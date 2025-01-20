https://ukraina.ru/20250120/1060396496.html
Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе
Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе - 20.01.2025 Украина.ру
Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе
Российские военные освободили Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщили в Минобороны России
2025-01-20T12:17
2025-01-20T12:17
2025-01-20T12:17
новости
донецкая народная республика
луганская народная республика
лнр
днр
россия
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_2a612c5fd18fa956bff2d31f94fb79e9.jpg.webp
В сводке также уточняется, что Новоегоровка была освобождена в результате активных боевых действий подразделений группировки войск "Запад".Армия России только за последние два дня значительно продвинулись на юго-западе Донецкой Народной Республики. ВС РФ освободили три населенных пункта — Времевку, Петропавловку и Воздвиженку.В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФДругие новости: В Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог им
донецкая народная республика
луганская народная республика
лнр
днр
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_4af891c4d104e5024c030e31b0127d4b.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, луганская народная республика, лнр, днр, россия, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЛНР, ДНР, Россия, ВС РФ
Продвижение в ЛНР и ДНР: российская армия освободила по одному населенному пункту в каждом регионе
Российские военные освободили Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщили в Минобороны России