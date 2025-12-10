https://ukraina.ru/20251210/kassandra-iz-finlyandii-stubb-otsenil-perspektivy-mira-na-ukraine-1072878769.html

"Кассандра" из Финляндии. Стубб оценил перспективы мира на Украине

По словам президента Финляндии Александра Стубба, мир на Украине сейчас ближе, чем когда-либо. Об очередном громком высказывании политика 9 декабря сообщает Bloomberg

"Мы довольно близки [к соглашению]", — приводит издание заявление Стубба на мероприятии в Хельсинки.Президент Финляндии утверждает, что сейчас проходит этап согласования приемлемых условий по сделке, якобы затрагивающий три отдельных документа, включая некое рамочное соглашение и обсуждение будущей структуры европейской безопасности.8 декабря Стубб заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после переговоров между Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне, но добавил, что нужно больше времени.Напомним, журнал Spiegel обнародовал расшифровку прошедшего до лондонской встречи телефонного разговора европейских лидеров с Зеленским, в котором в адрес США прозвучало обвинение в предательстве.Ранее Стубб призвал не рассчитывать на "идеальный" для Киева мир, а также "отметился" громким высказыванием о гибели либерального миропорядка.Подробнее об откровениях финского политика в материале Павла Котова - Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

