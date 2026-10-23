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Это не их территория, победить Россию на поле боя невозможно — Путин

Это не их территория, победить Россию на поле боя невозможно — Путин - 23.10.2026 Украина.ру

Это не их территория, победить Россию на поле боя невозможно — Путин

Люди на исторических территориях России проголосовали за воссоединение, использовать это как повод к войне — политическая шизофрения, лучше жить дружно. Об этом президент Владимир Путин заявил 22 октября в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину

2026-10-23T02:17

2026-10-23T02:17

2026-10-23T02:26

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Комментируя готовность Зеленского признать потерю около 25 процентов территории Украины, Путин отметил неправомерность самой постановки вопроса."У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория, это территория исторической России. Тем более что люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, первое, за государственную независимость; в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно", — сказал президент.Он выразил надежду, что "политическая шизофрения" недоброжелателей России, использующих территориальный вопрос в качестве повода для антироссийской кампании по всем направлениям и для подготовки войны, "тоже пройдёт"."Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. И думаю, что те люди, которые стремились к стратегическому поражению России во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии современной жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов", — сказал Путин.По его мнению, политические процессы, происходящие в той же Европе, подтверждают, что воевать с Россией народы Европы не хотят."Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой", — подчеркнул президент.Он также высказал сомнение, что желание воевать с Россией является национальной идеей самих украинцев, к которым нынешнее руководство относится "как к расходному материалу". Как и те, кто с нами хочет воевать за рубежом "до последнего украинца"."Это же всё-таки их граждане, которые воюют. Правда, мы видим, что их собирают, как бездомных собак, на улицах, загоняют на фронт насильно... Да, там есть ещё и мотивированные националистические формирования. Они есть. Но они-то далеко не всегда, так мягко скажем, воюют на передовой", — сказал Путин, отметив, что число дезертиров на Украине уже может превышать 500 тысяч.Президент вновь подчеркнул, что Россия не хочет воевать с Украиной, народ которой является не просто близким, а генетически единым с русскими. И с первых дней выступала за мирное разрешение конфликта."В 2014 году уже об этом говорили: "Давайте, мы вам поможем договориться с юго-востоком" тогдашней Украины. Нет! Пушки, самолеты против мирного населения. Войну развязали практически. Потом Минские соглашения... Потом, перед началом наших действий по защите людей на Донбассе, мы же тоже им сказали: давайте без всяких эксцессов, давайте договоримся, – нет, будем воевать", — напомнил Путин.Он согласился с тем, что кто-то хочет мыслить по-другому, думать по-другому, учитывая то, как сложилась история исторической России, и каковы "реалии сегодняшнего дня"."Но можно обо всём договориться. Я думаю, что мы можем договориться. Мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе – хорошо, будет иначе. Но в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты", — подчеркнул президент России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261022/fedor-lukyanov-vashington-lomaet-ukrainu-no-s-rossiey-etot-fokus-ne-proydet--1084001655.html

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