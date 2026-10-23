"Красивое решение": Ищенко — сделка по дизелю выгодна и не ограничивает удары по Украине - 23.10.2026 Украина.ру
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"Красивое решение": Ищенко — сделка по дизелю выгодна и не ограничивает удары по Украине
"Красивое решение": Ищенко — сделка по дизелю выгодна и не ограничивает удары по Украине - 23.10.2026 Украина.ру
"Красивое решение": Ищенко — сделка по дизелю выгодна и не ограничивает удары по Украине
Сделка по дизельному топливу выгодна и России и США, при этом она не ограничивает РФ в ударах по Украине. Трамп может работать над снижением цен в Америке, а европейцы и дальше будут страдать от высоких цен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-23T04:30
2026-10-23T04:30
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Отвечая на вопрос о перспективах соглашения России и США по дизельному топливу, эксперт объяснил, в чём совпали интересы сторон."Здесь у России и Соединенных Штатов интересы совпали", — заявил Ищенко. По его словам, российские компании не против заработать дополнительные средства для пополнения оборотного капитала, а администрации Дональда Трампа необходимо хоть как-то усилить позиции республиканцев накануне выборов в США, которые пройдут 3 ноября.По словам эксперта, России выгодно, чтобы Трамп если не сохранял власть в прежних объёмах, то по крайней мере не был полностью блокирован демократами. "Это красивое решение. Трамп может работать над снижением цен в своей стране, а европейцы и дальше будут страдать от высоких цен", — отметил Ищенко.Эксперт подчеркнул, что на данном этапе это вполне выгодная сделка, тем более что она временная. "При этом Россия не ограничена в возможностях ударов по Украине, так как никаких договоренностей по энергетическому перемирию с Киевом нет", — контататировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру."Дизельный компромисс" США с Москвой наглядно показал крах санкционной солидарности Запада. В этих условиях Россия отказывается от тактического перемирия с Украиной и ловушки бесплодных переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.
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"Красивое решение": Ищенко — сделка по дизелю выгодна и не ограничивает удары по Украине

04:30 23.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Сделка по дизельному топливу выгодна и России и США, при этом она не ограничивает РФ в ударах по Украине. Трамп может работать над снижением цен в Америке, а европейцы и дальше будут страдать от высоких цен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о перспективах соглашения России и США по дизельному топливу, эксперт объяснил, в чём совпали интересы сторон.
"Здесь у России и Соединенных Штатов интересы совпали", — заявил Ищенко. По его словам, российские компании не против заработать дополнительные средства для пополнения оборотного капитала, а администрации Дональда Трампа необходимо хоть как-то усилить позиции республиканцев накануне выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
По словам эксперта, России выгодно, чтобы Трамп если не сохранял власть в прежних объёмах, то по крайней мере не был полностью блокирован демократами. "Это красивое решение. Трамп может работать над снижением цен в своей стране, а европейцы и дальше будут страдать от высоких цен", — отметил Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что на данном этапе это вполне выгодная сделка, тем более что она временная. "При этом Россия не ограничена в возможностях ударов по Украине, так как никаких договоренностей по энергетическому перемирию с Киевом нет", — контататировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.
"Дизельный компромисс" США с Москвой наглядно показал крах санкционной солидарности Запада. В этих условиях Россия отказывается от тактического перемирия с Украиной и ловушки бесплодных переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.
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