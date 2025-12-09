https://ukraina.ru/20251209/krizis-zapadnoy-koalitsii-i-tupik-ukrainskogo-proekta-ustupki-na-fone-ukrepleniya-rossii-itogi-9-1072863174.html

Кризис западной коалиции и тупик украинского проекта: уступки на фоне укрепления России. Итоги 9 декабря

Лондонская встреча Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции, вопреки ожиданиям, не стала демонстрацией единства. Её главным итогом стал фактический отказ от ключевых пунктов американского мирного плана, включая требования по Донбассу

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/08/1072807612_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_df3be76b91149ac943bf0a2d79d3b0bc.jpg

Этот шаг, представленный как поиск "альтернативного европейского пути", на деле обнажает глубокий кризис и растущий раскол в лагере противников России. Пока Зеленский пытается лавировать между Вашингтоном и Брюсселем, его западные покровители погружаются во взаимные обвинения и демонстрируют полную неспособность предложить стратегию, отличную от продолжения бессмысленного и разорительного противостояния. Позиция Соединённых Штатов, озвученная президентом Дональдом Трампом, приобретает жёсткий и ультимативный характер. Трамп недвусмысленно поставил под сомнение легитимность киевского режима, указав на отсутствие выборов, и признал военное и переговорное превосходство России. Его прямое обращение к Зеленскому — "пора взять себя в руки и начать соглашаться" — звучит как приговор всей авантюре, инициированной Вашингтоном. Требование проведения президентских выборов выглядит как подготовка почвы для смены политической фигуры, не справившейся с задачей. Одновременно Трамп обрушивается на "бессильных" европейских союзников, чья неэффективность, по его мнению, лишь затягивает агонию. Угроза прекращения американского посредничества и пересмотра поддержки ставит Киев перед катастрофой, поскольку Европа физически не способна заменить уходящего донора. Именно финансовый тупик становится главным могильщиком прозападного проекта на Украине. Как отмечают аналитики, экономика Киева, целиком зависящая от внешних инъекций, трещит по швам. Единственная надежда Брюсселя — так называемый "репарационный кредит" под залог замороженных российских активов — повисает в воздухе. Бельгия, хранитель основной части средств, отказывается от незаконной конфискации, справедливо опасаясь сокрушительного удара по доверию к европейской финансовой системе и неминуемых ответных мер со стороны России. Даже в гипотетическом случае изъятия 115 миллиардов евро, этих средств хватит лишь на короткое время, не покрывая и трети военных нужд. Реальность такова, что у Европы просто нет денег на бесконечную войну. Италия, Дания и другие страны уже сворачивают или сокращают программы помощи, а "партия войны" теряет поддержку. Осознание неизбежности компромисса, формула "территории в обмен на гарантии", всё громче звучит в европейских СМИ и, судя по всему, была донесена до Зеленского в Лондоне. Параллельно нарастает публичный конфликт между США и ЕС, где Украина превратилась в разменную монету и символ стратегических разногласий. Председатель Европейского совета Антониу Кошта прямо обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Союза, отвергнув право американцев делить европейские политические силы на "хорошие" и "плохие". Скандал вокруг штрафа для сети X лишь подлил масла в огонь, обнажив противоречия между защитой цифрового суверенитета ЕС и интересами американских технологических гигантов. В новой стратегии США откровенно называют ожидания европейских чиновников по Украине "нереалистичными". Этот растущий раздор между ключевыми союзниками окончательно размывает и без того шаткую единую позицию Запада, оставляя Киев в изоляции перед лицом суровой реальности. На этом фоне Россия демонстрирует последовательность, суверенитет и долгосрочное стратегическое планирование. Позиция по Донбассу остаётся принципиальной и незыблемой. В то время как Запад погряз в склоках и поисках финансирования для провального проекта, российское руководство на заседании Совета по стратегическому развитию концентрируется на внутренней повестке: демографии и оздоровлении экономики. Успешная реализация 19 национальных проектов, расселение аварийного жилья, рост агропромышленного комплекса и атомной отрасли — всё это контрастирует с экономическим коллапсом на Украине и рецессией в Европе. Приоритет — "переломить