Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов - 23.10.2026 Украина.ру
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Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов
Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов - 23.10.2026 Украина.ру
Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов
Лидеры Европы остановились на пяти кандидатах на роль представителя для возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по украинскому конфликту. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в ночь на 23 октября пишет Telegraph
2026-10-23T05:35
2026-10-23T05:53
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Издание отмечает, что в последние недели в Европе стремятся выбрать собственных представителей для участия в мирных переговорах. Это вызвано опасениями, что президент США Дональд Трамп больше не намерен должным образом отстаивать интересы европейского континента."Европейские лидеры подбирают кандидатуры для участия в переговорах с Владимиром Путиным, цель которых — положить конец конфликту на Украине... В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере", — говорится в публикации.По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, европейцы осознали необходимость прийти к согласию по двум вопросам."Прежде всего, необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами. Во-вторых, нужен консенсус по поводу того, какой именно должна быть наша позиция", — цитирует дипломата Telegraph.Ранее Путин в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.Подробнее об этом - в публикации Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Европа, Дональд Трамп, Джорджи Мелони, ЕС, Украина, Александр Стубб, Павел Петр, Италия, Чехия, Финляндия, Дания, Норвегия, Евросоюз, Переговоры по Украине 2026, война на Украине, Мир без границ, Шредер

Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов

05:35 23.10.2026 (обновлено: 05:53 23.10.2026)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© AP / Virginia Mayo
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Лидеры Европы остановились на пяти кандидатах на роль представителя для возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по украинскому конфликту. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в ночь на 23 октября пишет Telegraph
Издание отмечает, что в последние недели в Европе стремятся выбрать собственных представителей для участия в мирных переговорах. Это вызвано опасениями, что президент США Дональд Трамп больше не намерен должным образом отстаивать интересы европейского континента.
"Европейские лидеры подбирают кандидатуры для участия в переговорах с Владимиром Путиным, цель которых — положить конец конфликту на Украине... В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере", — говорится в публикации.
По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, европейцы осознали необходимость прийти к согласию по двум вопросам.
"Прежде всего, необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами. Во-вторых, нужен консенсус по поводу того, какой именно должна быть наша позиция", — цитирует дипломата Telegraph.
Ранее Путин в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.
Подробнее об этом - в публикации Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico.
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