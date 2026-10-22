"Украина уже не восстановится": почему утечки через контур НАТО не спасут Киев — Ищенко - 22.10.2026 Украина.ру
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"Украина уже не восстановится": почему утечки через контур НАТО не спасут Киев — Ищенко
"Украина уже не восстановится": почему утечки через контур НАТО не спасут Киев — Ищенко - 22.10.2026 Украина.ру
"Украина уже не восстановится": почему утечки через контур НАТО не спасут Киев — Ищенко
Украина уже не восстановится как государство — и утечки разведданных через общий контур НАТО этого не изменят. Приведение ее в чувство потребует огромных ресурсных вложений. При этом война никуда не денется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-22T19:31
2026-10-22T19:31
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От разведданных для Киева эксперт перешёл к главному — Украина уже не восстановится как государство.По словам Ищенко, американская администрация вроде бы среагировала и оставила Зеленского без разведывательных данных. Но еще есть общий разведывательный контур в рамках НАТО, где спецслужбы должны делиться информацией с коллегами: там сидят британцы и американцы, и они все поддерживают Украину. "Оттуда информация для Украины в любом случае будет утекать", — подчеркнул эксперт.По его словам, передаваться она может не так оперативно, но в любой войне бывают свои потери и проблемы — она не ведётся по заранее написанному шаблону."Но у Украины уже нет возможности восстановиться как государство", — отметил Ищенко. По его словам, российские планы не изменились после того, как их косвенно озвучил президент РФ Владимир Путин, сказав, что "мы будем воевать до тех пор, пока не будут выполнены цели СВО"."То вполне возможно, что мы будем идти и до западной границы", — продолжил эксперт. Это создаёт условия, при которых Европа может вмешаться в ход боевых действий, и ставит вопрос, что делать с бывшей Украиной: приведение её в чувство потребует огромных ресурсных вложений."При этом война никуда не денется. Тогда и США вновь вступят в прокси-войну. Причем нам не важно, кто тогда будет президентом Штатов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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"Украина уже не восстановится": почему утечки через контур НАТО не спасут Киев — Ищенко

19:31 22.10.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Украина уже не восстановится как государство — и утечки разведданных через общий контур НАТО этого не изменят. Приведение ее в чувство потребует огромных ресурсных вложений. При этом война никуда не денется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
От разведданных для Киева эксперт перешёл к главному — Украина уже не восстановится как государство.
По словам Ищенко, американская администрация вроде бы среагировала и оставила Зеленского без разведывательных данных. Но еще есть общий разведывательный контур в рамках НАТО, где спецслужбы должны делиться информацией с коллегами: там сидят британцы и американцы, и они все поддерживают Украину. "Оттуда информация для Украины в любом случае будет утекать", — подчеркнул эксперт.
По его словам, передаваться она может не так оперативно, но в любой войне бывают свои потери и проблемы — она не ведётся по заранее написанному шаблону.
"Но у Украины уже нет возможности восстановиться как государство", — отметил Ищенко. По его словам, российские планы не изменились после того, как их косвенно озвучил президент РФ Владимир Путин, сказав, что "мы будем воевать до тех пор, пока не будут выполнены цели СВО".
"То вполне возможно, что мы будем идти и до западной границы", — продолжил эксперт. Это создаёт условия, при которых Европа может вмешаться в ход боевых действий, и ставит вопрос, что делать с бывшей Украиной: приведение её в чувство потребует огромных ресурсных вложений.
"При этом война никуда не денется. Тогда и США вновь вступят в прокси-войну. Причем нам не важно, кто тогда будет президентом Штатов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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