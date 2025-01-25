https://ukraina.ru/20250125/1060556556.html

Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя

Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя - 25.01.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя

С каждым днем украинская армия испытывает нехватку пехоты на нескольких направлениях в ДНР. Серьезный дефицит личного состава на Покровском, Торецком и Южно-Донецком направлениях. Недостаток личного состава может привести к потере Часова Яра и Дзержинска, расположенных на возвышенности и имеющих хорошо укрепленные позиции.

2025-01-25T07:20

2025-01-25T07:20

2025-01-25T07:20

эксклюзив

россия

купянск

оскол

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

В Харьковской области армия России ведет наступление в районе Купянска, что в ста двадцати километрах от Харькова. Украинская оборона здесь пробита уже на 2,5 км, а российские части подошли к населенному пункту Зелёный Гай Боровского района.Подразделения группировки войск "Запад" продолжают успешные наступательные операции на Купянско-Сватовском участке фронта, который считался до недавнего времени Зеленским как самый стабильный. Но и здесь что-то идет не так. На днях наши штурмовые группы освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики.По данным Минобороны России, на этом участке фронта было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ. Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты "Bradley" и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов.Официально Генштаб ВСУ опровергает успехи ВС РФ, в частности, рупор группировки "Хортица" — "Хортицький вітер" радует своих граждан, что "ухудшение тактического положения захисниками не допущено", а неофициально — высокопоставленные офицеры зрадно сливают киевской экспертной тусовке нехорошую инфу.Согласно их инсайдам, а также обновлениям секретных военных карт, наши войска контролируют 75% Двуречной на правом берегу Оскола, захватив микрорайоны "Палестина" (на юго-западном выезде из населенного пункта), "Кирпичное" и "Сагуновка" (на западе) и "Дибровка" (на севере). Всего в Двуреченскую поселковую общину входит 51 село и 3 посёлка, что говорит о важности ее с военной точки зрения. Во все эти населенные пункты идут дороги с твердым покрытием.По сообщениям наших военных корреспондентов на минувшей неделе российская армия расширила контроль и зашла в северную часть населённого пункта. На данный момент в ходе боёв наши военные установили контроль над северо-восточной частью Двуречной, при этом значительно расширив зону боев и в южной, и в северной частях населённого пункта. Важно, что сейчас восточнее Двуречной образовался карман, зачистив который наши войска получат ещё больше возможностей для накопления сил на правом берегу Оскола.Перед командованием украинской группировки "Хортица" стоит дилемма — бросить все силы на штурм Двуречной, или укрепить так называемое Боровское направление, которое начинает стремительно сыпаться. Повторим, здесь враг выбит из Новоегоровки, а наши продвигаются к господствующей высоте гряды холмов, расположенной в районе Чернещины.По сути, речь идет о последнем серьезном препятствии на пути наших армейских подразделений к Боровой, которая является для ВСУ важным логистическим узлом для всего Заосколья. Без нее противник не сможет долго оборонять значительные территории, расположенные восточнее Оскольского водохранилища, что грозит ему в конечном счете потерей Ямполовки и Торского.На Боровском участке российские войска в последние дни проводят атакующие действия пехотными подразделениями вдоль ряда лесополос в направлении Зеленого Гая и улучшают свои тактические позиции в районе соседних урочищ. Здесь гвардейцы 1-й танковой армии закрепились на участке шириной до 4 км и на глубину до 2.5 км. Добавим, что сразу несколько украинских источников сообщили, что "русские захватили Копанки и наступают с севера на Чернещину с очевидными планами по формированию еще одного "котла".Об освобождении российскими войсками Купянска в Харьковской области говорить, конечно, пока рано. Но к городу мы движемся, в том числе по берегам реки Оскол. Спешки нет. Сейчас мы занимаем позиции, которые позволят окружить Купянск и принудить к отступлению гарнизон ВСУ. После освобождения поселка Западное, российские десантники давят врага в районе Зеленого Гая и Загрызово. И там у ВСУ мало шансов для удержания позиций, поскольку подкреплений и резервов попросту нет. Основная цель на этом направлении, конечно же, Купянск, который ВСУ пытаются отстоять любым способом.Помнится, ещё в прошлом году, оценивая ситуацию на этом участке фронта, отчетливо просматривалось, что никакого броска нашей армии на Купянск не будет. Идем по тем реперным точкам, которые можем занять, чтобы и дальше двигаться вперед.Сейчас российская разведка контролирует все подступы к Купянску, свободно перемещается по территории противника и отслеживает все его перемещения. Разведчики, как мне рассказали, „прогулялись “и по окраинам Купянска, вскрыв систему обороны ВСУ. Наши бойцы действуют крайне осторожно, при этом вводят противника в заблуждение. Украинские военные принимают их за своих и не открывают огонь. Разведка тоже себя не раскрывает и собирает нужную информацию, которая пригодится для дальнейшего наступления.Российские войска, подразделения разведки, в окрестностях Купянска вроде как нонсенс, а они там спокойно перемещаются, берут в плен „языков “из числа украинских офицеров, а потом могут незаметно уйти. Это работа высочайшего класса, не хочу даже говорить из каких подразделений наши разведчики работают в тылу противника. Классно работают!