https://ukraina.ru/20261023/vozobnovit-trkhstoronnie-peregovory-po-ukraine-gotovy-a-tam-posmotrim--putin-1084008243.html

Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин

Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин - 23.10.2026 Украина.ру

Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин

Россия готова возобновить трёхсторонние контакты с участием США ради выхода на окончательные мирные соглашения. Об этом президент Владимир Путин заявил 22 октября в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину

2026-10-23T04:07

2026-10-23T04:07

2026-10-23T04:07

украина.ру

новости

россия

владимир путин

сша

стив уиткофф

украина

европа

переговоры по украине 2026

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083964521_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_f03afec20c019c3aebe5fe2b1731c46c.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о результатах прошедшей накануне встречи с посланником президента США Стивом Уиткоффом, Путин подтвердил готовность России возобновить трёхсторонние контакты с участием Соединённых Штатов по разрешению украинского кризиса."Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причём в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели", — сказал президент России.Он также отметил и необходимость говорить об архитектуре европейской безопасности в целом, что также согласовано с представителем Белого дома.При этом Путин напомнил о желании "некоторых стран Европы" или "в других мировых пространствах" ослабить Россию, допуская войну с ней. Но выразил надежду, что "политическая шизофрения" её недоброжелателей, использующих украинский территориальный вопрос в качестве повода для антироссийской кампании по всем направлениям и для подготовки войны, "тоже пройдёт". Особенно учитывая очевидный факт, что "воевать с Россией народы Европы не хотят"."Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", — подчеркнул он.Кроме того, Путин назвал одним из аспектов "большой проблемы и трагедии" отношение к Украине как к расходному материалу, при котором "кто-то когда-то обещал" помогать ей "до последнего украинца"."Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни", — завершил беседу президент.О других высказываниях Путина - в публикации Это не их территория, победить Россию на поле боя невозможно на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261022/fedor-lukyanov-vashington-lomaet-ukrainu-no-s-rossiey-etot-fokus-ne-proydet--1084001655.html

россия

сша

украина

европа

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, владимир путин, сша, стив уиткофф, украина, европа, переговоры по украине 2026, переговоры, война на украине, русофобия, чем закончится война на украине, мир без границ