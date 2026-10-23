https://ukraina.ru/20261023/maydan--eto-krik-gde-kazhdyy-za-pravdu-borotsya-privyk-amerikanskie-ushi-vengerskogo-myatezha-1956-goda-1083989538.html

"Майдан – это крик, где каждый за правду бороться привык!" Американские уши венгерского мятежа 1956 года

"Майдан – это крик, где каждый за правду бороться привык!" Американские уши венгерского мятежа 1956 года - 23.10.2026 Украина.ру

"Майдан – это крик, где каждый за правду бороться привык!" Американские уши венгерского мятежа 1956 года

23 октября 1956 года в 23:10 отдельный разведбат 2-й гв. механизированной дивизии Особого Корпуса Советской Армии в Венгрии был поднят по тревоге. Его командиру майору Григорию Добрунову была поставлена задача: двигаться на Будапешт, войти в город и взять под охрану здание правительства Венгрии, штаб Особого корпуса и здание советского посольства

2026-10-23T08:00

2026-10-23T08:00

2026-10-23T08:00

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О том, что в столице Венгрии мятеж, было известно уже с середины дня. Разведчикам Добрунова было строжайше предписано: первыми огонь не открывать. Но очень быстро майор, прошедший Великую Отечественную, понял: иметь дело придется не с бандами кое-как вооружённых штатских, а с хорошо подготовленными боевыми отрядами, которыми командуют люди, имеющие немалый военный опыт…Опыт был и у директора Департамента планирования ЦРУ Фрэнка Уизнера. За его плечами были Вторая Мировая, создание антикоммунистического подполья в Румынии, свержение правительства Моссадыкав Иране, переворот в Гватемале. Венгрия для него являлась самым приоритетным направлением. 23 октября 1956 года он торжествовал – просоветский режим в Венгрии должен рухнуть.Ещё 18 июня 1948 г Совет национальной безопасности США утвердил директиву NSC 10/2 "О проведении тайных операций". Под такими операциями понимались практически все подрывные действия против третьих стран, исключая непосредственно войну и шпионаж. Пропаганда, поддержка подпольных и повстанческих движений, создание оппозиционных организаций, массовые волнения, саботаж и т.д., и т.п. В первую очередь речь шла о "странах-сателлитах" (так в документах ЦРУ именовались государства Восточной Европы с просоветскими режимами). При этом особо подчёркивалось, что тайные операции "планируются и осуществляются таким образом, чтобы исключить любую ответственность за них правительства Соединённых Штатов".До 1953 года шло тщательное изучение обстановки, накопление сил, выявлялись антикоммунистические группы и движения, устанавливались оперативные связи. Одновременно в США проводилась тщательная подготовка боевых групп из числа эмигрантов. Как объяснял позднее бывший глава контрразведки ЦРУ Джеймс Энглтон, к услугам американцев было несколько тысяч хорошо обученных и очень мотивированных бойцов из Восточной Европы. В большинстве своём на родине их ждали длительные тюремные сроки, но это если повезет. Потому что за то, что они творили во время Второй Мировой войны, их чаще всего расстреливали или вешали.Основное внимание уделялось четырем странам: ГДР, Венгрии, Чехословакии и Болгарии. По данным американской разведки СССР не обладал собственными значительными запасами урана и полностью зависел от месторождений в указанных странах. Выход их из советской сферы влияния или хотя бы дестабилизация серьезно ослабили бы ядерные амбиции Советского Союза. В США не знали, что СССР с 1948 года полагался только на собственные запасы урана в Казахстане, а все восточноевропейские совместные урановые предприятия создавались для дезинформации американцев.После смерти Сталина в советском руководстве обострилась борьба за власть. Промежуточным этапом стал арест и расстрел Берия и чистка органов госбезопасности. Кроме того, экономическое положение Восточного блока оставляло желать лучшего. Естественно, всё это очень сказывалось на внутренней обстановке в просоветских странах. Грех было этим не воспользоваться.Первая "проба пера" произошла уже летом 1953 года – в ГДР 17 июня одновременно во всех важных промышленных городах начались массовые волнения, переходящие в столкновения с советскими войсками. Тогда мятеж удалось подавить очень быстро. В США выводы сделали – готовиться надо тщательнее.В Венгрии диктатура главы компартии Матьяша Ракоши вызывал со стороны буквально всех групп населения всё большую ненависть. Он слепо копировал и советскую экономическую систему, и политическую. Даже в мелочах. Так был изменен исторический герб Венгрии – чтобы он напоминал советский. Историческая национальная форма армии была заменена на копию советской. Репрессии против католической церкви в насквозь религиозной стране симпатий ему также не добавили. Как считал участник мятежа Имре Меч: "они запрещали нам быть венграми". В стране с сильными националистическими традициями это было критично. Ну а экономика существовала только за счёт помощи СССР.В стране продолжали существовать подпольные антикоммунистические ячейки и группы – в том числе и в армии. Американская разведка фиксировала также контакты венгерских оппозиционеров и подпольных групп с югославскими эмиссарами. Тито был крайне озабочен положением в Венгрии. Именно с её территории в случае войны СССР с Югославией – а она до 1955 года была вполне вероятна – должна была действовать Советская Армия. Поэтому Тито вносил в дестабилизацию ситуации в Венгрии и свой вклад.