Не надо нашу разведку считать недееспособной, они все видят, докладывают высшему командованию, мы знаем их планы. Наши войска очень мобильны по всей линии фронта, у нас кратное преимущество в авиации, которая может подавить противника, если где-то полезет. Ждём, вряд ли ВСУ смогут добиться значимых успехов, это никак не повлияет на глобальные процессы.В Торецке (Дзержинске). Продолжаются бои за шахту "Торецкая", которая является последним оплотом украинской обороны в городе. Наши бойцы продвинулись здесь еще дальше. На Донецком фронте российские войска уже выбили украинские подразделения из Котлино на Красноармейском направлении. По данным военкоров идет зачистка населенного пункта от боевиков ВСУ.На Часов-Ярском направлении продолжается выдавливание ВСУ из квартала пятиэтажек и в районе Новосеверный. Работа осложняется тем, что противник задействует большое количество FPV, сейчас работают, в основном, из лесопосадок к западу от города, так как в кварталах остались только пехотные группы. Инициатива остаётся за ВС РФ, как бы противник не цеплялся за кварталы — их занятие будет вопросом ближайших дней.На Запорожском фронте продвижение ВС РФ указывает на возможное усиление давления на украинские позиции в условиях дефицита боевиков у вражеской стороны.Украинская армия использует малочисленные подразделения в попытках контратаковать российские позиции. Особого успеха это не приносит, поскольку группы ВСУ быстро выявляются и уничтожаются российскими военными. Главное — вовремя заметить выдвижение противника.Сейчас основные усилия Киев предпринимает в Курской области, а вот на других участках сил особо не хватает. Приходится довольствоваться тем, что осталось.На Волчанском участке (Харьковское направление) противник не оставляет попыток для, так сказать, контрнаступления. ВСУ пытаются использовать здесь так называемую тактику москитов — выдвигаются под покровом темноты к нашим позициям группами по три-пять человек, в надежде просочиться мимо российских наблюдательных постов, зайти в тыл и закрепиться там в ожидании подхода подкрепления и развития дальнейшего наступления.Это какой-то детский сад. Украинское командование прекрасно понимает, что в эшелонированной системе обороны российской армии есть не только наблюдательные посты, но и технические глаза и уши, которые за несколько километров фиксируют любое движение как техники, так и солдат противника. После обнаружения их встречают плотным огнем. Достаточно найти одну из таких групп, чтобы понять замысел противника и вычислить остальные.В общем, не срабатывает такая тактика у ВСУ. Понятно, что сил для какого-то броска с задействованием, скажем, батальона, который поддержит бронетехника и артиллерия, у украинской армии на харьковском направлении уже нет. Это как беспокоящий огонь, когда видимость активности просто имитируется, но без желаемого результата.Тактика с массированными атаками в современных войнах уходит в прошлое. И если сравнивать с периодом Великой Отечественной войны, когда в атаку ходили целыми фронтами, с десятками тысяч человек, то подобные методы наступления давно не используются. Тем не менее численность все-таки имеет значение."Группа в несколько человек — это либо разведывательная, либо диверсионная. Никакого ни стратегического, ни тактического успеха она добиться не сможет. Просто перебьют после обнаружения. А поддержки, как я понимаю, там нет. В российской армии одна из боевых единиц — батальонная тактическая группа. В нее включается поддержка как минимум артиллерийской батареи, нескольких танков. По численности это 300-400 человек, которые действуют под общим командованием и имеют поддержку основных сил. Тактика малого проникновения в тыл противника тоже используется, но с обязательным подкреплением. В военной академии именно так и учили". Это мнение авторитетного военного специалиста генерал-лейтенанта Анатолия Хрулёва, бывшего командующего легендарной 58-й общевойсковой армии.Сложная и напряженная обстановка продолжает сохранятся в тыловых районах, ближе к линии боевого соприкосновения. Украинские военнослужащие сбросами боеприпасов с беспилотников минируют местность без разбора, вне зависимости от того, что по ней в дальнейшем могут передвигаться преимущественно мирные жители.Российские войска с помощью артиллерии и фугасных авиабомб поразили резервы ВСУ в Судже и Мартыновке. Удары наносятся также по местам дислокации подкрепления противника в соседней Сумской области. ВКС РФ нанесли удачный удар по скоплению боевиков ВСУ в Днепропетровской области. По данным нашей разведки, украинская армия накапливала здесь силы, чтобы совершить прорыв в соседней ДНР. Однако планам противника не суждено было осуществиться, к месту удара последовало множество украинских машин скорой помощи. Под мощным ракетным и артиллерийским огнем узлы обороны, склады с боеприпасами, временные пункты дислокации противника северо-западнее Харькова.На минувшей неделе противник предпринимал массированные атаки с помощью беспилотников самолетного типа. Не только по приграничным регионам, но и в глубину территории России. Каждый день военное ведомство сообщает об уничтожении средствами ПВО воздушных целей. Но их число продолжает расти.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

купянск

оскол

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, купянск, оскол, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, вкс