Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин - 23.10.2026 Украина.ру
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Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин
Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин - 23.10.2026 Украина.ру
Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин
Россия готова возобновить трёхсторонние контакты с участием США ради выхода на окончательные мирные соглашения. Об этом президент Владимир Путин заявил 22 октября в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину
2026-10-23T04:07
2026-10-23T04:07
украина.ру
новости
россия
владимир путин
сша
стив уиткофф
украина
европа
переговоры по украине 2026
переговоры
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Отвечая на вопрос журналиста о результатах прошедшей накануне встречи с посланником президента США Стивом Уиткоффом, Путин подтвердил готовность России возобновить трёхсторонние контакты с участием Соединённых Штатов по разрешению украинского кризиса."Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причём в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели", — сказал президент России.Он также отметил и необходимость говорить об архитектуре европейской безопасности в целом, что также согласовано с представителем Белого дома.При этом Путин напомнил о желании "некоторых стран Европы" или "в других мировых пространствах" ослабить Россию, допуская войну с ней. Но выразил надежду, что "политическая шизофрения" её недоброжелателей, использующих украинский территориальный вопрос в качестве повода для антироссийской кампании по всем направлениям и для подготовки войны, "тоже пройдёт". Особенно учитывая очевидный факт, что "воевать с Россией народы Европы не хотят"."Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", — подчеркнул он.Кроме того, Путин назвал одним из аспектов "большой проблемы и трагедии" отношение к Украине как к расходному материалу, при котором "кто-то когда-то обещал" помогать ей "до последнего украинца"."Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни", — завершил беседу президент.О других высказываниях Путина - в публикации Это не их территория, победить Россию на поле боя невозможно на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261022/fedor-lukyanov-vashington-lomaet-ukrainu-no-s-rossiey-etot-fokus-ne-proydet--1084001655.html
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, сша, стив уиткофф, украина, европа, переговоры по украине 2026, переговоры, война на украине, русофобия, чем закончится война на украине, мир без границ
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, США, Стив Уиткофф, Украина, Европа, Переговоры по Украине 2026, переговоры, война на Украине, Русофобия, чем закончится война на Украине, Мир без границ

Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин

04:07 23.10.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Россия готова возобновить трёхсторонние контакты с участием США ради выхода на окончательные мирные соглашения. Об этом президент Владимир Путин заявил 22 октября в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину
Отвечая на вопрос журналиста о результатах прошедшей накануне встречи с посланником президента США Стивом Уиткоффом, Путин подтвердил готовность России возобновить трёхсторонние контакты с участием Соединённых Штатов по разрешению украинского кризиса.
"Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причём в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели", — сказал президент России.
Он также отметил и необходимость говорить об архитектуре европейской безопасности в целом, что также согласовано с представителем Белого дома.
При этом Путин напомнил о желании "некоторых стран Европы" или "в других мировых пространствах" ослабить Россию, допуская войну с ней. Но выразил надежду, что "политическая шизофрения" её недоброжелателей, использующих украинский территориальный вопрос в качестве повода для антироссийской кампании по всем направлениям и для подготовки войны, "тоже пройдёт". Особенно учитывая очевидный факт, что "воевать с Россией народы Европы не хотят".
"Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", — подчеркнул он.
Кроме того, Путин назвал одним из аспектов "большой проблемы и трагедии" отношение к Украине как к расходному материалу, при котором "кто-то когда-то обещал" помогать ей "до последнего украинца".
"Ну посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни", — завершил беседу президент.
О других высказываниях Путина - в публикации Это не их территория, победить Россию на поле боя невозможно на сайте Украина.ру.
Федор Лукьянов интервью - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
Вчера, 19:00
Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет Украинский брокеридж Трампа: шоу, санкционный шантаж и реальные контуры безопасности — в интервью изданию Украина.ру прокомментировал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
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