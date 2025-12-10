"Кассандра" из Финляндии. Стубб оценил перспективы мира на Украине - 10.12.2025 Украина.ру
"Кассандра" из Финляндии. Стубб оценил перспективы мира на Украине
"Кассандра" из Финляндии. Стубб оценил перспективы мира на Украине
"Кассандра" из Финляндии. Стубб оценил перспективы мира на Украине
По словам президента Финляндии Александра Стубба, мир на Украине сейчас ближе, чем когда-либо. Об очередном громком высказывании политика 9 декабря сообщает Bloomberg
2025-12-10T02:24
2025-12-10T02:24
"Мы довольно близки [к соглашению]", — приводит издание заявление Стубба на мероприятии в Хельсинки.Президент Финляндии утверждает, что сейчас проходит этап согласования приемлемых условий по сделке, якобы затрагивающий три отдельных документа, включая некое рамочное соглашение и обсуждение будущей структуры европейской безопасности.8 декабря Стубб заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне, но добавил, что нужно больше времени.Напомним, журнал Spiegel обнародовал расшифровку прошедшего до лондонской встречи телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским, в котором в адрес США прозвучало обвинение в предательстве.Ранее Стубб призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир, а также "отметился" громким высказыванием о гибели либерального миропорядка.Подробнее об откровениях финского политика в материале Павла Котова - Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Кассандра" из Финляндии. Стубб оценил перспективы мира на Украине

02:24 10.12.2025
 
По словам президента Финляндии Александра Стубба, мир на Украине сейчас ближе, чем когда-либо. Об очередном громком высказывании политика 9 декабря сообщает Bloomberg
"Мы довольно близки [к соглашению]", — приводит издание заявление Стубба на мероприятии в Хельсинки.
Президент Финляндии утверждает, что сейчас проходит этап согласования приемлемых условий по сделке, якобы затрагивающий три отдельных документа, включая некое рамочное соглашение и обсуждение будущей структуры европейской безопасности.
8 декабря Стубб заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне, но добавил, что нужно больше времени.
Напомним, журнал Spiegel обнародовал расшифровку прошедшего до лондонской встречи телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским, в котором в адрес США прозвучало обвинение в предательстве.
Ранее Стубб призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир, а также "отметился" громким высказыванием о гибели либерального миропорядка.
Подробнее об откровениях финского политика в материале Павла Котова - Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
