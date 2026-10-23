https://ukraina.ru/20261023/pvo-ne-spravlyaetsya-kakie-rossiyskie-rakety-byut-po-obektam-na-ukraine-1084003026.html

ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине

ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине - 23.10.2026 Украина.ру

ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине

В ночь на 22 октября по Киеву ударили три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Сообщается, что среди них была и новинка: ракета, которая взрывается над землей и используется для максимального поражения техники и военных на площади 400 на 400 метров.

2026-10-23T06:01

2026-10-23T06:01

2026-10-23T06:01

эксклюзив

сво

ракетные удары по украине

ракеты

"искандер"

"кинжал"

"калибр"

пво

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Какими еще ракетами ВС РФ бьют по военным объектам Киева и остальной Украины, изданию Украина.ру рассказал донецкий военный с позывным "Оцелот".Крылатые ракетыа) X-101, Х-555, Х-55. Это стратегические крылатые ракеты "воздух-земля". Их запускают со стратегических бомбардировщиков (Ту-95MS и Ту-160)Х-101 могут лететь на расстояние от 3 до 5 тысяч км, Х-555 – от 2 до 2,5 тысяч км, Х-55 – от 2,5 до 3,5 тысяч км. Могут лететь на сверхмалой высоте, огибая в случае надобности рельеф местности, а могут подниматься в воздух до 10 км. На малых высотах их почти невозможно засечь. В основном их применяют по украинским ТЭС и ГЭС, военным и ремонтным заводам, а также военным складам. Около 80% этих ракет украинская ПВО способна сбить, потому что у всех у них дозвуковая скорость – до 850 км/ч. Поэтому, чтобы снизить процент поражения этих ракет, обычно украинское ПВО перегружают разного рода ложными целями.б) "Калибр". Это ракеты, которые запускаются с кораблей и подводных лодок, которые базируются в Черном и Каспийском морях. Аналог американских ракет TomahawkИх дальность – от 1,5 до 2,5 тысяч км. Их обычно применяют по украинской инфраструктуре. Ракеты могут, идя над водой, лететь на высоте до 10 м. А по суше – на высоте от 50 до 150 м. Так как они также являются дозвуковыми ракетами, развить могут максимум 900 км/ч. Процент поражения – до 90%. Их могут сбивать как советские "Буки", так и мобильные огневые группы – из ПЗРК.Баллистические и квазибаллистические ракеты:а) "Искандер-М". Ракеты выпускают из комплексов наземного базирования. Они двигаются на сверхвысоких скоростях – от 2 до 2,5 тысяч км. Это сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты, могут лететь на высоте до 50 км, расстояние – до 500 км. Боевая часть может составлять до 700 кг. Подлетное время – от 2 до 5 мин. Их применяют, когда бьют по пунктам временной дислокации военных подразделений, полигонам, тренировочным центрам, по штабам, командным пунктам, аэродромам, складам. Их крайне тяжело сбить. Украинская ПВО сбивает до 15% запущенных ракет по баллистической траектории – запущенных и летящих по инерции.Сверхзвуковые и гиперзвуковые:а) "Кинжал": Запускаются с истребителей Миг-31К.Могут развивать огромную скорость – от 12 до 14,5 тысяч км/ч. Самолет, который выпускает такую ракету, может подниматься на высоту 10-15 км. Расстояние – около 3 тысяч км., а сама ракета может двигаться на высоте до 50 км. Они сверхточные. Советские ПВО сбить такую ракету не в состоянии. Из западных – может сбить только Patriot и только на подлете, когда ракеты сбрасывают скорость. "Кинжалы" запускают по очень важным объектам, а также по подземным складам или мощно защищенным объектам. Подобные ракеты могут пробивать 2 метра армированного бетона.б) "Циркон". Гиперзвуковая крылатая ракета.Скорость – до 11 тысяч км/ч. Может лететь на высоте от 30 до 40 км. Расстояние – до 1000 км. Используют для уничтожения подземных командных пунктов, узлов связи, ГЭС и ТЭЦ. Ими можно уничтожать западные комплексы ПВО типа Patriot, можно уничтожать флот противника. Также "Циркон" может пробивать бетонные перекрытия и корабельную броню. Сбивать их может только западное ПВО типа Patriot. Чтобы разнести нужный объект, перед ударом этими ракетами западное ПВО просто перегружают.в) "Оникс". Сверхзвуковая противокорабельная ракета.Скорость – до 3 тысяч км/ч, максимальная высота – 14 км. Их также могут сбивать только Patriot. Ими бьют по зерновым терминалам, причалам портов, нефтебазам, складам, по военным аэродромам, местам дислокации личного состава, командным пунктам. Обычно в зоне поражения – Одесская, Николаевская и Херсонская области.Читайте также статью Александра Чаленко Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация

https://ukraina.ru/20260930/51-ya-gvardeyskaya-donetskaya-armiya-glavnaya-boevaya-sila-donbassa-1083518882.html

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2026

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, сво, ракетные удары по украине, ракеты, "искандер", "кинжал", "калибр", пво