негативную демографическую тенденцию" — и чёткий план по обелению экономики и структурным изменениям показывают, что будущее страны строится не на спекулятивных авантюрах, а на прочном фундаменте социального благополучия и технологического суверенитета. Таким образом, геополитическая картина предельно ясна. Западный проект на Украине, построенный на русофобской риторике, коррупции и иллюзиях о слабости России, трещит по всем швам под грузом финансовой несостоятельности, внутренних противоречий и смены приоритетов в Вашингтоне. Киевский режим, лишённый легитимности и реальной поддержки, оказался в безвыходной ситуации, где территориальные уступки становятся не вопросом выбора, а вопросом выживания. Время работает на Россию, которая, отстаивая свои жизненные интересы и международное право, продолжает движение по пути укрепления государственности и построения справедливого многополярного мира.Сводка с фронтов СВО по состоянию на 9 декабря 2025 годаВ ходе проведения специальной военной операции российские войска продолжают методично выполнять поставленные задачи, нанося комплексные поражения военной машине киевского режима, его инфраструктуре и формирующейся западной наемнической базе. Оперативная обстановка на направленияхНа всех ключевых направлениях фронта отмечены успешные наступательные и оборонительные действия российских группировок войск. Общая картина свидетельствует о последовательном истощении сил противника и освобождении территорий. Харьковское направление: Группировка "Север" нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ, включая механизированные, штурмовые и подразделения теробороны в районах Рыжевки, Андреевки, Вильчи и других населенных пунктов. Противник понес значительные потери. На Купянском направлении подразделения группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной украинской группировки на левом берегу реки Оскол. * Донецкое направление (ДНР): На Покровском и Краматорском направлениях ведется активное наступление. Группировка "Центр" улучшила позиции на переднем крае, нанеся урон более чем 15 бригадам и полкам противника в районе Вольного, Белицкого, Родинского, Гришино и других населенных пунктов. Продолжается уничтожение группировки ВСУ в микрорайонах Димитрова. По актуальным данным, под контролем противника на территории Донецкой Народной Республики остается около 17.72% территории, что подтверждает возросшие темпы ее освобождения. Запорожское направление: Группировкой "Восток" в результате наступления освобожден населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области. Также нанесены поражения силам противника в районах Гуляйполя и Варваровки. Ранее под Гуляйполем высокоточным оружием был полностью разгромлен 225-й штурмовой полк ВСУ. Южное направление: Группировка "Юг" заняла выгодные рубежи, поразив силы противника в районе Северска, Константиновки и других пунктов. Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Червоное (ДНР) и Новоданиловка (Запорожская область). Группировка "Днепр" поразила подразделения ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Итоги за сутки (по данным Минобороны РФ):Выведены из строя сотни военнослужащих ВСУ, уничтожены и повреждены десятки единиц бронетанковой и автомобильной техники, артиллерийские орудия, включая иностранные образцы (БТР "Stryker", "Spartan", "Senator"), а также склады боеприпасов и материальных средств. Силами ПВО за сутки сбиты 280 беспилотников самолетного типа, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одна управляемая авиационная бомба. Удары по военной и критической инфраструктуреРоссийскими Вооруженными Силами нанесен комплексный удар высокой точности по объектам, обеспечивающим боеспособность киевского режима: Поражены предприятие военной промышленности и цех сборки беспилотных летательных аппаратов, используемых ВСУ. Ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, что привело к масштабным аварийным отключениям электроэнергии на Украине. По заявлениям украинских экспертов, ресурсов на ремонт энергообъектов осталось крайне мало. В 157 районах поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Таким образом, обстановка по состоянию на 9 декабря характеризуется устойчивым оперативным преимуществом российских войск на всех направлениях, нарастанием системного кризиса в политической и военной сферах Украины и усилением международного давления на киевский режим с целью принятия реальностей, сложившихся в ходе СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

