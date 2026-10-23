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ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа

ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа - 23.10.2026 Украина.ру

ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа

Трампу невыгодно перед выборами признаваться в том, что Украине ограничили передачу данных и скорость Starlink, — этим могут воспользоваться демократы. Зеленский, в свою очередь, переводит стрелки на Вашингтон, обвиняя президента США в неудачах на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-10-23T05:31

2026-10-23T05:31

2026-10-23T05:31

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Отвечая на вопрос, что стоит за жалобами Киева на отсутствие разведданных и версией госсекретаря США Марко Рубио о "проблеме с программным обеспечением", эксперт объяснил, почему США предпочитают уклоняться от ответственности.По мнению Кнутова, команде Дональда Трампа нецелесообразно признаваться перед выборами в ограничении передачи данных и скорости Starlink для Украины. "Это может быть использовано демократами и частью республиканцев против Трампа", — пояснил эксперт.При этом, по словам Кнутова, Зеленский опасается, что после ударов по дата-центрам, логистическим путям и энергетике на него посыплются обвинения. "Поэтому он пытается перевести стрелки на США, обвиняя Трампа в том, что именно из-за него Украина терпит поражения на фронте", — продолжил аналитик."Это предвыборный ход в поддержку демократов. Зеленский с этой ролью хорошо справляется, но это предвыборная риторика", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.О морально-психологической подготовке новобранцев, победе над страхом и мотивации российских добровольцев — в материале Игоря Гомольского "Замполит штурмовой роты Шумкин: в Белгородской области стоял со срочниками, ни один не побежал" на сайте Украина.ру.

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