ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа - 23.10.2026 Украина.ру
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ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа
ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа - 23.10.2026 Украина.ру
ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа
Трампу невыгодно перед выборами признаваться в том, что Украине ограничили передачу данных и скорость Starlink, — этим могут воспользоваться демократы. Зеленский, в свою очередь, переводит стрелки на Вашингтон, обвиняя президента США в неудачах на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-23T05:31
2026-10-23T05:31
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Отвечая на вопрос, что стоит за жалобами Киева на отсутствие разведданных и версией госсекретаря США Марко Рубио о "проблеме с программным обеспечением", эксперт объяснил, почему США предпочитают уклоняться от ответственности.По мнению Кнутова, команде Дональда Трампа нецелесообразно признаваться перед выборами в ограничении передачи данных и скорости Starlink для Украины. "Это может быть использовано демократами и частью республиканцев против Трампа", — пояснил эксперт.При этом, по словам Кнутова, Зеленский опасается, что после ударов по дата-центрам, логистическим путям и энергетике на него посыплются обвинения. "Поэтому он пытается перевести стрелки на США, обвиняя Трампа в том, что именно из-за него Украина терпит поражения на фронте", — продолжил аналитик."Это предвыборный ход в поддержку демократов. Зеленский с этой ролью хорошо справляется, но это предвыборная риторика", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.О морально-психологической подготовке новобранцев, победе над страхом и мотивации российских добровольцев — в материале Игоря Гомольского "Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал" на сайте Украина.ру.
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ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа

05:31 23.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Трампу невыгодно перед выборами признаваться в том, что Украине ограничили передачу данных и скорость Starlink, — этим могут воспользоваться демократы. Зеленский, в свою очередь, переводит стрелки на Вашингтон, обвиняя президента США в неудачах на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос, что стоит за жалобами Киева на отсутствие разведданных и версией госсекретаря США Марко Рубио о "проблеме с программным обеспечением", эксперт объяснил, почему США предпочитают уклоняться от ответственности.
По мнению Кнутова, команде Дональда Трампа нецелесообразно признаваться перед выборами в ограничении передачи данных и скорости Starlink для Украины. "Это может быть использовано демократами и частью республиканцев против Трампа", — пояснил эксперт.
"Поэтому в этой ситуации американцы предпочитают уклоняться от ответственности, хотя ограничение скорости влияет лишь на работу беспилотников", — подчеркнул он.
При этом, по словам Кнутова, Зеленский опасается, что после ударов по дата-центрам, логистическим путям и энергетике на него посыплются обвинения. "Поэтому он пытается перевести стрелки на США, обвиняя Трампа в том, что именно из-за него Украина терпит поражения на фронте", — продолжил аналитик.
"Это предвыборный ход в поддержку демократов. Зеленский с этой ролью хорошо справляется, но это предвыборная риторика", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.
О морально-психологической подготовке новобранцев, победе над страхом и мотивации российских добровольцев — в материале Игоря Гомольского "Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал" на сайте Украина.ру.
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