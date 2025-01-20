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Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе

Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе - 20.01.2025 Украина.ру

Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе

Российские военные освободили Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщили в Минобороны России

2025-01-20T12:17

2025-01-20T12:17

2025-01-20T12:17

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В сводке также уточняется, что Новоегоровка была освобождена в результате активных боевых действий подразделений группировки войск "Запад".Армия России только за последние два дня значительно продвинулись на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку.В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФДругие новости: В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им

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