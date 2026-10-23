ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине - 23.10.2026 Украина.ру
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ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине
ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине - 23.10.2026 Украина.ру
ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине
В ночь на 22 октября по Киеву ударили три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Сообщается, что среди них была и новинка: ракета, которая взрывается над землей и используется для максимального поражения техники и военных на площади 400 на 400 метров.
2026-10-23T06:01
2026-10-23T06:01
эксклюзив
сво
ракетные удары по украине
ракеты
"искандер"
"кинжал"
"калибр"
пво
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Какими еще ракетами ВС РФ бьют по военным объектам Киева и остальной Украины, изданию Украина.ру рассказал донецкий военный с позывным "Оцелот".Крылатые ракетыа) X-101, Х-555, Х-55. Это стратегические крылатые ракеты "воздух-земля". Их запускают со стратегических бомбардировщиков (Ту-95MS и Ту-160)Х-101 могут лететь на расстояние от 3 до 5 тысяч км, Х-555 – от 2 до 2,5 тысяч км, Х-55 – от 2,5 до 3,5 тысяч км. Могут лететь на сверхмалой высоте, огибая в случае надобности рельеф местности, а могут подниматься в воздух до 10 км. На малых высотах их почти невозможно засечь. В основном их применяют по украинским ТЭС и ГЭС, военным и ремонтным заводам, а также военным складам. Около 80% этих ракет украинская ПВО способна сбить, потому что у всех у них дозвуковая скорость – до 850 км/ч. Поэтому, чтобы снизить процент поражения этих ракет, обычно украинское ПВО перегружают разного рода ложными целями.б) "Калибр". Это ракеты, которые запускаются с кораблей и подводных лодок, которые базируются в Черном и Каспийском морях. Аналог американских ракет TomahawkИх дальность – от 1,5 до 2,5 тысяч км. Их обычно применяют по украинской инфраструктуре. Ракеты могут, идя над водой, лететь на высоте до 10 м. А по суше – на высоте от 50 до 150 м. Так как они также являются дозвуковыми ракетами, развить могут максимум 900 км/ч. Процент поражения – до 90%. Их могут сбивать как советские "Буки", так и мобильные огневые группы – из ПЗРК.Баллистические и квазибаллистические ракеты:а) "Искандер-М". Ракеты выпускают из комплексов наземного базирования. Они двигаются на сверхвысоких скоростях – от 2 до 2,5 тысяч км. Это сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты, могут лететь на высоте до 50 км, расстояние – до 500 км. Боевая часть может составлять до 700 кг. Подлетное время – от 2 до 5 мин. Их применяют, когда бьют по пунктам временной дислокации военных подразделений, полигонам, тренировочным центрам, по штабам, командным пунктам, аэродромам, складам. Их крайне тяжело сбить. Украинская ПВО сбивает до 15% запущенных ракет по баллистической траектории – запущенных и летящих по инерции.Сверхзвуковые и гиперзвуковые:а) "Кинжал": Запускаются с истребителей Миг-31К.Могут развивать огромную скорость – от 12 до 14,5 тысяч км/ч. Самолет, который выпускает такую ракету, может подниматься на высоту 10-15 км. Расстояние – около 3 тысяч км., а сама ракета может двигаться на высоте до 50 км. Они сверхточные. Советские ПВО сбить такую ракету не в состоянии. Из западных – может сбить только Patriot и только на подлете, когда ракеты сбрасывают скорость. "Кинжалы" запускают по очень важным объектам, а также по подземным складам или мощно защищенным объектам. Подобные ракеты могут пробивать 2 метра армированного бетона.б) "Циркон". Гиперзвуковая крылатая ракета.Скорость – до 11 тысяч км/ч. Может лететь на высоте от 30 до 40 км. Расстояние – до 1000 км. Используют для уничтожения подземных командных пунктов, узлов связи, ГЭС и ТЭЦ. Ими можно уничтожать западные комплексы ПВО типа Patriot, можно уничтожать флот противника. Также "Циркон" может пробивать бетонные перекрытия и корабельную броню. Сбивать их может только западное ПВО типа Patriot. Чтобы разнести нужный объект, перед ударом этими ракетами западное ПВО просто перегружают.в) "Оникс". Сверхзвуковая противокорабельная ракета.Скорость – до 3 тысяч км/ч, максимальная высота – 14 км. Их также могут сбивать только Patriot. Ими бьют по зерновым терминалам, причалам портов, нефтебазам, складам, по военным аэродромам, местам дислокации личного состава, командным пунктам. Обычно в зоне поражения – Одесская, Николаевская и Херсонская области.Читайте также статью Александра Чаленко Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, ракетные удары по украине, ракеты, "искандер", "кинжал", "калибр", пво
Эксклюзив, СВО, ракетные удары по Украине, ракеты, "Искандер", "Кинжал", "Калибр", ПВО

ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине

06:01 23.10.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИРоссийские ракеты
Российские ракеты - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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В ночь на 22 октября по Киеву ударили три баллистические ракеты с кассетными боеголовками. Сообщается, что среди них была и новинка: ракета, которая взрывается над землей и используется для максимального поражения техники и военных на площади 400 на 400 метров.
Какими еще ракетами ВС РФ бьют по военным объектам Киева и остальной Украины, изданию Украина.ру рассказал донецкий военный с позывным "Оцелот".
Крылатые ракеты
а) X-101, Х-555, Х-55. Это стратегические крылатые ракеты "воздух-земля". Их запускают со стратегических бомбардировщиков (Ту-95MS и Ту-160)
Х-101 могут лететь на расстояние от 3 до 5 тысяч км, Х-555 – от 2 до 2,5 тысяч км, Х-55 – от 2,5 до 3,5 тысяч км. Могут лететь на сверхмалой высоте, огибая в случае надобности рельеф местности, а могут подниматься в воздух до 10 км. На малых высотах их почти невозможно засечь.
В основном их применяют по украинским ТЭС и ГЭС, военным и ремонтным заводам, а также военным складам. Около 80% этих ракет украинская ПВО способна сбить, потому что у всех у них дозвуковая скорость – до 850 км/ч. Поэтому, чтобы снизить процент поражения этих ракет, обычно украинское ПВО перегружают разного рода ложными целями.
б) "Калибр". Это ракеты, которые запускаются с кораблей и подводных лодок, которые базируются в Черном и Каспийском морях. Аналог американских ракет Tomahawk
Их дальность – от 1,5 до 2,5 тысяч км. Их обычно применяют по украинской инфраструктуре. Ракеты могут, идя над водой, лететь на высоте до 10 м. А по суше – на высоте от 50 до 150 м. Так как они также являются дозвуковыми ракетами, развить могут максимум 900 км/ч. Процент поражения – до 90%. Их могут сбивать как советские "Буки", так и мобильные огневые группы – из ПЗРК.
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Баллистические и квазибаллистические ракеты:
а) "Искандер-М". Ракеты выпускают из комплексов наземного базирования.
Они двигаются на сверхвысоких скоростях – от 2 до 2,5 тысяч км. Это сверхзвуковые и гиперзвуковые ракеты, могут лететь на высоте до 50 км, расстояние – до 500 км. Боевая часть может составлять до 700 кг.
Подлетное время – от 2 до 5 мин. Их применяют, когда бьют по пунктам временной дислокации военных подразделений, полигонам, тренировочным центрам, по штабам, командным пунктам, аэродромам, складам. Их крайне тяжело сбить.
Украинская ПВО сбивает до 15% запущенных ракет по баллистической траектории – запущенных и летящих по инерции.
Сверхзвуковые и гиперзвуковые:
а) "Кинжал": Запускаются с истребителей Миг-31К.
Могут развивать огромную скорость – от 12 до 14,5 тысяч км/ч. Самолет, который выпускает такую ракету, может подниматься на высоту 10-15 км. Расстояние – около 3 тысяч км., а сама ракета может двигаться на высоте до 50 км.
Они сверхточные. Советские ПВО сбить такую ракету не в состоянии. Из западных – может сбить только Patriot и только на подлете, когда ракеты сбрасывают скорость.
"Кинжалы" запускают по очень важным объектам, а также по подземным складам или мощно защищенным объектам. Подобные ракеты могут пробивать 2 метра армированного бетона.
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б) "Циркон". Гиперзвуковая крылатая ракета.
Скорость – до 11 тысяч км/ч. Может лететь на высоте от 30 до 40 км. Расстояние – до 1000 км. Используют для уничтожения подземных командных пунктов, узлов связи, ГЭС и ТЭЦ.
Ими можно уничтожать западные комплексы ПВО типа Patriot, можно уничтожать флот противника. Также "Циркон" может пробивать бетонные перекрытия и корабельную броню. Сбивать их может только западное ПВО типа Patriot. Чтобы разнести нужный объект, перед ударом этими ракетами западное ПВО просто перегружают.
в) "Оникс". Сверхзвуковая противокорабельная ракета.
Скорость – до 3 тысяч км/ч, максимальная высота – 14 км. Их также могут сбивать только Patriot.
Ими бьют по зерновым терминалам, причалам портов, нефтебазам, складам, по военным аэродромам, местам дислокации личного состава, командным пунктам. Обычно в зоне поражения – Одесская, Николаевская и Херсонская области.
Читайте также статью Александра Чаленко Будущие войны российской армии: боевые роботы, танки без экипажей, робопсы и беспилотная авиация
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ЭксклюзивСВОракетные удары по Украинеракеты"Искандер""Кинжал""Калибр"ПВО
 
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