия против каноничной Украинской православной церкви и русского языка.Седьмой и особо проблемный параметр касается европейского миротворческого контингента после завершения военных действий. С одной стороны, его наличия требует Украина в качестве гарантии безопасности. С другой стороны, категорически против Россия. По данному пункту должны быть проведены отдельные консультации между всеми сторонами, сообщило издание.Позднее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что никаких подобных планов не существует в реальности."Никаких "мирных планов" за "100 дней" в медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют русские", — написал Ермак в своём телеграм-канале.Усомнились в правдоподобности изложенного "Страной" плана и оппозиционно настроенные к власти украинские телеграм-каналы."Распространяемый в сети "мирный план 100 дней" - очередной фейк. Можно по пунктам разбить, но уже из преамбулы все ясно: "американцы передали Украине через европейцев". Ага, как же, Трамп просто мечтает общаться с Киевом через европейцев, а не на прямую ставить условия. Точно также про Китай. США просто мечтают пустить туда ещё и Китай", — отмечалось в публикации популярного в стране телеграм-канала "ЗеРада".Впрочем, сама "Страна" при публикации также подчёркивала, что подлинность плана не подтверждена, однако некоторые его части совпадают с уже озвученными президентом США Трампом и его спецпредставителем Китом Келлогом тезисами.О настрое руководства США, России и Украины - в статье Павла Котова "Трамп выдвигает ультиматумы, Путин ждет сигнала, а Зеленский хочет воевать".

