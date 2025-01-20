Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе - 20.01.2025 Украина.ру
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Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе
Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе - 20.01.2025 Украина.ру
Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе
Российские военные освободили Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщили в Минобороны России
2025-01-20T12:17
2025-01-20T12:17
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В сводке также уточняется, что Новоегоровка была освобождена в результате активных боевых действий подразделений группировки войск "Запад".Армия России только за последние два дня значительно продвинулись на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку.В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФДругие новости: В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им
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новости, донецкая народная республика, луганская народная республика, лнр, днр, россия, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЛНР, ДНР, Россия, ВС РФ

Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе

12:17 20.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные освободили Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщили в Минобороны России
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко", — говорится в публикации военного ведомства.
В сводке также уточняется, что Новоегоровка была освобождена в результате активных боевых действий подразделений группировки войск "Запад".
Армия России только за последние два дня значительно продвинулись на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку.
В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ
Другие новости: В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им
 
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