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Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов

Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов - 23.10.2026 Украина.ру

Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов

Лидеры Европы остановились на пяти кандидатах на роль представителя для возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по украинскому конфликту. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в ночь на 23 октября пишет Telegraph

2026-10-23T05:35

2026-10-23T05:35

2026-10-23T05:53

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Издание отмечает, что в последние недели в Европе стремятся выбрать собственных представителей для участия в мирных переговорах. Это вызвано опасениями, что президент США Дональд Трамп больше не намерен должным образом отстаивать интересы европейского континента."Европейские лидеры подбирают кандидатуры для участия в переговорах с Владимиром Путиным, цель которых — положить конец конфликту на Украине... В числе возможных переговорщиков называются премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере", — говорится в публикации.По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, европейцы осознали необходимость прийти к согласию по двум вопросам."Прежде всего, необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами. Во-вторых, нужен консенсус по поводу того, какой именно должна быть наша позиция", — цитирует дипломата Telegraph.Ранее Путин в качестве предпочтительной кандидатуры на роль посредника от ЕС в переговорах называл экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, но не настаивал на ней. По его мнению, переговорщик не должен был отметиться резкими заявлениями в адрес России, в остальном его выбор — дело европейцев.Подробнее об этом - в публикации Евросоюз ускорено ищет переговорщика для диалога с Путиным — Politico.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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