ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине
© Фото : сгенерировано ИИРоссийские ракеты
© Фото : сгенерировано ИИ
В ночь на 22 октября по Киеву ударили три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Сообщается, что среди них была и новинка: ракета, которая взрывается над землей и используется для максимального поражения техники и военных на площади 400 на 400 метров.
Какими еще ракетами ВС РФ бьют по военным объектам Киева и остальной Украины, изданию Украина.ру рассказал донецкий военный с позывным "Оцелот".
Крылатые ракеты
а) X-101, Х-555, Х-55. Это стратегические крылатые ракеты "воздух-земля". Их запускают со стратегических бомбардировщиков (Ту-95MS и Ту-160)
Х-101 могут лететь на расстояние от 3 до 5 тысяч км, Х-555 – от 2 до 2,5 тысяч км, Х-55 – от 2,5 до 3,5 тысяч км. Могут лететь на сверхмалой высоте, огибая в случае надобности рельеф местности, а могут подниматься в воздух до 10 км. На малых высотах их почти невозможно засечь.
В основном их применяют по украинским ТЭС и ГЭС, военным и ремонтным заводам, а также военным складам. Около 80% этих ракет украинская ПВО способна сбить, потому что у всех у них дозвуковая скорость – до 850 км/ч. Поэтому, чтобы снизить процент поражения этих ракет, обычно украинское ПВО перегружают разного рода ложными целями.
б) "Калибр". Это ракеты, которые запускаются с кораблей и подводных лодок, которые базируются в Черном и Каспийском морях. Аналог американских ракет Tomahawk
Их дальность – от 1,5 до 2,5 тысяч км. Их обычно применяют по украинской инфраструктуре. Ракеты могут, идя над водой, лететь на высоте до 10 м. А по суше – на высоте от 50 до 150 м. Так как они также являются дозвуковыми ракетами, развить могут максимум 900 км/ч. Процент поражения – до 90%. Их могут сбивать как советские "Буки", так и мобильные огневые группы – из ПЗРК.
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Баллистические и квазибаллистические ракеты:
а) "Искандер-М". Ракеты выпускают из комплексов наземного базирования.
Они двигаются на сверхвысоких скоростях – от 2 до 2,5 тысяч км. Это сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты, могут лететь на высоте до 50 км, расстояние – до 500 км. Боевая часть может составлять до 700 кг.
Подлетное время – от 2 до 5 мин. Их применяют, когда бьют по пунктам временной дислокации военных подразделений, полигонам, тренировочным центрам, по штабам, командным пунктам, аэродромам, складам. Их крайне тяжело сбить.
Украинская ПВО сбивает до 15% запущенных ракет по баллистической траектории – запущенных и летящих по инерции.
Сверхзвуковые и гиперзвуковые:
а) "Кинжал": Запускаются с истребителей Миг-31К.
Могут развивать огромную скорость – от 12 до 14,5 тысяч км/ч. Самолет, который выпускает такую ракету, может подниматься на высоту 10-15 км. Расстояние – около 3 тысяч км., а сама ракета может двигаться на высоте до 50 км.
Они сверхточные. Советские ПВО сбить такую ракету не в состоянии. Из западных – может сбить только Patriot и только на подлете, когда ракеты сбрасывают скорость.
"Кинжалы" запускают по очень важным объектам, а также по подземным складам или мощно защищенным объектам. Подобные ракеты могут пробивать 2 метра армированного бетона.
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б) "Циркон". Гиперзвуковая крылатая ракета.
Скорость – до 11 тысяч км/ч. Может лететь на высоте от 30 до 40 км. Расстояние – до 1000 км. Используют для уничтожения подземных командных пунктов, узлов связи, ГЭС и ТЭЦ.
Ими можно уничтожать западные комплексы ПВО типа Patriot, можно уничтожать флот противника. Также "Циркон" может пробивать бетонные перекрытия и корабельную броню. Сбивать их может только западное ПВО типа Patriot. Чтобы разнести нужный объект, перед ударом этими ракетами западное ПВО просто перегружают.
в) "Оникс". Сверхзвуковая противокорабельная ракета.
Скорость – до 3 тысяч км/ч, максимальная высота – 14 км. Их также могут сбивать только Patriot.
Ими бьют по зерновым терминалам, причалам портов, нефтебазам, складам, по военным аэродромам, местам дислокации личного состава, командным пунктам. Обычно в зоне поражения – Одесская, Николаевская и Херсонская области.
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