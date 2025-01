https://ukraina.ru/20250125/1060560297.html

Отказ украинским мигрантам в США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 января

Министерство внутренней безопасности США приостановит въезд мигрантов с Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Министерство внутренней безопасности США приостановит въезд мигрантов, в том числе украинцев, в рамках программ, разрешавших им временно проживать в стране, сообщило издание The New York Times со ссылкой на директиву высокопоставленного чиновника Службы гражданства и иммиграции."Чиновники Министерства внутренней безопасности распорядились приостановить ряд программ, позволяющих иммигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах, включая ключевую инициативу, предоставляющую возможность въезда украинцам", — отмечалось в публикации.По информации газеты, в директиве, направленной высокопоставленным чиновником, содержится требование немедленно прекратить вынесение окончательных решений по заявкам. Это произошло на фоне пересмотра программ новой администрацией США, которая может объявить об их закрытии.Согласно данным The New York Times, речь идёт о большом количестве программ, по которым в Соединённые Штаты могут приехать помимо иммигрантов с Украины кубинцы, гаитяне, венесуэльцы и граждане других государств.Со ссылкой на чиновников в Белом доме The New York Times сообщило, что сам президент США Дональд Трамп уверен: многие такие программы были изначально незаконными.Власти США ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" в апреле 2022 года. Эта программа предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при наличии спонсора. Как сообщило издание со ссылкой на правительственные данные, в рамках этой программы в Соединённые Штаты Америки въехали более 150 тыс. украинцев.Тем временем США начали первые депортации мигрантов. Так, 25 января стало известно, что два самолёта американских ВВС доставили в Гватемалу первую после вступления Трампа в должность президента партию депортированных нелегальных мигрантов. Эти мигранты были приняты в Центре приёма репатриантов на территории авиабазы и получили первую помощь государства, сообщил Институт миграции Гватемалы."Вернулись 80 гватемальцев: 31 женщина, 48 мужчин и 1 подросток без сопровождения взрослых. Эти люди были зарегистрированы и получили, помимо основных услуг, еду, одежду, гигиенические наборы и, в некоторых случаях, психосоциальную поддержку и доступ к телефонным звонкам", — отмечалось в сообщении на сайте миграционной службы.Как сообщили местные СМИ, вслед за первым армейским бортом в аэропорту Гватемалы приземлился второй самолёт, на борту которого также находились около 80 человек. До того, как мигранты смогут вернуться в свои дома, их переместили из Центра приема репатриантов на территории авиабазы в столичный Центр помощи мигрантам.По информации американского телеканала NBC, ещё один самолёт должен был вылететь в Мексику. Однако Мексика отказала американскому самолёту в разрешении на посадку, что на время нарушило планы администрации Трампа. После этой публикации стало известно, пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт репостнула в X, что "Мексика приняла 4 депортационных рейса за 1 день". В сообщении отмечалось, что информация NBC — фейк.Обстрелы и налётыУтром 25 января Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 15 ударов.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 43 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 12 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 2 автомобиля и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 39 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 13; Алёшки — 3; Козачьи Лагеря — 5; Днепряны — 3; Таврийск — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 25 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Журавлёвка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский в результате детонации боеприпаса ранен мирный житель. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены 2 частных домовладения, автомобиль, коммерческий объект и линия электропередачи", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Богун-Городок и Цаповка подверглись обстрелу с применением 2 боеприпасов и атаке одного БПЛА, который был сбит. Последствий не было.Над Валуйским муниципальным округом сбиты 3 беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 3 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий.В Грайворонском муниципальном округе село Безымено подверглось обстрелу с применением 5 боеприпасов. Последствий не было."В Краснояружском районе посёлок Прилесье и село Графовка подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 16 боеприпасов, и зафиксированы атаки 2 БПЛА, один из которых сбит. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром и Терезовка, хуторам Мухин и Панков выпущено 12 снарядов и совершены атаки 9 беспилотников, которые были сбиты. Обошлось без последствий", — сообщил губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя".