К 1955 году в целом состав и направления подпольных групп в Венгрии были ясны: полубандитские вооруженные группы в сельской местности, антисоветские группы из сторонников Хорти или Салаши, антисоветские группы сторонников Тито. При этом советская разведка полноценно отслеживать ситуацию не могла: разгром КГБ при Хрущёве, сворачивание разведдеятельности в странах Восточного блока, разброд и шатания в органах венгерской госбезопасности лишали КГБ возможности получать полную информацию. Какие-то сведения давала контрразведка Особого корпуса СА в Венгрии, собкоры ТАСС и посольство. Но чтобы собрать полную картину этого было мало.Ситуацию усугубляло то, что было много противников советской Венгрии, ставших членами её компартии. Самый яркий пример – Бела Кирай: офицер армии Хорти, кавалер двух немецких Железных крестов за успехи на Восточном фронте, в 45-м году – сторонник нациста Салаши. После перехода Венгрии на сторону союзников он вступил в компартию и стал начальником военной академии. Правда, в 1952 году он был арестован и приговорен к смертной казни, но в 1955 году его освободили.Весной 1955 года в США под руководством СНБ был разработан "Новый план нанесения поражения коммунизму". В рамках операций "Фокус" и "Просперо" на Венгрию ежедневно засылались сотни воздушных шаров с листовками и радиоприемниками. Радиостанции "Голос Америки"*, "Свобода", "Свободная Европа", Радио Ватикана и другие по 15-20 часов в день вели вещание на Венгрию. Они рассказывали о положении в стране и давали конкретные указания к действию.Контрразведка Особого корпуса отмечала, что отношение населения к военнослужащим Советской Армии менялось стремительно. Фиксировались факты провокаций и прямых нападений. Отмечался и нарастающий уровень отчуждения со стороны части сотрудников венгерских МВД, службы безопасности и даже офицерского корпуса.После того, как на ХХ съезде КПСС Ракоши выступил против Хрущёва, его освободили от занимаемой должности. Новым лидером Венгрии стал более либеральный Имре Надь. США активно раскручивали фигуру кардинала Минсенти, который, по мысли Белого дома, мог бы возглавить Венгрию после падения коммунистического режима.К осени 1956 года ситуация обострилась до предела. Неожиданно в Будапешт приехало множество британских, американских, западногерманских и прочих корреспондентов. С них были сняты все ограничения на поездки по стране. Советская контрразведка фиксировала изменившийся тон западных радиостанций. Речь шла уже о насильственном свержении власти. По всей стране проходили антиправительственные демонстрации.В требованиях к правительству всегда присутствовал один интересный пункт: прекращение вывоза урана с предприятия в городе Печ в СССР. Протестующие не знали, что урановая руда из Печа отправляется почти открыто в СССР, а потом возвращается – уже в строжайшей тайне обратно. И так по кругу. Об этом знали только несколько человек в Москве. Но гораздо больше людей понимали, кто именно заинтересован в этом пункте, кто автор, чьи "уши" торчат.21 октября 1956 года подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии США в западногерманском Аугсбурге были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Задачей дивизии в случае войны был захват плацдарма в Венгрии. Одновременно к австро-венгерской границе подошли несколько вооружённых формирований, состоящих из венгерских эмигрантов.21-22 октября в Будапеште проходили тайные совещания между представителями армии и молодёжными организациями. С Белы Кирая сняли домашний арест. 22 октября в Будапешт прибыли участники венгерских военно-патриотических организаций. 23 октября в Будапеште началась антиправительственная демонстрация, мгновенно переросшая в вооружённый мятеж. Иностранные корреспонденты отмечали, что мелкашки в руках студентов как-то быстро сменились на армейские винтовки и ППШ. Начальник полиции Копачи приказал открыть склады с оружием. В этой обстановке премьер-министр Надь и призвал в город советские войска.Примечательно, что ни американские исследователи, ни следователи КГБ не вскрыли единого руководящего центра. Его скорее всего и не было. В Венгрии вышли из подполья сразу несколько не связанных друг с другом групп, которые тут же включились как в бои с проправительственными силами и советскими частями, так и друг с другом.Сотрудники посольства США активно и открыто работали в рядах мятежников, раздавали "печеньки". Советская контрразведка зафиксировала прибытие в город фактического создателя американской разведки Уильяма Доннована и самого Уизнера. Вице-президент Никсон несколько раз появлялся вблизи австро-венгерской границы. Бела Кирай возглавил национальную гвардию, а после разгрома мятежников сбежал. Ро странной случайности – в США. Где потом признавался, что боевыми группами руководили его боевые товарищи, с которыми он служил у Хорти и Салаши.Дожившие до наших дней участники мятежа по-прежнему считают, что это была чисто венгерская революция. Но в 2006-м году они потребовали у США извинений за то, что Штаты так и не оказали обещанной военной помощи.В январе-феврале 2014-го те, кто знал подробности "венгерской революции", когда смотрели на то, что происходит в Киеве, испытывали ощущение дежавю…* СМИ внесено в реестр иноагентов Минюста России.

https://ukraina.ru/20250120/1060312378.html

https://ukraina.ru/20260617/marmeladnyy-bunt-v-berline-tsvetnaya-revolyutsiya-nomer-nol-1079818300.html

https://ukraina.ru/20261021/polskiy-oktyabr-1956-go-kak-polsha-edva-ne-povtorila-sudbu-vengrii-1083915600.html

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