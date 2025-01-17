https://ukraina.ru/20250117/1060345160.html

Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от России

Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от России - 17.01.2025 Украина.ру

Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от России

Россия готова помочь Приднестровью преодолеть энергетический кризис, который в республике настал после прекращения поставок российского газа в начале этого года. Об этом сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 15 января

2025-01-17T17:49

2025-01-17T17:49

2025-01-17T17:49

эксклюзив

приднестровье

молдавия

украина

газпром

игорь юшков

вадим красносельский

дмитрий песков

фонд национальной энергетической безопасности

газ

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По его словам, Москва и Тирасполь договорились о поставках гуманитарного газа для нужд республики. Газ будет подаваться в том объеме, который необходим для населения Приднестровья, теплоэнергетики и промышленных предприятий, уточнил Красносельский. При этом он добавил, что точная дата подачи газа пока не определена.Молдавское руководство эта новость не обрадовала. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 16 января высказал недовольство тем фактом, что газ в Приднестровье будет подаваться в объемах, достаточных для нужд ПМР, но недостаточных для того, чтобы Молдавия имела доступ к более дешевой электроэнергии. Договоренность между Москвой и Тирасполем он назвал "планом Кремля" по дестабилизации всей Молдавии.Эти обвинения молдавского премьера вряд ли можно считать обоснованными, так как Вадим Красносельский недавно заявлял о необходимости проведения встречи с президентом Молдавии Майей Санду для урегулирования текущего энергетического кризиса, а также для активизации переговорного процесса по приднестровской проблематике в целом.Однако Санду отказалась встречаться с лидером Приднестровья, проучив диалог переговорщикам, выступающим от имени ее страны в рамках согласованных платформ. С молдавской стороны это Бюро по реинтеграции.Прекращение поставок российского газа в Молдавию с 1 января этого года было вызвано отказом молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". С этой же даты Украина прекратила транзит российского голубого топлива через свою территорию. Срок действия предыдущего соглашения о транзите истек 31 декабря, но Киев отказался подписывать новое.В конце 2024 года руководство "Газпрома" вело переговоры с Кишиневом, пытаясь найти решение для продления поставок газа в полностью зависимое от энергоносителей из России Приднестровье. Рассматривался вариант поставок по альтернативному маршруту, через Трансбалканский газопровод. Однако молдавская сторона увязала вопрос транзита голубого топлива для нужд ПМР с задолженностью за газ перед российской энергетической компанией.Речь идет о том, что Кишинев два года назад отказался от покупок российского газа для собственных нужд и полностью перешел на закупки голубого топлива на спотовом рынке. Однако у Молдавии осталась задолженность в размере 709 миллионов долларов, которую власти республики отказываются погасить. В итоге "Газпром" объявил о намерении остановить с нового года прокачку газа в Молдавию.Нехватка энергоресурсов очень быстро привела к серьезным последствиям. В целях экономии там было отключено центральное отопление и снабжение жилых домов горячей водой, остановлены промышленные предприятия.Приостановка подачи газа для нужд Приднестровья сказалась негативно и на экономике Молдавии, так как на территории ПМР находится Молдавская ГРЭС, закрывающая 80% потребностей молдавского населения в электроэнергии.Отказ Кишинева участвовать в выработке решения по преодолению энергетического кризиса в Приднестровье создает серьезные проблемы, так как без Молдавии, и даже без Украины, доставить газ в Приднестровье невозможно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."С севера маршрут подачи газа в Приднестровье закрывает Украина, и она не пропустит российский газ через свою территорию или даже через Молдавию с севера через Суджу. Поэтому поставка может быть осуществлена только с юга, по Трансбалканскому газопроводу", - сказал Юшков.Однако этот трубопровод спроектирован таким образом, что из Румынии труба не ведет напрямую в Молдавию, а сначала попадает на территорию Украины, затем опять в Молдавию, и только потом трубопровод заходит в Приднестровье, отметил эксперт."Поэтому для подачи газа в ПМР нужно согласие не только Молдавии, но и Украины. Видимо, об этом говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда отмечал, что для поставок гуманитарного газа нужно некое логистическое сопровождение со стороны Молдавии", - добавил Юшков.По его словам, в настоящее время сложно сказать, какой может быть позиция Украины по этому вопросу. На данный момент известно, что Киев отказывается пропускать российский по происхождению газ через свою территорию, продолжил Юшков."Пропустят ли они какой-то другой газ в Приднестровье - это тоже большой вопрос. Киев это не комментирует. Но будем исходить из того, что украинское руководство уже заявляло. Они говорили только про российский газ. Значит, любой другой они могут прокачивать по своей территории", - допустил эксперт.Юшков предположил, что поставка голубого топлива в Приднестровье может происходить по следующей схеме. Какая-то компания, скорее всего, приднестровская, покупает газ на рынке Юго-Восточной Европы, может быть, даже в Турции. В таком случае заработает некий турецкий хаб, так как в эту страну приходит и СПГ, и газ из Азербайджана, из Ирана, из России. В Турции эта компания может купить какой-то азербайджанский газ, так как для нужд Приднестровья достаточно небольшого количества этого топлива. Дальше газ будет прокачиваться через Болгарию и Румынию, потом через Трансбалканский газопровод в Молдавию, затем на Украину, опять в Молдавию и в конце концов в Приднестровье, рассказал эксперт."Со всеми этими странами нужно договориться. Естественно, такой вариант газоснабжения довольно недешёвый. На споте газ уже дорогой, потом нужно заплатить за транспортировку через Болгарию, Румынию, Украину, Молдавию. Когда мы слышали заявления о гуманитарных поставках топлива, видимо, речь шла о том, чтобы компенсировать разницу между внутренней ценой на газ в Приднестровье и той ценой, по которой газ будет покупаться на рынке", - отметил Юшков.Он допустил, что эта разница цен будет гаситься из российского бюджета. Но для функционирования данной схемы чрезвычайно важно участие молдавской стороны, потому что Украина, по всей видимости, не будет признавать наличие приднестровской компании, считает эксперт. Поэтому нужно будет, чтобы услуги транзита заказывала именно молдавская компания, подытожил Игорь Юшков.Теперь понаблюдаем за тем, как поведет себя Кишинев по отношению к данному вопросу. Продолжит ли молдавское руководство попытки использовать энергетический кризис для того, чтобы свести счеты с Приднестровьем или, наоборот, воспользуется ситуацией для того, чтобы сторговаться с Россией по поводу нужных ему объемов закупок газа.Больше о причинах возникновения энергетического кризиса в Приднестровье в материале Татьяны Стоянович Энергетический кризис как пролог к силовым действиям. Кто хочет расправиться с Приднестровьем

https://ukraina.ru/20250117/1060335275.html

https://ukraina.ru/20241125/1059202656.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, приднестровье, молдавия, украина, газпром, игорь юшков, вадим красносельский, дмитрий песков, фонд национальной энергетической безопасности, газ, энергетический кризис